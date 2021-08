Les ennuis de Wayne Rooney continuent dans le comté de Derby : l’ex-capitaine anglais peut-il stabiliser le navire d’une manière ou d’une autre ? | Actualités footballistiques

À six jours du début de la saison de championnat, les choses vont de mal en pis à Derby avec une équipe élimée et un embargo sur les transferts qui pèse sur le club. Wayne Rooney les a maintenus la saison dernière – à fleur de peau – mais l’ex-capitaine anglais peut-il en quelque sorte faire de même ?

Un point de la dernière journée contre Sheffield mercredi, tandis que Rotherham a perdu à Cardiff, était suffisant pour que Derby survive dans le championnat, même si leur place au deuxième niveau restait toujours menacée en raison d’un combat en cours avec l’EFL sur leurs finances.

C’était censé être un brise-lames – une chance pour le club de se réinstaller sous un nouveau propriétaire, et le gardien actuel Mel Morris de voir un nouvel investissement. Mais les choses n’ont fait qu’empirer.

Rooney a maintenant moins d’une semaine pour se préparer aux rigueurs d’une nouvelle saison, mais peut à peine aligner une équipe à cinq de joueurs de la première équipe – et en a blessé un, Jason Knight, lors d’une collision accidentelle au sol d’entraînement lors du remplissage pendant une session. Le tout sous embargo sur les transferts.

Sky Sports News’ Rob Dorsett analyse l’ampleur du défi auquel est confronté le club et l’entraîneur-chef, qui, il y a moins d’une décennie, menait la ligne d’un manager sans doute le meilleur dont on aurait pu apprendre.

Rooney « aura une pénurie de ressources pour la saison de championnat »

Le début de la carrière de manager de Wayne Rooney a été un baptême du feu. Le meilleur buteur de tous les temps d’Angleterre, depuis qu’il est devenu entraîneur en novembre, n’a remporté que 10 des 36 matchs.

















1:38



Wayne Rooney dit qu’il ne quittera pas son poste à Derby, même s’il admet qu’il ne sait pas quels joueurs il aura disponibles pour le début de la saison



Mais ces chiffres n’ont plus de sens lorsque l’on considère les circonstances cauchemardesques dans lesquelles il a dû travailler.

Deux tentatives de rachat infructueuses du club, une épidémie de coronavirus sur le terrain d’entraînement qui a exclu toute la première équipe, plusieurs mois où les joueurs n’ont pas été payés leur salaire, et maintenant des batailles réglementaires répétées avec l’EFL qui ont entraîné des restrictions strictes sur les transferts .

Rooney n’a que neuf joueurs seniors dans son équipe, et – même si les négociations en cours avec l’EFL réduisent quelque peu l’embargo – il va manquer de ressources pour disputer le championnat.

L’EFL a décrété que Derby avait 19 joueurs classés « de niveau professionnel » (ce qui signifie qu’ils ont joué dans au moins un match de Coupe de la Ligue, EFL ou FA Cup dans leur carrière) et donc le club n’est actuellement autorisé à signer que quatre autres joueurs – et tout cela doit respecter des directives financières strictes : aucun joueur prêté ne peut être signé pour un contrat de plus de six mois, et toute signature substantielle ne peut être payée qu’une fraction de ce que gagne le joueur moyen du championnat.

















1:03



Le Derby de Rooney a mis de côté ses problèmes en dehors du terrain en battant le Real Betis de la Liga 1-0 lors d’un match amical de pré-saison



Contre le Real Betis la semaine dernière, Rooney avait cinq listes d’essais dans son onze de départ – en vertu des restrictions actuelles, Derby n’est pas autorisé à signer les cinq.

De plus, la bataille avec l’EFL ne montre aucun signe de ralentissement. Derby doit publier ses comptes annuels d’ici le 18 août, et bien que les responsables du club espèrent que cela pourrait conduire à plus de clémence de la part des organisateurs de la ligue, d’autres experts financiers m’ont dit que cela pourrait causer de nouveaux problèmes à Derby.

La possibilité d’une déduction de points plane toujours sur Pride Park, s’ils sont reconnus coupables de tout autre délit financier. Un certain nombre de rivaux du championnat font pression pour cela, estimant que Derby a obtenu un avantage injuste en ce qui concerne les limites de dépenses globales imposées par l’EFL.

Tout cela pèse lourdement sur le propriétaire Mel Morris, qui finance toujours les pertes de Derby à hauteur de plus de 1 million de livres sterling par mois. Fan de Derby lui-même, il tente de vendre le club depuis plusieurs années.

On me dit qu’il y a encore un certain nombre de parties intéressées qui pourraient vouloir acheter, mais aucune de ces négociations n’est avancée, et après deux rachats ratés, Derby est ultra-prudent.

Avec tant d’incertitudes suspendues comme un nuage sombre au-dessus du club des East Midlands, les fans qui souffrent depuis longtemps peuvent être sûrs de deux choses : ce sera une saison difficile à venir, et une au cours de laquelle Rooney devra s’appuyer fortement sur les produits de Derby’s. académie des jeunes.

La chronologie de la disparition de Derby

Avril 2019 – Derby enregistre un bénéfice avant impôts de 14,6 millions de livres sterling, après avoir vendu le stade au propriétaire Mel Morris pour 80 millions de livres sterling, mais il semble être évalué à 41 millions de livres sterling dans leurs comptes.

