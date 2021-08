Les ennemis enragés des conservateurs se moquent du besoin total de Carrie Symonds et Boris Johnson de #bekind

VOTER Tory n’a jamais été cool.

À jamais entachés de velours moutarde, d’hommes qui braillent sur des chevaux abattant des renards et de femmes portant des perles en chemises Viyella, les droitiers – nous a-t-on dit – sont des bigots méchants, croustillants et intolérants.

Les détracteurs enragés des conservateurs se moquent du besoin de #bekind de Carrie Symonds et Boris Johnson, déclare Clemmie Moodie Crédit : Getty – Piscine

La gauche libérale, quant à elle, se soucie de tout le monde, est tolérante et juste, et est sans cesse obsédée par le hashtag #BeKind. Ce qui est ironique, car beaucoup ne le sont pas.

Lorsque Carrie Johnson a révélé sur Instagram le week-end dernier qu’elle attendait un « bébé arc-en-ciel » – un terme donné à un enfant à la suite d’une fausse couche – en quelques minutes, les médias sociaux toxiques étaient entrés en action, crachant sa bile venimeuse.

Avec le hashtag #BorisBaby, sont d’abord venus d’interminables gags sur le Premier ministre et son penchant pour la procréation.

Jusqu’ici, donc relativement apprivoisé. Insensible peut-être, mais rien que Boris ou Carrie n’aient vu ou entendu auparavant.

Mais ensuite, la gauche enragée a commencé à dresser ses vilaines petites têtes. (Bien sûr, nous ne pouvions pas dire si certains d’entre eux étaient laids car, comme on pouvait s’y attendre, ils étaient sans visage, se cachant derrière un nom inventé et aucune photo d’identification.)

Carrie, une femme de 33 ans qui pleure toujours la mort de son bébé à naître, a été comparée à un nazi. Adolf Hitler a été mentionné. Un « comédien » a fait un « bâillon » à propos de Jimmy Savile.

Un imbécile appelé James a tweeté à ses 18 abonnés : « Je ne serais pas surpris si c’était un mensonge cynique pour gagner de la sympathie. Obtient quelques votes, n’est-ce pas.

ATTAQUES HONTEUX

Un autre utilisateur a demandé : « Qu’est-ce que les conservateurs essaient de cacher sous le radar ? comme si l’annonce de Carrie n’était qu’un stratagème cynique pour détourner l’attention de son mari bombardant de manière imminente tous les hôpitaux du pays, ou appuyant sur un gros bouton rouge sous son bureau et détruisant avec désinvolture le monde libre.

Les théories du complot ont afflué, peut-être alors que Carrie lisait une histoire à son fils d’un an, Wilfred (ou essayait de le faire, sans que son téléphone ne l’alerte d’un nouveau troll toutes les six minutes).

Honteusement, il n’y avait pas que des hommes qui l’attaquaient. Les femmes se sont entassées aussi, avec des blagues joyeuses sur le papier peint de la chambre de bébé – une référence à John Lewis-gate – et des remarques grossières sur la vie sexuelle du couple.

L’un d’eux a plaisanté : « Carrie est une menace pour la démocratie. Fille, concentre-toi sur ton fond d’écran.

Ce que presque tous ces commentateurs avaient en commun, c’était une position de haine des conservateurs dans leurs blogs Twitter, ou des noms subtils comme « Les conservateurs nous tuent ».

Dans une étude publiée il y a cinq ans dans la revue Social Psychological & Personality Science, les résultats ont lié une faible intelligence aux préjugés.

C’est donc quelque chose à laquelle ces crétins doivent réfléchir. Pendant des années, les conservateurs ont été stigmatisés comme intolérants . . . dans le passé, souvent pour une bonne raison.

Mais les temps ont changé, et les conservateurs aussi. En essayant de mettre un terme à la liberté d’expression – en « annulant » facilement toute personne qui n’est pas d’accord avec ses idées sur ce qui est acceptable – la gauche devient de plus en plus illibérale.

DIALOGUE OUVERT SUR LA FAUSSE COUCHE

La gentillesse passe par la fenêtre pour marquer des points politiques bon marché. Le tribalisme est devenu toxique. Ce n’est pas nécessaire.

Quoi que vous pensiez de l’écologiste Carrie ou de son mari politicien, personne ne peut nier qu’ils ont eu la vie dure au cours des 18 derniers mois.

Carrie était très enceinte pendant que Boris était à l’hôpital pour se battre pour sa vie avec Covid – puis elle a attrapé le virus au neuvième mois de sa grossesse. Où que vous vous asseyiez sur la barrière politique, il est indéfendable d’attaquer des jeunes femmes pour quelque chose d’aussi déchirant et d’aussi humain.

Bien sûr, de nombreux partisans travaillistes normaux et décents ont envoyé à Carrie des messages de soutien réconfortants. Le chef du parti, Sir Keir Starmer, a tweeté : « Je suis vraiment désolé d’apprendre la fausse couche de Carrie.

«Je suis sûr que sa prise de parole sera réconfortante pour les autres. Tous nos meilleurs vœux à tous les deux.

En parlant de sa fausse couche, Carrie – comme Meghan Markle avant elle – a aidé de nombreuses femmes à vivre un deuil similaire.

Les deux femmes ont ouvert le dialogue autour d’un sujet encore fortement stigmatisé. Ils devraient être loués, pas moqués.

