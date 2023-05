Les enfants vedettes des médias sociaux ont peu de protections. L’Illinois vise à résoudre ce problème – Shaw Local

CHICAGO – CHICAGO – Enfermée à la maison pendant le verrouillage de la pandémie il y a trois ans, Shreya Nallamothu, 13 ans, parcourait les médias sociaux lorsqu’elle a remarqué un schéma: les enfants encore plus jeunes qu’elle étaient les stars – danser, craquer des one-liners et étant généralement adorable.

« Cela m’a semblé anodin au début », a déclaré Nallamothu.

Mais alors qu’elle regardait de plus en plus de messages d’enfants poussant des produits ou que leurs mésaventures devenaient virales, elle a commencé à se demander : qui s’occupe d’eux ?

« J’ai réalisé qu’il y avait beaucoup d’exploitation qui pouvait se produire dans le monde du ‘kidfluencing' », a déclaré Nallamothu, faisant référence à la monétisation du contenu des médias sociaux mettant en scène des enfants. « Et j’ai réalisé qu’il n’y avait absolument aucune législation en place pour les protéger. .”

Les législateurs de l’Illinois visent à changer cela en faisant de leur État ce qu’ils disent être le premier du pays à créer des protections pour les enfants influents sur les réseaux sociaux. Nallamothu, maintenant âgée de 15 ans, a fait part de ses inquiétudes au sénateur de l’État de l’Illinois, David Koehler, de Peoria, qui a ensuite mis la législation en marche.

Le projet de loi de l’Illinois donnerait aux enfants influents de moins de 16 ans le droit à un pourcentage de leurs revenus en fonction de la fréquence à laquelle ils apparaissent sur des blogs vidéo ou du contenu en ligne générant au moins 10 cents par vue. Pour être éligible, le contenu doit être créé dans l’Illinois et les enfants doivent figurer dans au moins 30 % du contenu sur une période de 30 jours.

Les blogueurs vidéo – ou vloggers – seraient chargés de conserver les enregistrements des apparitions des enfants et doivent mettre de côté les revenus bruts de l’enfant dans un compte en fiducie pour ses 18 ans, sinon l’enfant peut intenter une action en justice.

Le projet de loi a été adopté à l’unanimité par le Sénat de l’État en mars et devrait être examiné par la Chambre cette semaine. S’il est approuvé, le projet de loi reviendra au Sénat pour un vote final avant d’être transmis au gouverneur JB Pritzker, qui a déclaré qu’il avait l’intention de le signer dans les mois à venir.

Les vlogs de style familial peuvent présenter des enfants dès la naissance et raconter des étapes importantes et des événements familiaux – les clips sains que Nallamothu avait initialement fait défiler.

Mais les experts disent que le « commercialisé » partage « , qui peut rapporter aux créateurs de contenu des dizaines de milliers de dollars par contrat de marque, est sous-réglementée et peut même causer des dommages.

« Alors que nous voyons les influenceurs et les créateurs de contenu devenir de plus en plus un cheminement de carrière viable pour les jeunes, nous devons nous rappeler que c’est un endroit où la loi n’a pas rattrapé sa pratique », a déclaré Jessica Maddox, professeure à l’Université de l’Alabama. qui étudie les plateformes de médias sociaux.

Elle a ajouté que les enfants influents « ont désespérément besoin des mêmes protections que celles accordées aux autres enfants travailleurs et artistes ».

Le projet de loi de l’Illinois s’inspire largement de la loi californienne Jackie Coogan de 1939, du nom de l’enfant acteur de l’ère du cinéma muet qui a poursuivi ses parents pour avoir gaspillé ses revenus. Les lois Coogan existent maintenant dans plusieurs États et obligent les parents à mettre de côté une partie des revenus des enfants artistes lorsqu’ils atteignent l’âge adulte.

D’autres États ont tenté sans succès d’adopter des lois pour réglementer l’exploitation potentielle des enfants sur les réseaux sociaux. Une Californie 2018 projet de loi sur le travail des enfants comprenait une disposition sur la publicité sur les réseaux sociaux qui a été supprimée au moment de son adoption, et Le projet de loi 2023 de Washington bloqué en commission.

Outre-Atlantique, la France a adopté en 2020 une loi qui accorde aux enfants influenceurs de moins de 16 ans une partie de leurs revenus, ainsi que « le droit à l’oubli », ce qui signifie que les plateformes vidéo doivent retirer les images de l’enfant à la demande du mineur. Le consentement parental n’est pas nécessaire.

