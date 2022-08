Les ennemis arabes de l’Iran raccommodent les liens dans l’incertitude entourant les pourparlers nucléaires

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter de CNN Pendant ce temps au Moyen-Orient, un aperçu trois fois par semaine des plus grandes histoires de la région. Inscrivez-vous ici.



Il s’est passé beaucoup de choses depuis que les États arabes du Golfe ont rompu leurs relations avec l’Iran en janvier 2016, lorsqu’une foule en colère a pris d’assaut l’ambassade saoudienne à Téhéran et y a mis le feu à la suite de l’exécution saoudienne d’un important religieux chiite.

L’accord nucléaire de l’Iran avec les puissances mondiales est entré en vigueur ce mois-là, mais l’administration Trump s’en est retirée deux ans plus tard, entraînant une vague d’attaques tit-for-tat qui ont affecté le pétrole et la navigation dans le golfe Persique.

Ces tensions ont abouti à un assaut en 2019 contre les installations pétrolières saoudiennes qui a détruit la moitié de la production de brut du royaume et menacé le cœur même des économies des États du Golfe. Cela faisait partie d’un conflit par procuration entre les États-Unis et l’Iran, les États arabes étant pris dans la ligne de mire.

Alors que les tensions augmentaient, les États du Golfe ont trouvé les États-Unis à l’écart, ne voulant pas ou ne pouvant pas venir à leur secours, avec leurs propres lignes de communication avec l’Iran pratiquement coupées.

Mais beaucoup de choses ont changé depuis lors. Les Émirats arabes unis s’apprêtent à rétablir des relations diplomatiques au plus haut niveau, affirmant dimanche que son ambassadeur, Saif Mohammed Al Zaabi, reviendrait à Téhéran « en [the] les jours à venir.” Le Koweït a rendu son ambassadeur la semaine dernière et l’Arabie saoudite, dont les États du Golfe ont suivi l’exemple en dégradant les relations avec l’Iran il y a six ans, est en pourparlers directs avec la République islamique.

“Il est évident qu’il existe une direction régionale qui va de pair avec le mouvement saoudien”, a déclaré à CNN Mohammed Baharoon, directeur général du Centre de recherche sur les politiques publiques de Dubaï.

La décision de renvoyer l’ambassadeur “s’inscrit dans le cadre de l’orientation régionale des Émirats arabes unis vers la restauration des ponts, le renforcement des relations, la maximisation de ce que nous partageons et l’élaboration pour créer une atmosphère de confiance, de compréhension et de coopération”. a tweeté Anwar Gargashconseiller du président des EAU.

Dina Esfandiary, conseillère pour le Moyen-Orient au sein du groupe de réflexion International Crisis Group, a déclaré que les États arabes du Golfe avaient développé une “politique pragmatique” sur l’Iran qui implique à la fois l’endiguement et l’engagement “parce qu’ils ont réalisé qu’une seule ne fonctionnerait pas toute seule”.

Elle a déclaré à CNN que, lorsque les États-Unis n’ont pas donné suite à la défense de leurs partenaires arabes après les attaques d’Aramco, “il est devenu impératif [for the UAE] se sécuriser sans compter sur les autres – les États-Unis en particulier – et s’engager avec l’Iran en fait partie.

Les relations entre Abu Dhabi et Téhéran se sont progressivement améliorées depuis lors. Les Émirats arabes unis sont désormais le premier exportateur vers l’Iran, avec un commerce bilatéral atteignant 21,4 milliards de dollars en quatre mois à partir de mars de cette année, contre seulement 7 milliards de dollars pour l’ensemble de 2019, selon Reuters.

“Financièrement et commercialement, les EAU profitent le plus de la diminution des tensions régionales”, a déclaré à CNN Abdulkhaleq Abdulla, professeur de sciences politiques aux EAU. « Même pendant les pires tensions politiques entre les deux pays, le commerce n’a pas été interrompu. Ça a baissé, mais ça ne s’est jamais arrêté. »

Le rapprochement intervient dans un contexte d’incertitude quant à l’avancement des pourparlers indirects entre les États-Unis et l’Iran pour rétablir l’accord nucléaire. S’il y a un nouvel accord, cela pourrait réduire la probabilité d’une course aux armements nucléaires dans la région déjà tendue. Mais les États du Golfe craignent que la levée des sanctions contre l’Iran ne débloque des milliards de dollars qui pourraient être utilisés par Téhéran pour s’armer davantage et étendre son influence dans les pays arabes par le biais de mandataires.

