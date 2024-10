Les enjeux électoraux sont « la vie et la mort »

Hôte MSNBC Nicole Wallace a soutenu que les enjeux des élections de 2024 sont « littéralement la vie ou la mort de chaque femme en Amérique ».

Au début de 17 heures du lundi Date limite : Maison BlancheWallace a joué les commentaires de l’ancienne Première Dame Michelle Obama au Michigan. L’animateur de MSNBC a formulé ces remarques – qui s’adressaient aux hommes mais se concentraient sur la santé reproductive des femmes – en affirmant que les moyens de subsistance mêmes de chaque femme américaine sont en jeu lors des élections de 2024.

« L’ancienne première dame Michelle Obama ne plaisante plus », a déclaré Wallace. « Parce que, avec les soins de santé reproductive et les libertés des femmes en jeu mardi prochain, les enjeux sont littéralement la vie ou la mort pour chaque femme en Amérique. Ce n’est pas une hyperbole. Ce n’est pas une exagération. C’est ce qui se passera la semaine prochaine.

Wallace a ensuite joué le commentaires de Michelle Obama:

« Aux hommes qui nous aiment, permettez-moi d’essayer de dresser un tableau de ce que cela ressentirait si l’Amérique, la nation la plus riche de la planète, continue de priver ses femmes de soins de base. Et comment cela affectera chaque femme de votre vie.

Votre petite amie pourrait être celle qui est en danger juridique si elle a besoin d’une pilule provenant de l’extérieur de l’État ou de l’étranger, ou si elle doit traverser les frontières de l’État parce que la clinique locale est fermée. Votre femme ou votre mère pourraient être celles qui risquent le plus de mourir d’un cancer du col de l’utérus non diagnostiqué, car elles n’ont pas accès à des soins gynécologiques réguliers. Votre fille pourrait être celle qui a peur d’appeler le médecin si elle saigne pendant une grossesse inattendue.

Cela ne concernera pas seulement les femmes. Cela vous affectera, vous et vos fils. Les conséquences dévastatrices de la grossesse chez les adolescentes ne seront pas seulement supportées par les jeunes filles, mais aussi par les jeunes hommes qui sont les pères. Eux aussi rêveront d’aller à l’université. Leur avenir tout entier est totalement bouleversé par une grossesse non désirée.

Si vous et votre partenaire attendez un enfant, vous serez à ses côtés lors des examens. Terrifiée si sa tension artérielle est trop élevée ou s’il y a un problème avec le placenta ou si l’échographie montre que l’embryon est implanté au mauvais endroit et que les médecins ne sont pas sûrs de pouvoir intervenir pour assurer la sécurité de la femme que vous aimez. Je vous demande du plus profond de mon être de prendre nos vies au sérieux. S’il te plaît. »