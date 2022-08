Les ennuis de Naomi Osaka continuent avec une défaite au premier tour à Cincinnati

Les préparatifs de l’US Open de Naomi Osaka ont subi un autre revers lorsque l’ancienne numéro un mondiale a été balayée 6-4 7-5 par la Chinoise Zhang Shuai lors du premier tour de l’Open de Cincinnati mardi. Ce n’était que son troisième tournoi après une blessure à Achille et il a J’ai été un retour à l’action pour le deux fois champion de l’US Open, qui est également sorti dans le premier tour à Toronto la semaine dernière, prenant sa retraite avec des douleurs au bas du dos.

Pour Zhang, championne en double à Cincinnati l’année dernière, c’était sa première victoire en simple lors de l’événement depuis 2014. »Naomi elle est incroyable, mais je ne sais pas qu’elle ne se sent peut-être pas vraiment bien aujourd’hui», a déclaré Zhang. “Mais à coup sûr aujourd’hui – pas son meilleur aujourd’hui.” Le premier match sur Center Court, Osaka japonais a fait passer le concours à un début de double faillite pour offrir à Zhang une pause sur son service d’ouverture.

C’était toute l’aide dont Zhang avait besoin alors qu’elle a pris le premier set avec le joueur chinois de 33 ans, puis a rapidement gagné le dessus dans la seconde avec une pause précoce pour aller de l’avant 2-1 alors qu’Osaka continuait de rater. Avec Zhang servant pour le match à 5-4, Osaka a finalement obtenu une pause insaisissable pour niveler l’ensemble uniquement pour que son adversaire rompt immédiatement et reprenne le contrôle.

Servant pour le match une deuxième fois, Zhang n’a pas gaspillé à nouveau l’occasion, remportant la victoire avec un as. Osaka a fait fonctionner son service en tirant 10 as mais pas grand-chose d’autre, avec le quadruple vainqueur du Grand Chelem en accumulant 29 sans forcer. erreurs et ne convertissant qu’une seule des quatre chances de break.

Zhang rencontre ensuite Ekaterina Alexandrova russe qui a été vainqueur de 6-4 7-5 sur la 13e tête de série Leylah Fernandez, perdant le finaliste de l’US Open de l’année dernière. La majeure de cette année à Flushing Meadows commence le 29 août.

