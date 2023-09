Les enjeux de John Musker Fillies : le guide cheval par cheval de Jamie Lynch et le verdict de la grande course de Yarmouth | Nouvelles des courses

Jamie Lynch, analyste principal de Sky Sports Racing, se penche en profondeur sur les enjeux de mercredi des Listed John Musker Fillies à Yarmouth et donne un verdict important sur la course.

BELHAVEN

Jockey : George Wood | Entraîneur : Harry Eustace

A réussi quatre handicaps – tous sur un mile – au cours de sa progression, mais a eu du mal car sa note s’est élevée au-dessus de 80, y compris à Chester samedi. Qu’il s’agisse de voyage ou de talent, elle n’a pas les qualifications pour cela, sa première leçon s’annonce dure.

TOMBER AMOUREUX

Kyle Strydom | R Varian

Très éprouvée lors de son entraînement en France, enhardie par sa flatteuse cinquième place derrière Nashwa dans le Prix de Diane l’année dernière.

Son SP de seulement 11-2 pour un événement listé à Pontefract raconte l’histoire d’une augmentation projetée pour le transfert à Roger Varian, mais cela ne s’est jamais matérialisé car elle était en dernière position et, en tant que tel, c’est un acte de foi fantaisiste pour la soutenir. dans une meilleure course de ce type ici, même si le retour à un voyage plus long aide.

MAKINMÉDOIT

Hayley Turner | Harry Eustache

A dépassé ses chances (de 28-1) de cinquième place lors du John Musker de l’année dernière, puis a encore amélioré son jeu sur le All-Weather cet hiver, un niveau en dessous duquel elle a glissé dans trois événements répertoriés sur gazon cette saison, les Galtres étant trop la dernière fois, y compris pour l’endurance.

Elle sera sur le marché pour ramasser les pièces tardivement, toujours à son style (démarrage lent habituel).

POÈME DU MATIN

R Havlin | J & T Gosden

Issu d’une belle famille de pouliches de demi-fond, sa mère est une gagnante de Listed pour Gosden, Mill Springs, elle-même issue du troisième Mezzogiorno d’Oaks, et il n’est donc pas étonnant qu’ils persévèrent avec Morning Poem, qui a eu plus d’un an d’absence. .

Elle semblait en route vers ce niveau (au moins) la dernière fois que nous l’avons vue, seulement 4-1 pour une Listed Race à Salisbury où elle a terminé cinquième après avoir refusé de s’installer, une tendance qui va rapidement épuiser ses réserves. sur ce retour si elle ne fait pas attention.

MUKADDAMAH

J Mitchell | R Varian

N’a pas gagné depuis ses débuts sur l’hippodrome en janvier 2022, même si depuis lors, il s’agit principalement de courses de listing et de groupes pour elle.

Finaliste du Midnight Mile à York lors de ce voyage en juillet, ce qui lui donne une chance de monter sur le podium, mais ces performances ont été l’exception plutôt que la règle avec elle, soulignées par Haydock la dernière fois, et il n’y a aucun moyen que Jim Crowley Je pourrais rester avec elle quand Al Asifah sera en ville.

PERSISTER

Cieren Fallon | WJ Haggas

N’a jamais été à la hauteur de son pedigree (par Frankel et Persuasive, vainqueur du QEII), ne s’aidant pas en ratant continuellement le départ, mais elle a quand même réalisé un record personnel dans un handicap de Goodwood la dernière fois lorsqu’elle était deuxième derrière There’s The Door, un amoureux de la boue, avec La Isla Mujeres de retour en troisième position.

Cependant, elle prenait du poids dans les deux cas, à seulement 86, ce qui ne serait pas suffisant pour une course de Listed moyenne pour pouliches, et celle-ci est bonne.

REINE DES CIELS

N Callan | Jane Chapple-Hyam

A terminé huitième à 10-1 dans cette course l’année dernière alors qu’elle ne faisait que son troisième départ. Pas de meilleur ni de pire pour changer d’écurie cette année, toujours à la traîne au niveau listé, battu de loin à Sandown le mois dernier.

Peut aller plus loin que prévu du simple fait qu’elle est une coureuse de premier plan alors que la plupart des autres joueront au jeu de l’attente.

Image:

Warm Heart (à gauche) remporte les Ribblesdale Stakes à Royal Ascot





AL-ASIFAH

Jim Crowley | J & T Gosden

Au cours des 20 dernières années, on peut compter sur une main les chevaux qui étaient aussi beaux qu’elle après deux départs. Et ce n’était pas seulement un examen de la vue, car parmi ceux avec qui elle a joué à Goodwood se trouvaient Lillie Langtry et Sumo Sam, vainqueur de Park Hill.

Il est facile de l’exhorter avec le recul, mais il était plus difficile de ne pas se précipiter et de la pousser à Royal Ascot et au Ribblesdale, qui ne faisaient pas partie du plan (il fallait le compléter), et le délai d’exécution de 11 jours a probablement été un facteur dans son échec à chances. John Gosden a remporté le John Musker à six reprises, notamment avec So Mi Dar, qui partage certaines similitudes avec Al Asifah en tant que pouliche de Groupe 1 qui a utilisé Yarmouth comme course de rebond après un revers et une pause, avant de tenter sa chance à la table du haut.

