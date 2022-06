Les ennemis de l’avortement et les partisans planifient les prochains mouvements après l’inversion de Roe

Un groupe texan qui aide les femmes à payer les avortements a interrompu ses efforts samedi tout en évaluant son risque juridique dans le cadre d’une interdiction stricte de l’État. La seule clinique d’avortement du Mississippi a continué à voir des patients en attendant un préavis de 10 jours qui déclenchera une interdiction. Les élus de tout le pays se sont engagés à prendre des mesures pour protéger l’accès des femmes aux soins de santé reproductive, et les ennemis de l’avortement ont promis de mener la lutte vers de nouvelles arènes.

Un jour après que la décision explosive de la Cour suprême a annulé Roe v. Wade a mis fin au droit constitutionnel à l’avortement, les protestations émotionnelles et les veillées de prière se sont résolues alors que plusieurs États ont promulgué des interdictions et que les partisans et les opposants au droit à l’avortement ont défini leurs prochains mouvements.

Au Texas, Cathy Torres, responsable de l’organisation du Frontera Fund, un groupe qui aide à payer les avortements, a déclaré qu’il y avait beaucoup de peur et de confusion dans la vallée du Rio Grande, près de la frontière américano-mexicaine, où de nombreuses personnes se trouvent dans le pays sans légal. autorisation.

Cela inclut la manière dont la loi sur l’avortement de l’État, qui interdit la procédure dès la conception, sera appliquée. En vertu de la loi, les personnes qui aident les patientes à se faire avorter peuvent être condamnées à une amende et les médecins qui les pratiquent risquent la prison à vie.

“Nous sommes un fonds dirigé par des personnes de couleur, qui seront d’abord criminalisées”, a déclaré Torres, ajoutant que des fonds d’avortement comme le sien qui ont suspendu leurs opérations espèrent trouver un moyen de redémarrer en toute sécurité. “Nous devons vraiment garder cela à l’esprit et comprendre le risque.”

Tyler Harden, directrice du Mississippi pour Planned Parenthood Southeast, a déclaré qu’elle avait passé vendredi et samedi à s’assurer que les personnes ayant des rendez-vous imminents à la seule clinique d’avortement de l’État – qui figurait dans l’affaire de la Cour suprême mais n’est pas affiliée à Planned Parenthood – sachent qu’elles n’ont pas pour les annuler tout de suite. Les avortements peuvent encore avoir lieu jusqu’à 10 jours après que le procureur général de l’État a publié un avis administratif requis.

Le Mississippi interdira la procédure sauf pour les grossesses mettant en danger la vie de la femme ou celles causées par un viol signalé aux forces de l’ordre. Le président républicain de la Mississippi House, Philip Gunn, a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi qu’il s’opposerait à l’ajout d’une exception pour l’inceste. “Je crois que la vie commence à la conception”, a déclaré Gunn.

Harden a déclaré qu’elle avait fourni des informations sur les fonds qui aident les gens à voyager hors de l’État pour se faire avorter. Beaucoup dans le Mississippi le faisaient déjà avant même la décision, mais cela deviendra plus difficile maintenant que les avortements ont pris fin dans les États voisins comme l’Alabama. À l’heure actuelle, la Floride est l’État «refuge» le plus proche, mais Harden a déclaré: «Nous savons que ce ne sera peut-être pas le cas pendant trop longtemps».

Lors de la convention nationale pour le droit à la vie à Atlanta, un dirigeant du groupe anti-avortement a averti les participants samedi que la décision de la Cour suprême inaugure « une période de grandes possibilités et une période de grands dangers ».

Randall O’Bannon, directeur de l’éducation et de la recherche de l’organisation, a encouragé les militants à célébrer leurs victoires mais à rester concentrés et à continuer à travailler sur la question. Plus précisément, il a appelé les médicaments pris pour provoquer l’avortement.

“Avec Roe dirigé vers la poubelle de l’histoire et les États obtenant le pouvoir de limiter les avortements, c’est là que la bataille va se jouer au cours des prochaines années”, a déclaré O’Bannon. “La nouvelle menace moderne est un avortement chimique ou médical avec des pilules commandées en ligne et envoyées directement au domicile d’une femme.”

Des manifestations ont éclaté pour une deuxième journée dans des villes du pays, de Los Angeles à Oklahoma City en passant par Jackson, Mississippi.

Lors de la manifestation de Los Angeles, l’une des nombreuses manifestations en Californie, des centaines de personnes ont défilé dans le centre-ville en portant des pancartes avec des slogans tels que “mon corps, mon choix” et “abandonnez le tribunal”.

La participation était plus faible à Oklahoma City, où une quinzaine de manifestants se sont rassemblés devant le Capitole. L’Oklahoma est l’un des 11 États où il n’y a pas de prestataires proposant des avortements, et il a adopté la loi sur l’avortement la plus stricte du pays en mai.

