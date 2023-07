Les ennemis s’affrontent avec des drones alors que l’Ukraine fait face aux forces russes enfouies

Commentez cette histoire Commentaire

MALA TOKMACHKA, Ukraine – À seulement 800 mètres de la tranchée profondément fortifiée de l’ennemi, une équipe de reconnaissance a chassé les positions russes par drone la semaine dernière, diffusant en direct des vidéos pour les équipages ukrainiens et leurs commandants. Les obusiers M777 fournis par les États-Unis ont explosé loin derrière eux. Les obus sifflaient au-dessus de leur tête et les observateurs les regardaient frapper les positions russes sur la crête à travers les écrans vidéo de leurs contrôleurs. L’onde de choc s’est propagée un instant plus tard, tandis que la fumée montait en ébullition. Puis plus d’artillerie a tiré, cette fois sur le flanc ennemi, dans un effort coordonné pour reprendre le territoire occupé par la Russie, une bouchée à la fois.

L’unité composée principalement de jeunes soldats du 78e régiment avait piloté des drones depuis le lever du soleil sur cette zone du front sud, acteurs clés de la contre-offensive laborieusement lente qui est devenue un duel d’artillerie guidé par des drones.

L’Ukraine lance sa contre-offensive tant attendue avec une poussée blindée vers le sud-est

« Une fois que je suis arrivé ici, j’étais vraiment bouleversé », a déclaré Labrador, s’exprimant à condition qu’il soit identifié par son indicatif d’appel, conformément au protocole militaire ukrainien. « Nous pensions tous que cela pourrait être vraiment plus facile, surtout ici. »

Le Labrador, un « débutant » autoproclamé au combat, avait espéré que dans ce domaine – contrairement à Louhansk et Donetsk, où les deux parties se battent depuis plus de huit ans – l’Ukraine pourrait percer le territoire occupé par la Russie et couper la bouée de sauvetage de Moscou. en Crimée, grâce aux Léopards, aux véhicules de combat Bradley et à d’autres armes sophistiquées données par les alliés occidentaux.

Mais ici aussi, les Ukrainiens ont rencontré un ennemi profondément enraciné.

Pendant des mois, les forces russes ont creusé, construit des bunkers en béton et construit des réseaux de tunnels comme des «villes souterraines» pour contrecarrer les attaques ukrainiennes, a déclaré Labrador. Les avions de combat et les hélicoptères russes effectuent également de fréquentes missions, décollant des aérodromes à quelques minutes seulement de la Crimée. Une grande partie des vastes terres agricoles de l’Ukraine, ensemencées de fleurs sauvages au lieu de cultures, a été semée de mines mortelles.

« C’est un énorme système de défense », a-t-il déclaré.

Le Labrador a donc cessé d’essayer de prédire quand les forces armées ukrainiennes pourraient atteindre Melitopol ou Marioupol – ou même Tokmak devant, un autre objectif clé sur leur route vers le sud vers la côte de la mer Noire et la mer d’Azov.

« Je me concentre simplement sur mon travail pour faire autant d’efforts que possible », a déclaré Labrador, alors qu’un lance-grenades automatique de l’ère soviétique a déclenché une rafale de tir rapide de l’autre côté du chemin.

Alors que l’Ukraine marquait son 500e jour de guerre, le président Volodymyr Zelensky et d’autres dirigeants, dans des vidéos et des communiqués publiés sur Telegram, ont voulu envoyer le message que sa contre-offensive tant attendue avançait, mais lentement.

Sur le front sud-est, à environ 46 miles au sud-est de Zaporizhzhia, les forces ukrainiennes ont du mal à élargir la poche qui s’est ouverte entre Marioupol et Melitopol depuis le début de la contre-offensive il y a plus d’un mois. Une première poussée d’une colonne blindée près d’Orikhiv a subi des pertes importantes, notamment des chars Leopard de fabrication allemande.

Hanna Maliar, vice-ministre ukrainienne de la Défense, a déclaré dans un message sur Telegram que, tandis que les forces ukrainiennes continuaient d’avancer au sud de Bakhmut dans le but de reprendre la ville, le front sud – malgré d’intenses combats par endroits – s’est installé dans une bataille d’artillerie tandis que d’autres unités enlèvent les mines et sondent les ouvertures.

