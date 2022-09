Les engagements climatiques des entreprises s’améliorent, à quelques exceptions près : Just Capital

La grande majorité des Américains soutiennent à la fois la transparence des entreprises sur le climat ainsi que les exigences fédérales pour que les entreprises divulguent leurs données climatiques, des émissions aux réductions d’émissions en passant par les programmes de durabilité et les engagements climatiques. Mais bien que de nombreuses entreprises améliorent leurs engagements climatiques, certains secteurs sont encore très en retard, selon un nouveau rapport de Just Capitalqui suit les entreprises du Russell 1000.

Le nombre d’entreprises s’engageant à émettre zéro émission nette d’ici 2050 fera plus que doubler de cette année à l’année prochaine, passant de 102 à 238. En s’engageant à réduire les émissions, les chiffres sont passés de 412 à 498, de loin la catégorie d’engagements la plus forte.

Les engagements des entreprises à réduire suffisamment leurs émissions pour respecter les objectifs précis de réchauffement climatique sont bien inférieurs, mais les gains sont toujours prometteurs. Les entreprises ayant des objectifs vérifiés par la Science Based Targets Initiative (SBTi) pour respecter un scénario à 2 degrés doubleront entre 2022 et 2023, passant de 25 à 45. Sur l’engagement le plus ambitieux, un scénario SBTi vérifié à 1,5 degré, 83 entreprises deviendront vérifié, une augmentation de 21 % d’une année sur l’autre.

“Les résultats montrent des progrès considérables”, a déclaré Martin Whittaker, PDG de Capital juste. “Mais comme nous le savons, il y a une hésitation à accepter ces engagements au pied de la lettre. Nous avons vu un doublement des engagements nets zéro et une augmentation des objectifs scientifiques également, mais ceux-ci ne sont pas nécessairement concentrés dans les industries qui sont de grands pollueurs, ce qui bien sûr, c’est là que l’action doit être concentrée.”

Bien que les objectifs nets zéro aient généralement une année comme ligne d’arrivée, ils ne s’engagent pas à un degré particulier de réduction du réchauffement climatique. Whittaker a noté que cela a soulevé des inquiétudes quant au fait que les entreprises attendront jusqu’à la dernière minute pour travailler à ces engagements et ne se concentreront pas sur ce qu’elles peuvent faire maintenant.

“Toutes les entreprises, cependant, qui ont fixé une année cible pour 2050 avaient également fixé des objectifs intermédiaires – qui seront des objectifs pour que les parties prenantes évaluent leurs progrès et poussent à plus de changement si elles ne progressent pas”, a-t-il ajouté.

Le rapport a révélé que les entreprises des industries à faibles émissions comme les vêtements et les accessoires et les produits personnels avaient une plus grande part d’engagements SBTi de 1,5 degré, tandis que les industries à fortes émissions comme les services publics et le pétrole et le gaz n’avaient presque aucun engagement agressif.

“Les marques de vêtements et d’autres industries en contact direct avec les consommateurs, comme les produits personnels, pourraient connaître une poussée de leur base de consommateurs. Notre sondage a indiqué que le public américain se soucie des entreprises qui divulguent sur le climat”, a ajouté Whittaker. Il a cité d’autres sondages récents de Edelman indiquant que plus de 60% des consommateurs choisissent, changent ou boycottent des marques en fonction de leur position sur les questions sociétales.