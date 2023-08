Les ennemis de Poutine ne meurent pas de causes naturelles, mais bon débarras au monstre Prigojine

L’un des éléments les plus prévisibles de la guerre est la surprise. Depuis l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine en février de l’année dernière, les surprises ont été innombrables. Depuis la défaite de la Russie lors de la campagne de Kiev, l’offensive ukrainienne de Kharkiv et les attaques contre le pont de Kertch et Moscou, la surprise a été une constante dans ce conflit.

L’une des surprises les plus profondes, du moins pour la politique russe, a peut-être été la mutinerie de Prigojine en juin de cette année. Eugène Prigojine, chef de la société militaire privée Groupe Wagner, a mené une insurrection courte mais très médiatisée qui a vu ses troupes avancer jusqu’à 300 kilomètres de Moscou. Les principales victimes de la journée provenaient de l’armée de l’air russe, qui a perdu plusieurs hélicoptères et autres avions. Plus de 30 aviateurs ont été tués.

C’est tragique, mais d’autant plus ironique compte tenu des événements des dernières heures. Voyageant à bord de son jet privé, Prigojine a été abattu au-dessus de la Russie. Tous les passagers de l’avion, y compris Prigozhin et le chef des opérations de Wagner, Dmitry Uktin, ont été tués.

L’accident a déclenché une nouvelle série de questions parmi les experts et les experts russes sur les responsabilités et les conséquences possibles de la mort spectaculaire de Prigojine. Mais en fin de compte, la cause de l’accident n’a aucune importance. La plupart supposeront que Poutine est à blâmer, et que c’est lui qui a le plus à gagner de la mort de Prigozhin et de ses plus hauts confédérés. Les ennemis de Poutine meurent rarement de causes naturelles. Normalement, du poison, des fenêtres ou des avions sont en cause.