Le blog militaire pro-russe Rybar, publié sur Telegram, a offert une évaluation similaire de la contre-offensive, bien qu’il ait qualifié le secteur de Zaporizhzhian de « le plus chaud », avec de violents combats au nord-est de Robotyne.

Konrad Muzyka, analyste militaire chez Rochan Consulting en Pologne, a déclaré qu’il ne devrait pas être surprenant que Moscou ait investi massivement dans la défense des approches occupées par la Russie du pont terrestre reliant maintenant son continent à la péninsule de Crimée, que la Russie a saisie et illégalement annexée en 2014.

« Donc, les Ukrainiens le savaient, et les Russes le savaient aussi », a déclaré Muzyka dans une interview. « Le grand prix de cette guerre est le corridor terrestre entre la Russie et la Crimée. »

Bien que certains analystes aient caractérisé la poussée du mois dernier avec les chars Leopard près d’ici comme une action de sondage, Muzyka a déclaré que cela ressemblait plus à une tentative importante de percée qui a échoué. Et maintenant, les deux parties se sont de nouveau installées dans une guerre d’usure presque partout, sauf près de Bakhmut.

« Les opérations défensives russes ont été très bien menées, mis à part les gains initiaux que l’Ukraine a réalisés au cours des deux premiers jours de la phase principale de l’offensive », a déclaré Muzyka.

Muzyka a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’Ukraine déplace des unités vers le flanc sud de Bakhmut pour y renforcer son élan, tout en conservant des forces suffisantes sur les fronts sud pour immobiliser les Russes, y compris le long de l’axe Zaporizhzhian.

Après des jours de combats acharnés comprenant des frappes aériennes russes et des attaques de missiles guidés, les troupes ukrainiennes ont avancé au-delà des ruines d’Orikhiv, dont la population d’avant-guerre était d’environ 14 000 personnes. Et ils ont dépassé Velyka Novosilka, Vuhledar et ce village, une autre ville fantôme sans aucun signe des 3 000 personnes qui y vivaient autrefois.

Il y a quelques jours, alors que la lune était presque pleine sur un ciel inégal, l’équipe d’observateurs a chargé son équipement dans un pick-up camouflé vers 3 heures du matin et a traversé Orikhiv et d’autres colonies fortement endommagées.

Leur position de première ligne, à quelques pas d’un équipage de mortier ukrainien qui avait bombardé toute la nuit, regardait à travers un champ parsemé de fleurs sauvages violettes et jaunes. Au-delà du champ se trouvait une crête basse tenue par les forces russes.

L’équipe fumait des cigarettes et plaisantait, presque plus inquiète d’avoir laissé les vivres de la journée dans le pick-up car une autre livraison à portée de l’artillerie russe serait dangereuse. Plusieurs se sont déplacés autour de la tranchée sans casque, ni même gilet pare-balles, malgré sa proximité avec les tirs russes.

« Nous serons donc en l’air dans 10 minutes », a déclaré Vidmak, parlant en anglais et s’identifiant par son indicatif d’appel – qui signifie « Witcher », un nom tiré d’une série Netflix dans laquelle le personnage principal attache également ses cheveux. en queue de cheval.

L’équipe, utilisant des drones de repérage et des drones kamikazes équipés d’explosifs, en avait perdu un la veille en tentant de détruire une arme antichar de fabrication soviétique. Peut-être que le drone s’était écarté de sa trajectoire à cause d’un brouillage du signal ou alors qu’il volait près de la limite de sa portée – ce qui n’est pas rare puisque les Russes, tenant les hauteurs, ont forcé les drones à monter encore 650 pieds ou plus.

Une fois en l’air, le drone de l’équipe a mis en commun sa vidéo en direct avec la vidéo d’autres équipes, qui pouvait être visionnée sur une tablette numérique d’une simple pression du doigt. Les commandants et les pilotes se sont entretenus sur Google Meet pour savoir où et quand frapper.

« J’appelle Kurgan », dit Vidmak, s’adressant à un autre pilote.

« Kurgan écoute. »

« Tu décolles ? »

« Nous sommes à mi-chemin. »

« Plus », dit Vidmak, leur façon de reconnaître le message.

En quelques minutes, son équipe avait également son drone en l’air, lui permettant de regarder la bataille d’artillerie se dérouler devant lui en temps réel sur son écran vidéo et chaque fois qu’il levait les yeux vers la crête fumante à travers le terrain.