Carrie était très enceinte alors que Boris était à l’hôpital et se battait pour sa vie avec Covid

JOHANSSON FILM RAP SI c’était un film de Disney, Scarlett Johansson jouerait sûrement la vieille sorcière en colère, velue, aux cheveux effilochés et édentée. La décision de l’actrice américaine de poursuivre le conglomérat médiatique pour rupture de contrat après avoir diffusé son film de super-héros, Black Widow, en même temps que sa sortie au cinéma semble, eh bien, légèrement crapuleuse. Au milieu d’une pandémie mondiale, alors que les cinémas sont fermés pendant des mois, comment les patrons de studio auraient-ils pu s’assurer que leur photo soit vue ? Scarlett, une actrice indéniablement talentueuse, a déjà gagné plus de 14 millions de livres sterling avec Black Widow. Mais quand nos médecins et infirmières de première ligne travaillent toutes les heures que Dieu envoie, pour une augmentation dérisoire de 3 pour cent de pas grand-chose – et des gens meurent – ​​cela ne va pas bien.

SI c’était un film de Disney, Scarlett Johansson jouerait sûrement la vieille sorcière en colère, velue, aux cheveux effilochés et édentée.

La décision de l’actrice américaine de poursuivre le conglomérat médiatique pour rupture de contrat après avoir diffusé son film de super-héros, Black Widow, en même temps que sa sortie au cinéma semble, eh bien, légèrement crapuleuse.

Au milieu d’une pandémie mondiale, alors que les cinémas sont fermés pendant des mois, comment les patrons de studio auraient-ils pu s’assurer que leur photo soit vue ?

Scarlett, une actrice indéniablement talentueuse, a déjà gagné plus de 14 millions de livres sterling avec Black Widow.

Mais quand nos médecins et infirmières de première ligne travaillent toutes les heures que Dieu envoie, pour une augmentation dérisoire de 3 pour cent de pas grand-chose – et des gens meurent – ​​cela ne va pas bien.

Steph est le gouverneur de la télévision

L’année dernière, quelques mois après l’accouchement, Steph McGovern a été invitée à animer une toute nouvelle émission de discussion de jour au plus fort du verrouillage.

Et l’héberge depuis sa cuisine. Avec son bébé faisant tout ce que font les bébés, quelque part à l’étage.

Le panier-repas de Steph a été remis en service et il vole Crédit : Canal 4

Sans surprise, l’émission de Channel 4 a démarré en bégayant. À quelle vitesse les gens se moquaient-ils.

Blâmant l’accent de Steph, son design d’intérieur, ses pulls colorés, ils ont presque arrêté de l’accuser d’avoir mordu dans un laboratoire chinois et relâché des chauves-souris.

Seize mois plus tard, le panier-repas de Steph a été remis en service et il vole.

Actuellement en pause estivale, la brillante star née à Middlesbrough a maintenant été reprise par la BBC pour présenter une nouvelle émission saine, Walking With…, à partir de cet automne.

Prenez ça, cyniques.

Le café bourdonne

QUI l’aurait pensé ? Le café vous permet de démarrer le matin.

Un article publié dans la revue Current Biology a révélé que « la caféine permet aux abeilles ouvrières de former des associations entre l’odeur florale et la nourriture ».

Un article publié dans la revue Current Biology a révélé que «la caféine permet aux abeilles ouvrières de former des associations entre l’odeur florale et la nourriture» Crédit : Getty – Contributeur

Vraisemblablement, il a fallu à une équipe de doctorants de nombreuses années de recherche pour décider que prouver que les bourdons ont un faible pour un Americano est de l’argent bien dépensé.

Ce qui montre à quel point les gens très intelligents peuvent être stupides.

LAURENCE FOX EN AFRIQUE LOL du jour de Laurence Fox. Oubliez son point de vue sur le monde, l’activiste devenu politicien a tweeté un cliché de ses trois chiens allongés négligemment à côté d’un billet de cinq livres à moitié mangé. — Ça y est, j’ai fini, ragea-t-il. « La ligne rouge a été franchie. Les trois salauds sont à vendre. En tant que quelqu’un dont le chien a récemment mangé sa carte de crédit, si pertinent.

LOL du jour de Laurence Fox.

Oubliez son point de vue sur le monde, l’activiste devenu politicien a tweeté un cliché de ses trois chiens allongés négligemment à côté d’un billet de cinq livres à moitié mangé.

— Ça y est, j’ai fini, ragea-t-il. « La ligne rouge a été franchie. Les trois salauds sont à vendre.

En tant que quelqu’un dont le chien a récemment mangé sa carte de crédit, si pertinent.

Ramenez-les dans les bureaux

ET les bureaux ne sont toujours pas pleins, les trains ne circulent pas et les gens travaillent à domicile, organisant des réunions Zoom en pyjama à partir de la taille.

De manière inquiétante, un an et demi de Covid semble avoir convaincu beaucoup – en particulier les milléniaux – que le travail à domicile est désormais non seulement préférable, mais aussi leur droit donné par Dieu.

ET les bureaux ne sont toujours pas pleins, les trains ne circulent pas et les gens travaillent à domicile, organisant des réunions Zoom en pyjama à partir de la taille, dit Clemmie Crédit : Getty

Pour l’anecdote, beaucoup de mes connaissances refusent de se rendre sur leur lieu de travail, invoquant des craintes persistantes concernant le virus.

Les mêmes personnes qui vont assez joyeusement dans les bars, serrent dans leurs bras des inconnus à minuit et publient des photos ivres partout sur Instagram.

Plus inquiétant encore, de nombreux moins de 35 ans présentent des signes du syndrome de Stockholm – se persuadant qu’ils sont vraiment plus satisfaits enfermés à la maison, vivant la vie d’un reclus zombie.

Le gouvernement doit faire plus pour faciliter le retour de ces flocons de neige au travail.