Si les pourparlers échouent, les observateurs affirment que les tensions régionales pourraient s’intensifier comme elles l’ont fait lorsque le président américain de l’époque, Donald Trump, s’est retiré de l’accord, entraînant potentiellement la région dans la guerre. Pour les États du Golfe, les deux scénarios sont préoccupants.

“Pour les Arabes du Golfe, un retour à l’accord sur le nucléaire ou pas de retour est plus ou moins la même chose : ils prévoient que l’Iran se déchaînera dans la région, quel que soit le résultat”, a déclaré Esfandiary. “Ainsi, alors qu’ils continuent à surveiller cela attentivement, les efforts pour améliorer leurs liens sont plus étroitement liés à leur sécurité et à leurs perceptions de la menace que l’accord nucléaire lui-même.”

Abdulla a déclaré que l’Iran restait une menace sérieuse pour la sécurité du Golfe “avec ou sans” un accord nucléaire. “Donc, une façon de traiter avec l’Iran est de poursuivre la conversation et de trouver un terrain d’entente pour des relations de bon voisinage.”

L’Arabie saoudite et Bahreïn sont les seuls pays arabes du Golfe sans ambassadeur à Téhéran.

L’Iran a déclaré lundi que les pourparlers avec l’Arabie saoudite étaient une question distincte des pourparlers pour relancer le pacte nucléaire, ajoutant que la coopération entre Téhéran et Riyad pourrait aider à rétablir le calme et la sécurité au Moyen-Orient.

La reprise des relations diplomatiques n’est “pas une solution miracle”, a déclaré Baharoon. “C’est quand même une étape importante. Les liens diplomatiques sont des lignes de communication qui aident directement à réduire les tensions et à les gérer. [We] ne peut pas avoir de coopération si nous ne nous parlons pas.

Les États-Unis déclarent que l’Iran abandonne une demande clé alors que les progrès sur un accord nucléaire relancé progressent

Un haut responsable de l’administration américaine a déclaré vendredi à CNN que l’Iran avait abandonné une demande clé de “ligne rouge” qui avait été un point d’achoppement majeur dans les efforts pour relancer l’accord nucléaire de 2015. Les Iraniens ont également abandonné les demandes liées à la radiation de plusieurs sociétés liées au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) du pays, a déclaré le responsable. L’Iran a déclaré lundi que les États-Unis n’avaient “pas encore répondu aux propositions de la partie européenne” et a accusé les États-Unis de “tergiverser” dans les pourparlers.

Arrière plan: Le président américain Joe Biden a insisté pendant des mois sur le fait qu’il ne lèverait pas la désignation de terroriste du CGRI afin de relancer l’accord sur le nucléaire. La politique est l’une des nombreuses décisions de politique étrangère prises par Trump que Biden a maintenues. Trump a désigné le CGRI comme une organisation terroriste en 2019 dans le cadre d’une “campagne de pression maximale” imposée après avoir retiré les États-Unis de l’accord en 2018.

Pourquoi est-ce important: Dans sa réponse la semaine dernière à un projet d’accord sur le nucléaire proposé par l’Union européenne – que l’UE a qualifié de projet “final” – l’Iran n’a pas exigé que le CGRI soit retiré de la liste américaine des organisations terroristes, a déclaré le responsable. “La version actuelle du texte, et ce qu’ils demandent, le laisse tomber”, a déclaré le responsable. “Donc, si nous sommes plus proches d’un accord, c’est pourquoi.”

Un glissement de terrain frappe un sanctuaire chiite en Irak, tuant au moins 7 personnes

Au moins sept personnes ont été tuées samedi après qu’un glissement de terrain a frappé une mosquée chiite à l’ouest de la province de Karbala en Irak, selon le ministère de l’Intérieur. Le nombre total de personnes coincées sous les décombres est encore inconnu.

Arrière plan: L’incident s’est produit samedi lorsqu’une grande colline adjacente au sanctuaire Qattara de l’Imam Ali a glissé en raison de la saturation en humidité, selon un communiqué de la Défense civile irakienne. Le glissement de terrain s’est abattu sur le toit du sanctuaire qui s’est ensuite effondré sur les visiteurs. La Défense civile a déclaré dimanche que jusqu’à présent, cinq corps avaient été retrouvés sous les décombres du sanctuaire. Dimanche, le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi a ordonné au ministre de l’Intérieur d’avoir une supervision directe sur le terrain des efforts de sauvetage et de mobiliser la défense civile et les services médicaux pour assurer la sécurité des blessés et le sauvetage des civils piégés sous les ruines.

