Les ennemis de l’éolien offshore dans le New Jersey rassemblent leur force légalement et politiquement

OCEAN CITY, NJ (AP) – Les opposants aux projets d’énergie éolienne offshore dans le New Jersey rassemblent leurs forces légalement et politiquement alors qu’ils cherchent à étouffer l’industrie naissante.

Au cours de la semaine dernière, trois groupes de résidents ont poursuivi le New Jersey pour une approbation clé de son premier parc éolien prévu ; la branche recherche du Congrès a accepté d’étudier l’impact de l’éolien offshore sur l’environnement et d’autres domaines ; et les législateurs des deux comtés les plus touchés par les parcs éoliens ont intensifié leurs efforts pour bloquer les projets.

Save Long Beach Island, Defend Brigantine Beach et Protect Our Coast NJ ont interjeté appel vendredi devant la Cour supérieure de l’État du New Jersey selon laquelle le projet Ocean Wind I est conforme aux règles de gestion côtière de l’État.

Le projet est le premier du New Jersey, et une filiale américaine du développeur éolien danois Orsted pourrait commencer la construction cette année si les approbations restantes sont obtenues.

L’appel fait suite à une décision de la branche d’enquête du Congrès, le Congressional Accountability Office, d’étudier l’impact de l’éolien offshore sur l’environnement et d’autres domaines – ce que les opposants souhaitent depuis longtemps.

Bruce Afran, un avocat des groupes, a déclaré que le Département de la protection de l’environnement du New Jersey « a reconnu que les éoliennes détruiraient l’habitat marin, comprimeraient le fond marin, endommageraient gravement les communautés marines, compromettraient les couloirs de migration des mammifères marins en voie de disparition, entraîneraient la perte des stocks de pêche commerciale. décliner et nuire à l’économie de la plage.

« Pourtant, l’État persiste dans la croyance bizarre que ce projet d’ingénierie massif ne nuira pas à la zone côtière de notre État, l’une des communautés marines les plus importantes de la côte Est et le cœur de l’industrie touristique de 47 milliards de dollars du New Jersey », a-t-il ajouté.

Le DEP a refusé de commenter et le bureau du procureur général de l’État n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Jeanne Fox, ancienne chef du DEP, le State Board of Public Utilities et ancienne chef régionale de l’US Environmental Protection Agency, a qualifié le procès de « tactique dilatoire ».

« De nombreuses études environnementales ont été réalisées concernant l’éolien offshore, pour ce projet spécifique d’Ocean Wind et en général », a-t-elle déclaré. « La plus grande menace pour l’habitat océanique, les mammifères marins et les poissons est la crise climatique. L’éolien offshore réduira le besoin de brûler plus de combustibles fossiles.

Le projet construirait 98 éoliennes à environ 15 miles (24 kilomètres) au large des côtes d’Ocean City et d’Atlantic City. Il s’agit du premier des trois projets éoliens offshore à recevoir l’approbation dans le New Jersey jusqu’à présent, et plusieurs autres sont attendus dans les années à venir.

Afran a cité de nombreuses sections de la décision d’avril du DEP sur Ocean Wind I reconnaissant les impacts négatifs potentiels sur l’industrie de la mactre ; les modifications du plancher océanique causées par les fondations et l’équipement des éoliennes ; et l’utilisation régulière de la zone comme voie de migration par cinq espèces de baleines, y compris la baleine noire de l’Atlantique Nord, en danger critique d’extinction.

Il a également cité une conclusion du Bureau fédéral de la gestion de l’énergie des océans selon laquelle des impacts majeurs sur la pêche commerciale et récréative pourraient se produire, même avec les mesures d’atténuation proposées par Orsted.

Liz Thomas, porte-parole d’Ocean Wind I, a déclaré que le projet faisait l’objet d’un examen réglementaire depuis 12 ans par neuf agences fédérales, trois agences d’État et plus de 100 parties consultatives, y compris des villes locales, des tribus et des organisations communautaires.

Le procès intervient alors que les législateurs du comté d’Atlantic, qui comprend Atlantic City, se préparent à voter mardi sur une mesure soutenant les appels à un moratoire sur les travaux de préparation du vent offshore jusqu’à ce qu’une enquête puisse être achevée sur une vague de décès de baleines le long de la côte Est. Trois agences scientifiques fédérales et une au niveau de l’État affirment qu’il n’y a aucune preuve reliant la mort de 50 baleines depuis décembre aux travaux de préparation du site pour les projets éoliens offshore.

En outre, les législateurs du comté de Cape May, qui comprend Ocean City, ont embauché la semaine dernière deux cabinets d’avocats supplémentaires pour les aider à lutter contre les projets éoliens offshore.

Wayne Parry, Associated Press