Mai 2019 – Un Derby dirigé par Frank Lampard atteint la finale des barrages du championnat mais s’incline face à Aston Villa, avant que Lampard ne parte pour diriger Chelsea ; Le propriétaire de Leeds, Andrea Radrizzani, accuse Derby de « tricher » concernant l’achat de Morris.

Image:

Les buts d’Anwar El Ghazi et John McGinn ont privé Derby d’une place en Premier League lors de la finale des barrages du championnat 2018/19



Septembre 2019 – Middlesbrough menace de poursuivre l’EFL pour la gestion des finances de Derby, ayant raté d’un point la place des éliminatoires contre les Rams en 2018/19. Les temps rapporte qu’EFL a ordonné une évaluation indépendante de Pride Park.

Janvier 2020 – Derby inculpé par l’EFL pour avoir enfreint les règles du championnat sur la vente au sol et comment le club a mesuré la valeur de ses joueurs ; Wayne Rooney rejoint en tant que joueur-entraîneur après avoir quitté DC United.

Août 2020 – Les charges de dépenses d’EFL contre Derby sont rejetées par un tribunal disciplinaire indépendant.

Septembre 2020 – L’EFL annonce qu’elle fera appel d’une partie de la décision relative à l’évaluation des joueurs par Derby.

Octobre 2020 – Derby entame des pourparlers de rachat avec Sheikh Khaled, basé à Abou Dhabi.

novembre 2020 – Philip Cocu est limogé après une série de victoires en 11 matchs d’ouverture, avec le Derby en bas du championnat, Rooney prend le relais par intérim.

Janvier 2021 – L’ensemble de l’équipe première manque le match de troisième tour de la FA Cup à Chorley en raison d’une épidémie de coronavirus; Rooney nommé directeur à temps plein, après avoir levé Derby pour apporter la sécurité, plus tard « cherche des réponses » au retard continu de la prise de contrôle.

Image:

Connor Hall a marqué le premier des deux buts de Chorley pour leur donner un scalp sur la formation de réserve de Derby lors de leur affrontement au troisième tour de la FA Cup



Février 2021 – Les Rams font match nul avec leurs rivaux Nottingham Forest pour rester 18e, après une série de 19 points en neuf matchs.

Mars 2021 – Morris annule la vente du club, blâmant le manque de fonds de Sheikh Khaled.

avril 2021 – Morris accepte un nouvel accord pour vendre Derby à l’homme d’affaires espagnol Erik Alonso.

Mai 2021 – Une série de six défaites laisse Derby en danger pour la dernière journée, mais le club reste en place grâce au match nul avec Sheffield mercredi; L’offre d’Alonso échoue mais le PDG Stephen Pearce insiste sur le fait que d’autres négociations sont en cours ; EFL remporte une partie de son recours contre Derby pour des méthodes comptables.

juin 2021 – Derby est condamné à une amende de 100 000 £ pour des comptes par commission disciplinaire ; L’EFL, qui a un droit d’appel, annonce une liste de matches de championnat « interchangeable » pour 2021/22, en attendant la déduction potentielle de points et la réintégration des Wycombe Wanderers relégués.

juillet 2021 – L’EFL se prononce contre la décision de la commission d’appel, ce qui signifie que le Derby reste en championnat ; le club reste sous embargo sur les transferts, mais est ensuite autorisé à signer des joueurs sans contrat sur les limites de salaire ; Rooney s’excuse après l’apparition en ligne de photos d’un manager endormi dans une chambre d’hôtel avec des femmes posant à côté de lui ; Rams jusqu’à huit joueurs seniors après Jason Knight blessé par Rooney lors d’une séance d’entraînement.

Rooney : Nous avons besoin d’aide

















1:45



Rooney dit que son équipe a désespérément besoin de joueurs pour entrer dans le club afin de rivaliser sur un pied d’égalité avec les autres équipes la saison prochaine



Sky Sports News a été informé que les responsables de Derby sont actuellement en pourparlers avec le HMRC et l’EFL et espèrent que de nouvelles soumissions des comptes du club pacifieront les autorités et leur permettront de signer plus de joueurs.

Des rapports suggèrent qu’en l’état actuel des choses, Derby ne peut signer que des prêts, ce qui les empêche d’offrir des contrats à durée indéterminée aux joueurs qui ont été à l’essai avec le club pendant la pré-saison, tels que Ravel Morrison et Phil Jagielka.

« Nous sommes un peu près d’amener des joueurs… mais toujours un peu en retrait aussi », a déclaré Rooney. « Nous avons besoin d’aide – pour faire venir ces joueurs, sinon nous allons être dans une position très délicate la semaine prochaine.

Le match d’ouverture de Derby de la saison de championnat aura lieu à domicile contre Huddersfield le samedi 7 août.

Lorsqu’on lui a demandé si la signature des cinq candidats qui avaient débuté lors de la victoire amicale de mercredi contre le Betis serait utile, Rooney a ajouté: « Nous avons besoin de plus. C’est loin d’être suffisant.

« Il y a certaines situations que je ne peux pas vraiment entrer dans les détails, mais nous avons besoin de cette aide pour nous permettre d’attirer plus de joueurs, car sinon nous ne serons pas sur un pied d’égalité avec le reste des clubs et ce sera très difficile pour nous.

« Si nous ne faisons pas entrer les joueurs, y compris les joueurs de l’académie, j’ai un onze de départ et trois pour aller sur le banc. »