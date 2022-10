Les enjeux sont plus élevés que jamais dans le match Crosstown d’Oswego avec des espoirs de séries éliminatoires en jeu – Shaw Local

Brian Cooney a clairement fait passer le message à son équipe de football d’Oswego dans la zone des buts après une défaite contre Plainfield North lors de la semaine 6.

La marge d’erreur a disparu. Chaque jeu est une victoire incontournable à partir de maintenant.

« C’est mentionné tous les jours. C’est mentionné après chaque réunion », a déclaré Cooney. “Nous leur avons dit que vous avez maximisé le nombre de pertes si vous allez voir une semaine 10.”

Ce qui mène à cette semaine.

La semaine de Crosstown, la 18e réunion des rivaux de Crosstown ce vendredi à Oswego East, apporte un sentiment d’urgence accru jamais vu auparavant. Les Panthers (3-4, 1-2), qui n’ont jamais raté les séries éliminatoires sous Cooney, et les Wolves (4-3, 1-2) se battent pour leur vie en séries éliminatoires. Les deux ont des matchs de la semaine 9 très difficiles, Oswego East à Plainfield North et Oswego accueillant Yorkville.

L’entraîneur d’Oswego East, Tyson LeBlanc, a déclaré que la situation la plus proche qu’il pouvait comparer à ce match entre les deux rivaux en termes d’enjeux élevés est survenue en 2018, lorsque les deux sont entrés avec des fiches de 6-0. Mais même cela ne se compare pas à ce scénario, dans lequel le vainqueur pourrait éliminer le perdant des éliminatoires.

“Rien de tel”, a déclaré LeBlanc. “Généralement, aucun de nous n’a été dans cette situation. On en a un peu parlé aujourd’hui. Essentiellement, les séries éliminatoires ont commencé pour les deux équipes. Les deux prochains matchs sont importants, plus importants qu’ils ne l’ont probablement jamais été dans cette série.

Les deux équipes ont été blessées en partie par des blessures menant à ce point.

La vedette d’Oswego East, Oshobi Odior, n’a pas joué depuis la semaine 1 en raison d’une blessure à la cheville. Oswego a perdu cinq partants à cause d’une blessure lors de la semaine 1. Cooney a déclaré qu’il était sans sept des 22 gars qu’il aurait inscrits comme partants de la semaine 1 à Plainfield North il y a deux semaines, ce qui a conduit une poignée d’étudiants de deuxième année à passer à l’université. , y compris le fils de Cooney. Mais l’ailier défensif de toutes les conférences Taiden Thomas est revenu dans ce match il y a deux semaines, et Cooney a déclaré que ses angles et sa vitesse étaient meilleurs lors de la victoire 45-22 de la semaine dernière contre West Aurora. Les Panthers conservent un certain élan de ce match à cette semaine.

“Ça a été un carrousel”, a déclaré Cooney. “C’est un sport physique, les blessures arrivent, mais nous n’avons jamais eu de telles blessures auparavant, pas à ce rythme.”

Oswego Est à Plainfield Est Tre Jones (9) d’Oswego East s’envole avec le ballon lors d’un match de football universitaire entre Oswego East à Plainfield East. 8 septembre 2022 (Gary E Duncan Sr pour Shaw Local)

De toute évidence, l’accent d’Oswego au moins sur le côté défensif contiendra le QB senior d’Oswego East Tre Jones.

“C’est un athlète unique, auquel vous pouvez vous préparer en regardant un film et en essayant de l’imiter à l’entraînement”, a déclaré Cooney, “mais lorsque vous avez ce genre de conscience spatiale et cette capacité à vous déplacer sur le terrain, la plupart des équipes ne seront pas capable de simuler cela dans la pratique. Nous allons devoir le contenir et du côté offensif, espérons que nous pourrons établir un jeu de course. De bonnes choses se produisent lorsque vous déplacez les chaînes.

LeBlanc, pour sa part, a noté l’identification de l’ailier serré d’Oswego Deakon Tonielli, une recrue du Michigan, comme une priorité. Il y a aussi la confiance qu’Oswego, qui a remporté 16 des 17 rencontres des équipes, à considérer.

“C’est un enfant du Big Ten, ils vont trouver des moyens d’impliquer Deakon. C’est un adversaire difficile, un enfant difficile », a déclaré LeBlanc. “Cruz [Ibarra] est un bon quart-arrière et ils sont Oswego. Peu importe les records, je suis sûr que c’est un match qu’ils s’attendent à gagner. »

Plainfield North à Yorkville Football Le quart-arrière de Plainfield North Demir Ashiru fait une passe avant la ruée du défenseur de Yorkville Jake Davies (44 ans) lors du match de football universitaire de retour à Yorkville High School le vendredi 23 septembre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Davies de Yorkville marche sur la ligne

L’aîné de Yorkville, Jake Davies, a son propre sac séparé pour les maillots de match lors des matchs à l’extérieur, ce qui est une bonne chose.

Le numéro appelé n’est pas certain.

Davies et son collègue joueur de ligne senior Andrew Zook ont ​​tous deux reçu des numéros éligibles et inéligibles au début de la saison. Zook a porté le n ° 34 dans le passé, le n ° 73 cette saison. Dans le cas de Davies, il porte généralement le n ° 44 et commence pour les Foxes sur la ligne défensive ainsi que l’attaque serrée.

