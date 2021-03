Stripe traite désormais des centaines de milliards de dollars de paiements par an, s’est étendu à des clients plus importants, notamment Salesforce et Booking.com, et a réalisé plus de 30 investissements dans d’autres start-up fintech.

Beaucoup profitent de la méfiance persistante des gens à l’égard des grandes banques, en particulier après la crise financière de 2008. Souvent, les start-ups proposent des applications astucieuses et faciles à utiliser, sans succursales physiques et des frais faibles ou gratuits. Et ils s’appuient sur la familiarité croissante des gens au cours de la dernière décennie avec les outils technologiques et les paiements numériques, un changement qui s’est accéléré dans la pandémie.

