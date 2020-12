Juste au moment où Manchester United semblait prendre de l’ampleur après un début de saison médiocre, une sortie lamentable de la Ligue des champions a de nouveau laissé le manager Ole Gunnar Solskjaer face à la flak. Ce qui signifie que les enjeux ont été augmentés même au-delà des niveaux habituels pour le derby à domicile de samedi contre Manchester City.

Quatre victoires successives en championnat ont poussé United du bas de la table à la sixième place, une place au-dessus de Pep Guardiola’s City, qui commence lentement à cocher.

Pourtant, la capitulation 3-2 de mardi à Leipzig, lorsqu’un match nul les aurait renvoyés en Ligue des champions les 16 derniers, a terni l’impressionnant redressement de United et la rumeur sur qui est aligné pour remplacer Solskjaer a redémarré.

United cherche à gagner trois matchs de Premier League successifs contre ses voisins pour la première fois depuis 2010 et trois points les placeraient dans le top quatre, avant les matchs de dimanche, lissant quelque peu les choses pour Solskjaer.

Le problème est que leur forme à domicile est lamentable cette saison.

Ils ont récolté quatre points en cinq matchs de championnat à Old Trafford et City est capable d’infliger plus de douleur.

L’équipe de Guardiola arrivera après quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues depuis une défaite 2-0 à Tottenham Hotspur – une période dans laquelle ils n’ont pas concédé.

Alors que la défense a semblé solide comme un roc, le retour de Sergio Aguero sur blessure lors de la victoire 3-0 contre Marseille mercredi a donné à Guardiola beaucoup de puissance de feu avec laquelle jouer.

Il est peu probable qu’Aguero débute contre United mais son retour augure bien pour les perspectives de City de rejoindre la course au titre.

«L’important, c’est qu’il a fait trois ou quatre bonnes séances d’entraînement et que la réaction après la séance d’entraînement était bonne. Il a joué 25 minutes et a marqué un but et était actif. Étape par étape », a déclaré Guardiola.

Chelsea peut voler une marche sur le reste des quatre premiers quand ils affronteront Everton en fin de match de samedi.

La victoire placerait l’équipe de Frank Lampard en haut du tableau, devant les champions Liverpool et Tottenham Hotspur qui se partagent la tête avec 24 points en 11 matchs.

Liverpool affrontera Fulham dimanche en difficulté tandis que Tottenham, leader à la différence de buts, est à Crystal Palace.

Leicester City, quatrième, est également en service dimanche pour accueillir Brighton et Hove Albion.

La pression sera sur Arsenal alors qu’ils affrontent Burnley, troisième à partir du bas, aux Emirats, après avoir perdu trois matches de championnat successifs à domicile, tombant à la 15e place du tableau.

Arsenal n’a remporté que quatre de ses 11 premiers matchs et une grande partie du problème a été un maigre butin de 10. «C’est insoutenable. Peu importe ce que nous faisons dans les autres départements du terrain, si nous ne marquons pas de buts, nous ne pouvons rien faire », a déclaré le manager Mikel Arteta.