Vendredi dernier à Oswego East, cependant, Davies portait le numéro 70 et a commencé au tacle droit en attaque pour la première fois cette saison.

“Nous leur avons dit que le nombre qu’ils portaient pouvait différer d’une semaine à l’autre, et nous essayons de planifier là où ils peuvent avoir le plus grand impact”, a déclaré l’entraîneur de Yorkville, Dan McGuire. «Avec la défense d’Oswego East, nous avons pensé qu’il pourrait avoir le plus grand impact au tacle offensif. Offensivement, nous avons un peu stagné ces deux dernières semaines et nous avions besoin d’un changement de rythme.

Il semble que le personnel d’entraîneurs des Foxes ait appelé le bon numéro. Le porteur de ballon junior Josh Gettemy a couru pour 252 verges et Yorkville a marqué des touchés lors de ses trois premiers entraînements de la seconde mi-temps pour remporter une victoire de 28-14.

“J’ai senti qu’en regardant le film, ils s’amélioraient au fur et à mesure que le match avançait”, a déclaré McGuire, qui a commencé une formation de ligne offensive différente à chaque match.

McGuire a déclaré que les équipes adverses savent que Davies est un bon receveur, et parfois ils le doublent pour le sortir d’un match. Ce n’est pas possible de l’aligner au tacle droit. McGuire a déclaré que les Foxes continueront d’évaluer où ils affrontent des gars comme Davies sur une base hebdomadaire, mais apprécient leur flexibilité et leur QI footballistique global.

Le lundi, le personnel d’entraîneurs de Yorkville passe en revue avec les joueurs leur plan pour la semaine. McGuire a déclaré que dans le cas de Davies et Zook, on leur a dit d’apporter les deux maillots le vendredi.

“Même chose avec Zook, essayant juste de garder nos options ouvertes”, a déclaré McGuire. « C’est tout à l’honneur de ces jeunes qu’ils feront tout ce qu’il faut pour aider l’équipe. Tackle n’est pas la position la plus glamour, mais ils feront tout ce qu’il faut.

“C’était le premier match que Jake jouait là-bas, mais nous l’avons fait jouer à l’entraînement et tout au long de l’été. Avec ce que nous faisons, le bon tacle et la position finale serrée sont similaires en termes de blocage, il y a donc beaucoup de report selon la façon dont vous le voyez. Avoir ces gars devant nous a fait gagner le match.

Westmont à Plano Football Le porteur de ballon de Plano Waleed Johnson (6) exécute un seul jeu en attaque contre Westmont, pour un touché, signalé par son coéquipier Thomas Harding (3) lors d’un match de football universitaire à Plano High School le vendredi 9 septembre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Johnson de Plano dépasse les 1 000 verges

Le junior de Plano Waleed Johnson a parcouru plus de 1 000 verges au cours de la saison vendredi dernier, et ce fut une soirée bien remplie puisqu’il a réalisé 28 courses pour 222 verges et trois touchés.

Ce genre de performance, bien sûr, nécessite un effort de groupe. L’entraîneur de Plano, Rick Ponx, était satisfait de la façon dont son partant de première année travaillait en tandem avec l’alignement à l’avant.

“Il ne faisait pas bouger les choses tout seul, ne se faisait pas toucher dans le champ arrière et ne cassait pas les tacles”, a déclaré Ponx. «Il arrivait aux secondeurs et au deuxième niveau. Si vous pouvez arriver à ce point intact, vous savez que la ligne fait quelque chose. Ils se sont réunis.

Avec deux matchs à jouer, Johnson est à 1 125 verges, bien placé pour dépasser les 1 220 verges que Ray Jones avait la saison dernière pour Plano.

« Il y a un processus d’apprentissage et il peut toujours s’améliorer, mais c’est ce que j’aime chez lui. Il se tient à un niveau élevé et veut s’améliorer », a déclaré Ponx. “Vous lui dites quelque chose une ou deux fois et il essaie de l’appliquer à son jeu. Il sait qu’il peut s’améliorer. Obtenir plus de 1 000 verges était important pour lui.

Plano a également réussi à passer le ballon lors de la victoire 40-14 contre Harvard sur une base limitée, complétant six passes pour 210 verges. Mais Ponx a déclaré que ce n’était un secret pour personne que les Reapers prévoyaient d’aller à Johnson tôt et souvent contre les Hornets.

«Nous savions que Waleed décollerait et ferait bien. Vraiment, notre objectif était qu’il atteigne cette marque de 1 000 verges et il l’a facilement dépassée », a déclaré Ponx. «Il a porté le ballon plus qu’il ne l’a fait; nous avons transporté cette marque de 18 ans. Nous sommes entrés dans le match et avons dit que nous allions lui donner le ballon. Il a fait ce qu’il avait à faire, il a vraiment été beaucoup plus patient. Ces deux dernières années, il a parfois essayé de le faire tout seul et il a commencé à se précipiter. Mais ce match-là, il a été patient, est resté derrière ses bloqueurs et maintenant il commence à le voir davantage, à laisser quelque chose se produire. Il en a profité. »