Le fait qu’Al Asifah amène avec elle une entrée Qipco British Champions Fillies & Mares montre que la Ribblesdale n’a fait que ébranler plutôt que faire dérailler les grands espoirs en elle, et si Royal Ascot n’avait pas eu lieu, elle serait 1-3 et non 2- 1 pour cela. Une pénalité (pour Goodwood) n’est ni ici ni là pour une pouliche comme elle et, peu importe la victoire, elle pourrait facilement faire le spectacle.

CITE D’OR

Pierre-Louis Jamin | Harry Eustache

A passé l’année dernière principalement à chasser l’herbe dans des courses au-dessus de ses moyens, même si quelque chose n’allait probablement pas avec elle dans un handicap à Epsom le jour du Derby étant donné qu’elle est absente depuis. Difficile de la voir jouer un rôle important dans un concours comme celui-ci.

COSMOS INFINI

R Kingscote | Sir Michael Stoute

Al Asifah n’est pas le seul à être inscrit dans le Groupe 1 puisqu’Infinite Cosmos revient également avec un billet pour les Qipco British Champions Fillies & Mares. Je me souviens qu’avant Royal Ascot, sur Sky Sports Racing, lorsqu’on a demandé à Richard Kingscote qui il attendait le plus avec impatience, il n’a pas hésité à nommer cette pouliche pour le Ribblesdale, seulement elle n’a pas été vue là-bas, ni depuis, la mettant dans un bateau similaire à Al Asifah.

De la famille de Crystal Ocean et Crystal Capella, elle s’épanouira grâce à ses courses, mais n’en a pas beaucoup jusqu’à présent, toujours pas loin derrière Al Asifah (en tenant compte de la pénalité de celui-ci) après sa troisième place face à la gagnante des Oaks, Soul Sister. dans la Musidora. Cela pourrait être plutôt un moyen pour elle, le jeu final étant de 1,5 m, potentiellement une pouliche redoutable une fois qu’elle y arrive.

KHINJANI

Saffie Osborne | Ed Walker

Brûleur lent qui s’est ressaisi récemment et, après une percée à Haydock, elle n’a été battue que par l’Unlimited, en pleine ascension, qui a suivi la prochaine fois. Cependant, l’essentiel avec Khinjani est que si cela était un handicap, elle perdrait du poids, et en grande partie.

LA ISLA MUJERES

Hector Accroupi | RM Beckett

A émergé sur le tapis roulant des pouliches à avance rapide de Ralph Beckett et a décollé au milieu de l’été avec des victoires consécutives à Kempton et Salisbury (par 7 longueurs), depuis l’avant. Battue troisième alors qu’elle était favorite pour un handicap à Goodwood pas si glorieux, sur terrain lourd, une place derrière Persist (mêmes conditions), mais il est significatif que Beckett s’en tienne toujours au programme et l’améliore pour cela.

Nous n’avons pas vu le meilleur d’elle et le stand 13 ne doit pas nécessairement être négatif, car beaucoup de personnes en elle ne seront pas aussi intéressées qu’elle à monter au premier rang.

MER DE SAPHIR

Buick | C Appleby

Elle n’a pas couru du tout à deux reprises, et il y a eu des places dans ses courses cette année, mais la patience a payé, avec trois victoires consécutives, chacune plus impressionnante que la précédente, la montée en puissance de son parcours avec handicap à Haydock la mettant aux côtés d’Al Asifah et Infinite Cosmos comme seules pouliches du peloton classées au nord de 100.

Cependant, elle n’a pas leur portée, et c’est la meilleure course et le redressement le plus serré auquel Sapphire Seas ait été confronté, donc certaines conditions sont attachées.

BEAUTÉ PÉTILLANTE

Rowan Scott | DJS Ffrench Davis

A fini dans le Fillies’ Mile en octobre dernier, et non déraisonnablement après avoir terminé deuxième dans un Groupe 2 français. Cependant, cela n’a pas été le même jusqu’à présent dans une campagne limitée à seulement deux courses, laissant Richard Hughes entre les deux, et difficile à voyez-la figurer là-dedans.

VERDICT DE JAMIE LYNCH

La question clé est de savoir si vous pensez que le Ribblesdale était un obstacle sur la route ou le bout du chemin en ce qui concerne AL-ASIFAHLa qualité des étoiles est concernée ? Je préfère voir ce coup de pinceau à Royal Ascot pour ce qu’il était et me concentrer sur la vue d’ensemble de ses victoires « wow » à Haydock et Goodwood ainsi que sur la foi en son avenir qui accompagne une entrée à la Journée des Champions.

Avec un profil parallèle, Infinite Cosmos est un adversaire de taille, tandis que Persist est peut-être le pari pour faire le meilleur des 4 ans, mais je serais déçu si Al Asifah ne s’occupait pas de tous.

Regardez les Stakes des étalons EBF John Musker Fillies de Yarmouth en direct sur Sky Sports Racing (Sky 415 | Virgin 519) le mercredi 20 septembre.