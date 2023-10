Les «engagements professionnels» empêchent le nouveau tsar travailliste (et ex-femme de Boris Johnson) Marina Wheeler de la conférence du parti

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’avocate principale et ex-femme de Boris Johnson, Marina Wheeler, espérait assister à la conférence annuelle du parti cette semaine, selon l’Independent.

Mme Wheeler, qui a été nommée samedi nouvelle conseillère du Labour en matière de lancement d’alerte, aide le parti de Keir Starmer à développer sa politique visant à aider les victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Elle a déclaré à The Independent que c’était un « privilège » d’aider les travaillistes à protéger les femmes des collègues violents.

Sa nomination a été largement considérée comme un coup d’État pour le parti travailliste.

Elle est la deuxième femme de haut niveau extérieure aux partis politiques à rejoindre l’équipe de Sir Keir. Cela fait suite à la nomination de l’ancienne fonctionnaire Sue Gray, dont le rapport sur les partis anti-confinement au sein du numéro 10 pendant son mandat de Premier ministre a contribué à sa chute.

Mme Wheeler conseillera la procureure générale fantôme Emily Thornberry, qui exposera les plans dans son discours lors de l’événement mardi.

The Independent comprend que Mme Wheeler avait initialement espéré assister à la conférence, qui se tiendra à Liverpool cette semaine. Cette réunion pourrait être la dernière de ce type avant que le parti ne tente d’évincer les conservateurs lors des prochaines élections générales. Des sources ont cependant affirmé que les engagements professionnels avaient éloigné Mme Wheeler.

Les lanceurs d’alerte sont déjà protégés contre la perte injuste de leur emploi, mais la loi ne s’applique que dans certains scénarios, notamment d’éventuelles erreurs judiciaires ou actes criminels.

Les directives actuelles du gouvernement en matière de lancement d’alerte préviennent que : « Les griefs personnels (par exemple l’intimidation, le harcèlement, la discrimination) ne sont pas couverts par la loi sur les lanceurs d’alerte, à moins que votre cas particulier ne soit dans l’intérêt public. »

Mme Wheeler a déclaré qu’à l’heure actuelle : « (Les femmes sur le lieu de travail) sont trop souvent victimes de harcèlement et d’agressions sexuelles et elles paient un lourd tribut pour s’exprimer. Sachant cela et pour conserver leur emploi, elles souffrent en silence. »

Mme Thornberry dira lors de la conférence de son parti que même si le Premier ministre dit savoir ce qu’est une femme, il existe une « différence entre un gouvernement conservateur qui prétend se soucier des droits des femmes et un parti travailliste qui les respecte ».

Dans le cadre d’un autre changement historique, les conjointes de fait qui vivent avec leur partenaire bénéficieront également des mêmes droits, y compris en matière de propriété, que les femmes mariées en cas de rupture de leur relation.