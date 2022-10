Les ennemis de l’avortement demandent l’éviction de 5 juges de la Cour suprême du Kansas

TOPEKA, Kan. (AP) – Le groupe anti-avortement le plus influent de la politique du Kansas exhorte les électeurs par courrier à révoquer cinq des sept juges de la Cour suprême de l’État qui a déclaré l’accès à l’avortement un droit fondamental en vertu de la constitution de l’État.

Le groupe, Kansans for Life, a joué un rôle clé dans la campagne en faveur d’un projet d’amendement à la constitution de l’État pour déclarer qu’il n’accorde pas le droit à l’avortement, ce qui aurait annulé la décision du tribunal de 2019 protégeant le droit à l’avortement. L’amendement aurait permis à l’Assemblée législative contrôlée par les républicains de restreindre ou d’interdire considérablement l’avortement, mais les électeurs l’ont rejeté de manière décisive en août.

Les expéditeurs du groupe énumèrent ses recommandations pour évincer cinq juges mais en garder un sixième lors du scrutin du 8 novembre pour des votes oui ou non sur leur maintien à la Cour suprême pendant encore six ans. Le groupe a critiqué le tribunal bien avant la décision sur l’avortement de 2019 et s’est même opposé à certaines nominations potentielles.

“Un certain nombre de facteurs ont été pris en compte, notamment les opinions militantes émises par ces juges tout au long de leur carrière, l’historique des dons politiques et d’autres informations”, a déclaré Kristina Smith, directrice du comité d’action politique Kansans For Life.

En soutenant l’amendement proposé, le groupe a déclaré sur son site Web que dans sa décision de 2019, “une Cour suprême de l’État activiste a radicalement changé la Constitution du Kansas”.

Kansans for Life a pendant des décennies été influent au sein du Parti républicain de l’État, et ses expéditeurs informant les électeurs de ses approbations sont des incontournables de l’année électorale. Ses derniers expéditeurs énumèrent ses choix pour les courses fédérales, étatiques et locales et ont commencé à sortir la semaine dernière. La déclaration sur les juges est le premier signe public d’une opposition organisée à leur encontre.

Les défenseurs des droits à l’avortement s’attendaient à un effort d’éviction après l’échec de l’amendement proposé et ont fait campagne pour les garder tous pendant des semaines. Depuis la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin annulant Roe v. Wade et autorisant les États à interdire l’avortement, les courses à la Cour suprême des États à travers le pays sont plus controversées et sont devenues cruciales pour les groupes démocrates œuvrant pour la protection des droits à l’avortement.

Mais au Kansas, de nombreux partisans du maintien des juges soutiennent que cela protégera l’indépendance et l’impartialité des tribunaux d’État. Le groupe leader de la campagne est Keep Kansas Courts Impartial ; sa campagne est soutenue par de grands groupes juridiques et diffuse des publicités télévisées sur les marchés de Kansas City, Wichita et Topeka.

“Les branches exécutive et législative sont de nature politique, ce qui rend essentiel que notre branche judiciaire reste impartiale et exempte de pressions politiques, de groupes d’intérêts ou de problèmes financiers”, a déclaré Deanell Reece Tacha, juge à la retraite de la cour d’appel fédérale dans une déclaration d’approbation. cette semaine.

Les juges de la Cour suprême du Kansas sont nommés par les gouverneurs après qu’un panel d’avocats à majorité examine les candidatures, sans rôle pour l’Assemblée législative. Les juges demandent aux électeurs de les garder sur le terrain tous les six ans, et aucun juge n’a été évincé de ses fonctions lors d’un tel vote.

Sur les six membres du tribunal inscrits au scrutin, la juge en chef Marla Luckert et le juge Dan Biles étaient dans la majorité 6-1 dans la décision protégeant le droit à l’avortement. Luckert a été nommé par l’ancien gouverneur républicain Bill Graves et Biles par l’ancien gouverneur démocrate Kathleen Sebelius. Ces deux gouverneurs ont approuvé la campagne pro-rétention, avec l’ancien républicain Mike Hayden et l’ancien gouverneur démocrate John Carlin.

Trois des six juges sur le bulletin de vote ont été nommés par l’actuel gouverneur démocrate Laura Kelly après la décision de 2019. Il s’agit des juges Melissa Standridge, KJ Wall et Evelyn Wilson.

Kansans for Life travaille pour garder le juge Caleb Stegall. Il a été nommé par l’ancien gouverneur républicain Sam Brownback et était le dissident dans la décision sur l’avortement de 2019. Les groupes soutenant les autres juges veulent également garder Stegall sur le terrain.

Le seul juge à ne pas être sur le bulletin de vote, Eric Rosen, nommé par Sebelius, ne fera pas face à un vote de maintien avant 2026.

Kansans for Life a lancé une campagne infructueuse «Reject all but Stegall» en 2016, lorsque cinq juges étaient sur le bulletin de vote. Il a également mené une campagne infructueuse «Fire Beier» en 2010 contre la juge Carol Beier, aujourd’hui à la retraite.

“Nous avons toujours supposé qu’il y aurait une opposition à un moment donné”, a déclaré Mike Swenson, porte-parole de Keep Kansas Courts Impartial.

John Hanna, l’Associated Press