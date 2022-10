Les ennemis de l’arc se disputent le meilleur poste du Brésil – News 24

Les Brésiliens votent pour décider qui dirigera le pays pour les quatre prochaines années, dans ce qui est décrit par les médias comme une course de plus en plus âpre.

11 candidats se disputent le poste le plus élevé dans la centrale électrique d’Amérique du Sud. Cependant, seuls deux d’entre eux bénéficient d’un soutien considérable et sont considérés comme des favoris : Jair Bolsonaro, 67 ans, qui brigue un second mandat, et Luiz Inacio Lula da Silva, 76 ans, qui a été président de 2003 à 2010. .

Comme le vote est obligatoire au Brésil, plus de 156 millions de citoyens devraient participer.

Selon deux sondages publiés samedi par certains des sondeurs les plus établis du Brésil, l’ailier gauche Lula da Silva devrait recueillir plus de 50% des voix, ce qui signifie qu’il pourrait gagner au premier tour. S’il n’y a pas de gagnant clair, un deuxième tour aura lieu le 30 octobre.















Lula da Silva, qui représente le Parti des travailleurs du Brésil, a déclaré dimanche aux journalistes qu’il pouvait «sois seulement optimiste” comme “il reste très peu à faire pour atteindre 50 % plus une voix.”

À l’approche du vote de dimanche, les deux principaux prétendants ont échangé des insultes, Bolsonaro qualifiant son adversaire de “ex-détenu” et “traitre» – une référence à l’emprisonnement de Lula da Silva en 2018 pour des condamnations pour corruption, qui ont ensuite été rejetées. Lula da Silva a qualifié le président sortant de «menteur.”

Ancien capitaine de l’armée qui a passé près de trois décennies au Congrès, Bolsonaro a déjà averti qu’il contesterait les résultats s’il perdait, remettant en cause la fiabilité du système de vote électronique du Brésil, qui, selon lui, est susceptible d’être frauduleux. l’autorité électorale du pays nie avec véhémence.

Lula da Silva a concentré sa campagne sur le dépassement des inégalités sociales et la réduction de la pauvreté. Parmi les mesures qu’il propose figurent l’augmentation des impôts sur les riches, l’élargissement du filet de sécurité sociale et l’augmentation du salaire minimum.

Le slogan de la campagne de Bolsonaro a été “Dieu, famille, patrie et liberté”. Sa vision de l’avenir du Brésil comprend la privatisation de la compagnie pétrolière publique du pays, l’ouverture de la région amazonienne à davantage d’exploitations minières et l’assouplissement de la réglementation sur les armes à feu.