Pourquoi est-ce important: L’Irak est embourbé par sa pire et la plus longue crise politique depuis des années. Au centre de ce conflit se trouve le faiseur de roi politique irakien Moqtada al-Sadr et un bloc rival de partis ayant des liens étroits avec l’Iran voisin. Dans ses premiers commentaires sur le glissement de terrain, al-Sadr a déclaré que la corruption des autorités affecte désormais les lieux de culte. « Une fois de plus, des soupçons de corruption ont fait des victimes parmi les civils. Mais cette fois, la corruption concernait les lieux de culte… Nous appelons le gouvernement à une enquête immédiate et sérieuse pour révéler la vérité afin que la corruption n’affecte pas les mosquées et les lieux de culte comme elle l’a fait avec les institutions et les ministères du pays », a-t-il déclaré.

L’avion n’a pas réussi à descendre car les pilotes se seraient endormis pendant le vol

Deux pilotes se seraient endormis et auraient raté leur atterrissage lors d’un vol du Soudan vers l’Éthiopie lundi dernier, selon un rapport du site d’information sur l’aviation commerciale Aviation Herald. L’incident s’est produit à bord d’un Boeing 737-800 d’Ethiopian Airlines en route de Khartoum vers Addis-Abeba, selon le rapport, “lorsque les pilotes se sont endormis” et “l’avion a continué au-delà du sommet de la descente”.

Arrière plan: L’analyste aéronautique Alex Macheras s’est depuis adressé à Twitter pour exprimer son choc face à “l’incident profondément préoccupant”, qui, selon lui, pourrait être le résultat de l’épuisement du pilote. “La fatigue des pilotes n’est pas nouvelle et continue de représenter l’une des menaces les plus importantes pour la sécurité aérienne – à l’échelle internationale”, a-t-il tweeté jeudi.

Pourquoi est-ce important: Le rapport intervient quelques mois seulement après que les pilotes de Southwest Airlines et de Delta Air Lines ont averti les dirigeants des compagnies aériennes dans une lettre que l’épuisement des pilotes était en augmentation et les a exhortés à traiter la fatigue et les erreurs qui en résultent comme un risque pour la sécurité. Selon la lettre, la demande croissante de voyages aériens alors que l’industrie commence à rebondir après la pandémie de Covid-19, et le chaos des annulations provoqué par les intempéries, ont été parmi les raisons de l’augmentation de l’épuisement des pilotes.

Le ministère irakien des Affaires étrangères a rappelé son ambassadeur en Jordanie après que des photos de lui et de sa femme avec un célèbre chanteur libanais ont provoqué une tempête sur les réseaux sociaux.

Les photos montrent l’ambassadeur, Haidar Al Athari, et sa femme posant avec la star de la musique Ragheb Alama. Les trois sont représentés très proches les uns des autres, avec la femme d’Al Athari au milieu.

Certains internautes ont accusé l’ambassadeur et sa femme d’avoir bafoué le protocole diplomatique en embrassant le chanteur, tandis que d’autres ont décrié la polémique comme une tempête dans une tasse de thé pour un pays qui fait face à une foule de problèmes. Une grande partie des critiques était dirigée contre la femme de l’ambassadeur, que l’on voit sur une photo tenant la main du chanteur.

“Nous suivons de près ce qui a été partagé sur les réseaux sociaux, des photos impliquant l’ambassadeur d’Irak au Royaume hachémite de Jordanie… des procédures appropriées seront prises dès que possible à ce sujet, d’une manière qui renforce les valeurs diplomatiques irakiennes”, a déclaré le porte-parole officiel du ministère Ahmed Al-Sahhaf.

Layal Shaker, un résident irakien, souligné comment son pays a de plus gros poissons à faire frire. “L’Irak a déplacé son attention des bombardements de Zakho qui ont tué neuf personnes, l’impasse politique engloutissant le pays, l’effondrement du sanctuaire, vers des photos de la femme de l’ambassadeur irakien avec Ragheb Alama.”

Par Mohamed Abdelbary

Les États exportateurs de pétrole du Moyen-Orient devraient gagner jusqu’à 1,3 billion de dollars de revenus pétroliers supplémentaires au cours des quatre prochaines années, a rapporté le Financial Times, citant le Fonds monétaire international. La hausse des prix du pétrole causée par la guerre en Ukraine a vu les États du Golfe enregistrer des excédents budgétaires après des années de déficits.