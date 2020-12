Usman Garuba, l’un des garçons libérés, a décrit l’horreur de leurs six jours de marche dans la forêt et d’être battus.

« Je me sens vraiment mal, franchement, à ce moment-là, j’ai préféré être tué parce que c’était une expérience horrible et je sentais qu’il valait mieux ne pas être en vie du tout », a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Boko Haram, les rebelles djihadistes du Nigeria, a revendiqué la responsabilité des enlèvements, mais le gouvernement a déclaré plus tard que l’enlèvement avait été effectué par des groupes de bandits qui sévissent dans le nord-ouest.

Deux jours seulement après que les garçons libérés aient été emmenés à Katsina, 80 autres étudiants ont été enlevés dans une zone voisine, mais ont ensuite été rapidement secourus par la police et des groupes d’autodéfense locaux.

Alors que le gouvernement du président Muhammadu Buhari est crédité de l’action rapide qui a libéré les garçons, beaucoup au Nigéria critiquent l’inefficacité du gouvernement face à l’insécurité croissante dans le Nord-Ouest et son incapacité à protéger les civils contre l’insurrection et la violence criminelle.

«Cet incident met en évidence le déficit de sécurité dans la région car les communautés, les écoles, les hôpitaux et les infrastructures gouvernementales restent très vulnérables», a déclaré Nnamdi Obasi de l’International Crisis Group.

Buhari ne doit pas être félicité pour la libération des garçons, car son gouvernement a permis l’insécurité dans le Nord-Ouest et créé les conditions pour l’enlèvement des garçons, a déclaré l’ancien ministre de l’Éducation Obiageli Ezekwesili à Channels TV au Nigeria. .

«Que nous félicitons un gouvernement qui a créé un problème et dit qu’il l’a résolu? Nous ne devrions pas faire ça », dit-elle. «La société doit apprendre à tenir les gens responsables. Le président serait dégoûté par ce qui se passait et ne se féliciterait pas. «

Ezekwesili a aidé à diriger le mouvement # BringBackOurGirls après l’enlèvement en 2014 de plus de 276 filles de leur école à Chibok, dans le nord-est du Nigéria. Une centaine de ces filles sont toujours portées disparues.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le gouvernement n’a pas réussi à endiguer l’insécurité dans le nord du Nigéria, allant de forces de sécurité surchargées et sous-financées à des stratégies ratées et à une force multinationale qui s’affaiblit, a déclaré Bulama Bukarti, un analyste subsaharienne. à l’Institut Tony Blair.

L’armée et la police nigérianes, avec le soutien des groupes d’autodéfense locaux, sont sous-soutenues, dépassées en nombre, sous-financées et sous-payées, a-t-il déclaré.

« Les soldats ont perdu le moral et se défendent dans des scénarios impossibles », a déclaré Bukarti. De nombreux soldats se disent épuisés après avoir été dans le Nord pendant près de six ans, sans rotation, a-t-il dit. Beaucoup se plaignent également que les chaussures qu’ils obtiennent n’ont pas été remplacées depuis des années.

Les experts et les Nigérians affirment que la corruption endémique signifie que les ressources allouées à l’armée n’atteignent pas les troupes sur le terrain.

Les forces de sécurité s’occupent également de vastes zones non gouvernées qu’elles ne connaissent pas, mais qui sont des territoires familiers pour les gangs criminels et les insurgés qui y vivent.

Plus de 800 membres des forces de sécurité ont été tués en 2019, l’une des années les plus meurtrières depuis la fondation de Boko Haram il y a plus de 10 ans. L’armée a répondu en créant des super camps – dans lesquels environ 1 000 soldats se sont rassemblés dans un grand camp.