“J’ai traversé une vague d’émotions ces dernières 24 heures. … C’est bouleversant, c’est en colère, c’est difficile de rassembler tout ce que je ressens en ce moment », a déclaré Marie Adams, 45 ans, qui a subi deux avortements pour des grossesses extra-utérines, où un ovule fécondé est incapable de survivre. Elle a qualifié le problème de “très personnel pour moi”.

« La moitié de la population des États-Unis vient de perdre un droit fondamental. Il faut parler haut et fort. »

Callie Pruett, qui s’est portée volontaire pour escorter les patientes dans la seule clinique d’avortement de Virginie-Occidentale avant qu’elle ne cesse d’offrir la procédure après la décision de vendredi, a déclaré qu’elle prévoyait de travailler à l’inscription des électeurs dans l’espoir d’élire des responsables qui soutiennent le droit à l’avortement. La directrice exécutive d’Appalachians for Appalachia a ajouté que son organisation demandera également des subventions pour aider les patientes à accéder aux soins d’avortement, y compris hors de l’État.

“Nous devons créer des réseaux de personnes qui sont prêtes à conduire des gens dans le Maryland ou à DC”, a déclaré Pruett. “Ce type d’action locale nécessite une organisation à un niveau que nous n’avons pas vu depuis près de 50 ans.”

La compatriote de Virginie-Occidentale Sarah MacKenzie, 25 ans, a déclaré qu’elle était motivée à se battre pour l’accès à l’avortement par la mémoire de sa mère, Denise Clegg, une défenseure passionnée de la santé reproductive qui a travaillé pendant des années à la clinique de l’État en tant qu’infirmière praticienne et est décédée subitement en mai. MacKenzie prévoit d’assister à des manifestations dans la capitale, Charleston, et de faire un don à un fonds d’avortement local.

« Elle serait absolument dévastée. Elle avait tellement peur que cela se produise – elle voulait l’arrêter », a déclaré Mackenzie, ajoutant:« Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m’assurer que cela soit inversé.

Des militants se rassemblent devant l’hôtel de ville, samedi 25 juin 2022, à Los Angeles, alors qu’ils protestent contre la décision de la Cour suprême sur l’avortement. (Keith Birmingham/Le registre du comté d’Orange via AP)

La décision de la Cour suprême conduira probablement à des interdictions d’avortement dans environ la moitié des États.

Depuis la décision, les cliniques ont cessé de pratiquer des avortements en Arizona, Alabama, Arkansas, Kentucky, Missouri, Dakota du Sud, Virginie-Occidentale et Wisconsin. Les femmes qui envisageaient de se faire avorter avaient déjà été confrontées à l’interdiction quasi totale dans l’Oklahoma et à une interdiction après environ six semaines au Texas.

Dans l’Ohio, l’interdiction de la plupart des avortements dès le premier battement cardiaque fœtal détectable est devenue loi lorsqu’un juge fédéral a dissous une injonction qui avait suspendu la mesure pendant près de trois ans.

Une autre loi avec des exceptions étroites a été déclenchée dans l’Utah par la décision de vendredi. La Planned Parenthood Association of Utah a intenté une action en justice contre elle devant un tribunal d’État et a déclaré qu’elle demanderait une ordonnance d’interdiction temporaire, arguant qu’elle violait la constitution de l’État.

Le gouverneur Tim Walz du Minnesota, où l’avortement reste légal, a signé un décret protégeant les personnes cherchant ou proposant des avortements dans son État contre les conséquences juridiques dans d’autres États. Walz s’est également engagé à rejeter les demandes d’extradition de toute personne accusée d’avoir commis des actes liés aux soins de santé reproductive qui ne sont pas des infractions pénales au Minnesota.

“Mon bureau a été et continuera d’être un pare-feu contre une législation qui renverserait la liberté reproductive.”

À Fargo, dans le Dakota du Nord, le seul fournisseur d’avortement de l’État fait face à une fenêtre de 30 jours avant de devoir fermer et prévoit de traverser la rivière jusqu’au Minnesota. La propriétaire de la Red River Women’s Clinic, Tammi Kromenaker, a déclaré samedi qu’elle avait obtenu un emplacement à Moorhead et qu’une collecte de fonds en ligne pour soutenir le déménagement avait rapporté plus d’un demi-million de dollars en moins de trois jours.

Les républicains ont cherché à minimiser leur enthousiasme à l’idée de gagner leur combat de plusieurs décennies pour renverser Roe, conscients que la décision pourrait dynamiser la base démocrate, en particulier les femmes des banlieues. Carol Tobias, présidente de National Right to Life, a déclaré qu’elle s’attend à ce que les opposants à l’avortement se manifestent en grand nombre cet automne.

Mais le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, un démocrate, a déclaré samedi qu’il pensait que la question dynamiserait les indépendants et qu’il espère traduire la colère face à la disparition de Roe en votes.

“Chaque fois que vous prenez la moitié des habitants du Wisconsin et en faites des citoyens de seconde classe”, a déclaré Evers, “je dois croire qu’il y aura une réaction à cela.”