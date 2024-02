Les enjeux de Rafah – La perspective américaine

Au cours des derniers mois, l’armée israélienne a progressivement refoulé environ 1,5 million de Palestiniens de Gaza vers la ville de Rafah, à la frontière sud de Gaza avec l’Égypte. Aujourd’hui, les Palestiniens déplacés vers ce qu’Israël appelle une zone de sécurité courent de graves risques de bombardements israéliens et d’une campagne militaire terrestre. De nombreux réfugiés ont été déplacés à plusieurs reprises depuis qu’Israël a commencé son opération militaire à Gaza en octobre.

Lors du Super Bowl de dimanche soir, Israël a lancé des frappes aériennes sur Rafah qui ont tué au moins 67 personnes, parmi les quelque 28 000 Palestiniens tués depuis octobre. Cela survient après qu’Israël ait mené plusieurs autres frappes militaires meurtrières à Rafah dans les derniers jours. Israël a affirmé que ces opérations étaient nécessaires pour éliminer le Hamas, qu’il estime actif dans la ville frontalière. Il est cependant difficile de concilier cette violence extrême et apparemment aveugle avec ce que les responsables israéliens considèrent comme une évolution vers un nouveau monde, phase de moindre intensité de la guerre.

Le passage de Rafah est l’endroit où la majeure partie de l’aide humanitaire entre dans le territoire palestinien occupé. Israël a repoussé les Palestiniens de leurs foyers du nord et du centre de Gaza vers le sud, et ils subissent une catastrophe humanitaire.

Plus tôt dimanche lors du Super Bowl, le président Joe Biden a déclaré au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu’« une opération militaire à Rafah ne devrait pas avoir lieu sans un plan crédible et exécutable pour assurer la sécurité et le soutien des plus d’un million de personnes qui s’y abritent », selon à un Résumé de la Maison Blanche de leur appel du 11 février. Mais les réprimandes en coulisses du plus grand partisan d’Israël n’ont pas réussi à limiter les attaques contre les Palestiniens à Gaza, ce que Biden a reconnu la semaine dernière comme étant « » sur le dessus .» Et l’absence de conséquences américaines pour ce que Biden a appelé « bombardement aveugle » de Gaza suggère que la campagne militaire de Netanyahu se poursuivra sans relâche, même contre plus d’un million de réfugiés civils qui n’ont nulle part où se retirer raisonnablement.

Les enjeux de nouvelles frappes israéliennes et d’une incursion militaire plus large sur Rafah sont importants. D’autres frappes comme celles-ci révéleraient les limites de l’influence de Biden sur Netanyahu, la possibilité d’un conflit régional plus important et d’énormes pertes en vies humaines pour les Palestiniens déjà confrontés à une urgence humanitaire.

Une attaque israélienne contre Rafah serait cataclysmique. Egypte mis en garde qu’il annulerait son accord de paix de Camp David avec Israël si les Palestiniens déplacés internes étaient forcés de traverser sa frontière. Arabie Saoudite averti des « répercussions très graves de l’assaut et du ciblage de la ville de Rafah ». Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres dit « Une telle action aggraverait de façon exponentielle ce qui est déjà un cauchemar humanitaire avec des conséquences régionales incalculables. »

Rafah, bien qu’il soit le principal canal d’acheminement de l’aide à Gaza, est confronté à pénuries importantes de nourriture, d’eau et de médicaments , comme le reste du territoire. Avant la guerre, la population de Rafah était d’environ 270 000 habitants. Les plus d’un million de Palestiniens poussés là-bas peinent à obtenir les produits de première nécessité. La plupart des Palestiniens vivent dans des tentes ou sans abri, car Israël a détruit la plupart des bâtiments de la bande de Gaza. Et des obstacles bureaucratiques ont ralenti l’entrée des camions transportant une aide essentielle, qui attendent du côté égyptien du passage pour inspection.

La semaine dernière, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, avait écarté les questions concernant une incursion imminente à Rafah. « Je pourrais vous dire que – sans une prise en compte complète de la protection des civils à cette échelle à Gaza – les opérations militaires actuelles seraient un désastre pour ces gens, et ce n’est pas quelque chose que nous soutiendrions », a-t-il déclaré aux journalistes le 8 février.

Certains spéculent selon lesquels l’armée israélienne n’a pas la capacité d’une invasion terrestre immédiate et à grande échelle de Rafah, mais les bombardements en cours sur la zone de sécurité restent préoccupants et ont déjà entraîné des pertes en vies humaines.

Une telle opération militaire pourrait encore renforcer l’argument selon lequel Israël commet des crimes de guerre, voire un génocide, comme l’a soutenu l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice. Karim AA Khan, procureur de la Cour pénale internationale, observé qu’il n’avait « constaté aucun changement perceptible dans la conduite d’Israël » tout au long du conflit, et a averti que « ceux qui ne respectent pas la loi ne devraient pas se plaindre plus tard lorsque mon Bureau prendra des mesures conformément à son mandat ».

Israël pourrait envisager de déplacer davantage les plus d’un million de Palestiniens de Rafah vers la ville côtière voisine d’Al-Mawasi, selon un rapport récent de Haaretz par Amira Hass. Ce qui n’est pas clair, c’est comment ces Palestiniens seraient forcés de s’y rendre et, en supposant que l’essentiel de l’aide humanitaire soit concentrée à Rafah, comment ils seraient relocalisés.

De nombreux analystes à Washington ont concentré leurs recommandations politiques au Moyen-Orient sur ce qu’on appelle le « jour d’après » à Gaza, mais avec des conditions aussi pénibles qui perdurent, cela pourrait être le « jour » le plus long de l’histoire, et ce n’est pas fini. encore.