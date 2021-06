Les ennemis de « Bigg Boss 14 », Rahul Vaidya et Abhinav Shukla, sont-ils devenus amis ? Voici ce que le chanteur a à dire

La rivalité à l’écran de Rahul Vaidya et Abhinav Shukla sur Bigg Boss était toujours au rendez-vous. Actuellement, les deux font partie de ‘Khatron Ke Khiladi 11’. En voyant leurs publications sur les réseaux sociaux, il semblait que les deux étaient devenus amis après être entrés dans l’émission, mais Rahul Vaidya a précisé que ce n’était pas ce qu’il y paraît.

Lors d’une conversation avec ET Times, Rahul Vaidya a clairement expliqué son lien avec Abhinav Shukla. Il a déclaré : « ‘ Bigg Boss ‘ et ‘ Khatron Ke Khiladi ‘ sont des émissions différentes. Abhinav Shukla et moi n’étions jamais sur la même longueur d’onde à l’intérieur de la maison « Bigg Boss », en raison de la tournure des événements et des situations. Cela entraînerait beaucoup d’altercations entre nous. « Khatron Ke Khiladi » traite de la capacité d’un individu et de ses performances dans les cascades. Je dirais qu’Abhinav et moi avons été cordiaux. Pehle show mein hamaare hêtre mein bilkul bhi baatcheet nahi thi, mais aujourd’hui nous échangeons les salutations habituelles. Je ne dirai pas que nous sommes de bons amis, mais nous sommes cordiaux en tant que collègues ».

Rahul a également mentionné qu’il ne s’était pas beaucoup lié avec qui que ce soit sur «Khatron Ke Khiladi 11» car il n’y avait pas de place pour plus de personnes dans sa vie. Il a dit : « Il n’y a aucun vide d’aucune sorte. Simple dil mein sabhi les places sont déjà prises par les gens et j’en suis très content. Il n’y a pas de place pour plus. Donc, les gens avec qui je tournais étaient mes collègues. Ils étaient gentils. J’ai passé un bon moment à travailler avec eux. »

Depuis qu’ils ont commencé à travailler sur le prochain spectacle au Cap, Rahul et Abhinav posaient souvent ensemble pour des photos des décors, ce qui a permis au monde de mieux réfléchir à leur poste de liaison « Bigg Boss ».

Pour les non avertis, Rahul, avec d’autres concurrents, est revenu de la capitale sud-africaine du Cap où il a terminé le tournage de « Khatron Ke Khiladi 11 ».