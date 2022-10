Les ennuis à venir pour Liz Truss après sa quinzaine désastreuse

La dernière fois que Liz Truss est entrée au Parlement, elle se réjouissait du triomphe de s’emparer de la direction conservatrice et de diriger une nation unie dans la tristesse à la mort de la reine.

À son retour cette semaine, elle doit affronter un parti conservateur bouillonnant en révolte ouverte contre ses propres objectifs désastreux de la dernière quinzaine – et en panique face à une avance de 30 points dans les sondages travaillistes.

Voici les défis qui attendent le Premier ministre cette semaine :

L’économie:

Kwasi Kwarteng affrontera les députés mardi pour la première fois depuis son budget raté – alors qu’il pourrait céder à la pression pour publier le verdict de l’Office for Budget Responsibility sur ses plans économiques. On pense qu’il prédit un manque à gagner de 60 à 70 milliards de livres sterling depuis la prévision précédente – ce qui ferait exploser la prétention du chancelier d’avoir un plan pour maîtriser les emprunts et la dette.

S’il refuse, attendez-vous à ce que les efforts de tous les partis commencent à trouver un moyen de conclure l’analyse ce mois-ci, plutôt que d’attendre un état financier le 23 novembre, au motif que le public et les marchés méritent d’être informés. Certains travaillistes, cependant, considèrent qu’il s’agit d’un «processus poussiéreux» qui ennuie le public – et sont plus désireux de clouer M. Kwarteng pour la flambée des coûts hypothécaires.

Revalorisation des avantages :

L’autre conflit immédiat, avec certains députés conservateurs déjà en pourparlers avec les travaillistes sur la façon de vaincre les espoirs du gouvernement de mettre en banque 5 milliards de livres sterling pour réduire les impôts des riches en rapprochant les augmentations des prestations d’avril prochain du taux d’augmentation des salaires (environ 5%) plutôt que l’inflation (environ 10 pour cent).

Ce serait non seulement une réduction efficace, mais romprait une promesse faite par Boris Johnson plus tôt cette année. Il n’y a pas d’ouverture parlementaire immédiate pour forcer une descente et aucune annonce n’est prévue avant novembre, mais beaucoup s’attendent à ce que Mme Truss cède d’ici là – surtout si, selon la rumeur, des ministres mécontents lui tendent une embuscade lors de leur réunion hebdomadaire de mardi.

Les rebelles conservateurs :

Mme Truss devrait s’adresser mercredi au Comité des députés d’arrière-ban conservateurs de 1922, où elle sera confrontée à des questions sur les erreurs extraordinaires qui ont détruit sa lune de miel politique et mis les travaillistes sur la voie du pouvoir. Avant cela, le No 10 lancera une offensive de charme pour convaincre ses troupes que – contrairement à l’impression donnée – le Premier ministre se soucie de ce qu’elles pensent. Une source a déclaré que Mme Truss tenait à “s’assurer qu’ils se sentent écoutés” et qu’elle “veut entendre leur point de vue”. Elle peut ne pas être aussi enthousiaste une fois qu’elle les entend.

Les marchés financiers :

Ils se sont calmés depuis la tourmente qui a suivi le « mini-budget » du 23 septembre – mais seulement parce que la Banque d’Angleterre a lancé un plan de sauvetage d’urgence pour sauver les fonds de pension de l’effondrement, bien sûr. Ces 65 milliards de livres sterling d’achats d’obligations se termineront vendredi, un «bord de falaise» lorsque la panique pourrait revenir dans la ville. Les derniers chiffres du PIB seront publiés tôt mercredi.

Immigration:

Les Premiers ministres regrettent souvent leurs nominations – mais rarement aussi rapidement que celui-ci doit regretter d’avoir envoyé l’archi-Brexiteer Suella Braverman au ministère de l’Intérieur, où elle mène une tentative ouverte de bloquer les plans du n ° 10 visant à assouplir les règles en matière de visas et à faire venir les travailleurs nécessaires relancer une économie stagnante. Dimanche, le ministre du Cabinet, Nadhim Zahawi, a insisté sur le fait que le public soutiendrait une immigration plus élevée si elle produisait de la croissance, alors comment le ministre de l’Intérieur réagira-t-il ? Entre-temps, la Haute Cour entendra lundi une nouvelle contestation du plan d’expulsion du Rwanda.

L’environnement:

Un développement intéressant du week-end a été le chef du National Trust menaçant de mobiliser ses 5,7 millions de membres pour défendre l’environnement contre les conservateurs – alors qu’ils devraient être des alliés naturels. Hilary McGrady a accusé Mme Truss de “diaboliser” son mouvement, laissant les membres “indignés” par le retour de la fracturation hydraulique, la suppression des protections environnementales dans les “zones d’investissement” et la suppression des règles vertes de l’UE. De nombreux députés conservateurs partagent cette colère.

Irlande du Nord:

Bien qu’il y ait eu une amélioration spectaculaire des relations entre le Royaume-Uni et l’UE ces dernières semaines, le gouvernement va de l’avant avec son projet de loi international visant à déchirer le protocole d’Irlande du Nord. La Chambre des lords mettra les dents dans la législation mardi et une série de défaites sur les parties les plus controversées est certaine.

Écosse:

Aucune crise immédiate ne se profile, mais un moment extrêmement important dans la campagne sans fin du SNP pour l’indépendance arrivera mardi lorsque l’affaire de la Cour suprême pour décider si Édimbourg peut convoquer un nouveau référendum sans l’approbation de Westminster sera en cours. Nous pouvons également nous attendre à un document crucial sur ce à quoi ressemblerait une monnaie écossaise indépendante dans les prochains jours.