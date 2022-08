Les ennemis de Trump Liz Cheney, Lisa Murkowski face aux primaires, Sarah Palin se présente

Les primaires du Wyoming et de l’Alaska surviennent alors que Trump a exercé son pouvoir sur le parti républicain pour tenter de le purger de insuffisamment fidèle membres, en particulier ceux qui ont soutenu sa deuxième destitution. Sur les 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump en 2021, quatre ont annoncé leur retraite et trois ont perdu leurs courses.

Cette foule, qui a pris d’assaut le Capitole américain et forcé les membres du Congrès à fuir leurs chambres, a cru aux fausses affirmations du président de l’époque selon lesquelles sa défaite en 2020 contre le président Joe Biden était le résultat d’une fraude généralisée. Trump continue de répandre des théories du complot électoral et d’affirmer à tort que l’élection a été truquée.

C’est une autre histoire pour Murkowski, l’un des sept sénateurs républicains qui ont voté pour condamner Trump pour l’émeute du Capitole. Trump a été destitué à la Chambre mais acquitté par le Sénat, où un vote aux deux tiers était requis pour être condamné.

Les quatre principaux candidats de la primaire de mardi devraient se qualifier pour les élections générales. Murkowski, qui occupe le siège depuis 2002 et fait face à une liste de 18 candidats primaires républicains pour la plupart peu connus, devrait facilement décrocher l’une des quatre places.

L’élection générale en Alaska se déroulera en utilisant le vote par ordre de priorité. Le système a été adopté par voie de vote en 2020 – juste à temps pour Murkowski, qui n’est pas assuré d’obtenir le plus de voix lors de la primaire de mardi.

Trump a approuvé Kelly Tshibaka, ancien commissaire du département de l’administration de l’Alaska, pour affronter Murkowski. Le Parti républicain de l’État a approuvé Tshibaka plutôt que le titulaire Murkowski pour le siège du Sénat.

Alors que les sondages sur la course de l’Alaska sont peu nombreux – et certains experts disent que les sondages d’opinion publique de l’État sont notoirement non fiable – les résultats disponibles montrent que Murkowski et Tshibaka se disputent la tête avant la primaire.

S’ils passent tous les deux au général comme prévu, Murkowski aura un avantage financier beaucoup plus important : elle dispose de plus de 5,3 millions de dollars en espèces à la fin juillet, contre environ 800 000 dollars pour Tshibaka, émission de données sur le financement des campagnes.

Les retours de mardi fourniront l’image la plus claire de la course jusqu’à présent. Même si elle arrive derrière Tshibaka, Murkowski a prouvé qu’elle était capable de surmonter des obstacles abrupts en politique : lors d’une course au Sénat en 2010, elle a perdu la primaire mais a gagné au général avec une campagne d’écriturefaisant d’elle la première sénatrice en plus de 50 ans à accomplir cet exploit.

Son challenger dans cette course a été approuvé par Sarah Palin, l’ancienne gouverneure de l’Alaska et colistière générique dans l’échec de la candidature présidentielle de John McCain en 2008 contre Barack Obama.

Palin, un chouchou du défunt mouvement de droite Tea Party, brusquement a démissionné de son poste de gouverneur en 2009. Maintenant, elle tente de revenir à ses fonctions électives en se présentant pour le seul siège de l’État à la Chambre des États-Unis, qui a été libéré par la mort du représentant Don Young, un républicain.

L’élection spéciale pour servir le reste du mandat de Young se déroulera en utilisant le nouveau système de vote par classement. Palin est en compétition contre le républicain Nick Begich III et la démocrate Mary Peltola dans le concours.

Palin, qui est approuvé par Trump, est arrivé premier dans la course primaire en juin. Comme l’ancien président, Palin travaille comme commentatrice politique et animatrice de télé-réalité depuis qu’elle a quitté le poste de gouverneur.