Le projet de loi de l’Illinois a subi plusieurs modifications au cours de la session législative qui ont édulcoré sa portée, notamment en supprimant une disposition permettant aux enfants influents de demander la suppression de contenu une fois qu’ils ont atteint l’âge de 18 ans et en obligeant les vloggers familiaux à enregistrer leurs chaînes.

Pourtant, Tyler Diers, basé à Chicago, directeur exécutif du Midwest de l’association commerciale de la technologie Technet, qui s’est opposé au projet de loi avant les changements mais est maintenant neutre, a déclaré que lorsqu’une législature d’État aborde un problème, d’autres ont tendance à suivre, « et souvent parfait ce que le premier État a fait. »

Nallamothu a souligné que le projet de loi de l’Illinois ne visait pas « les parents à publier leurs enfants sur Facebook pour leur famille proche et leurs amis », ni même un clip amusant devenu viral.

« C’est pour les familles qui tirent leurs revenus du vlogging d’enfants et du vlogging familial », a-t-elle déclaré.

De nombreuses plateformes de médias sociaux, notamment Facebook, Instagram et TikTok, n’autorisent pas les enfants à avoir de compte avant d’avoir au moins 13 ans. Mais cela ne les a pas empêchés d’apparaître sur les réseaux sociaux. Et Internet est jonché d’exemples d’enfants présentés à des fins lucratives – et du mal que cela a causé en conséquence.

En 2019, une mère de l’Arizona a été accusée de torturer ses sept enfants adoptés pour des performances médiocres dans leur populaire série YouTube, Fantastic Adventures; un couple du Maryland qui a posté des vidéos « farces » d’eux-mêmes criant sur leurs enfants et cassant leurs jouets ont perdu la garde et ont été condamnés à cinq ans de probation pour négligence envers un enfant.

Un autre couple YouTube a filmé chaque étape du processus de leur famille adopter un jeune enfant chinois autistepour finalement le placer dans une nouvelle maison.

Chris McCarty, un étudiant de 18 ans qui a fondé Quit Clicking Kids, une organisation de défense axée sur la protection des mineurs monétisés en ligne, et qui était la force derrière le projet de loi à Washington, a noté que « ce problème ne va pas disparaître ».

« Une fois que ces enfants commenceront à grandir, la véritable ampleur des dommages infligés par les chaînes familiales monétisées sera réalisée », a déclaré McCarty. dit lors d’une audience pour le projet de loi de Washington en février.

TikToker Bobbi Althoff est la mère de deux petites filles qu’elle appelle avec amour « Richard » et « Concrete » pour ses 3,7 millions de followers. Althoff avait l’habitude de partager le visage et le vrai nom de sa fille aînée en ligne, mais s’est arrêtée après que les gens aient fait des commentaires grossiers à son sujet.

« Je n’arrêtais pas de penser à ma fille qui grandissait pour lire ces choses, et cela m’a vraiment bouleversée parce que je déteste lire des choses comme ça sur moi-même », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’elle a partagé sa décision sur Instagram, elle a perdu des milliers d’abonnés et a reçu des réactions négatives.

« Beaucoup de gens étaient favorables, mais il y avait certainement beaucoup de gens qui étaient très étranges à ce sujet », a déclaré Althoff, décrivant comment certains téléspectateurs semblaient se sentir comme « ils avaient une relation avec ma fille … et voulaient garder la voir grandir.

Bien que les tout-petits célèbres de TikTok ne soient pas assez vieux pour réfléchir à leurs expériences, les enfants stars de la télé-réalité de la dernière décennie peuvent offrir un aperçu comparable de ce que l’on ressent d’être de l’autre côté de la caméra.

Jason Welage, basé dans l’Ohio, a passé son temps en tant que préadolescent dans l’émission de téléréalité 2015 de TruTV, Kart Life, qui a suivi des familles dans le monde des courses de karting. Maintenant âgé de 20 ans, Welage dit que certains des aspects les moins agréables l’ont suivi jusqu’à l’âge adulte.

« Lorsque vous recherchez l’émission sur Google, le premier clip qui apparaît sur YouTube, c’est moi qui sort de la piste et pleure », a-t-il déclaré. « J’en entends encore parler à ce jour. »

Ses parents ont réinjecté les 10 000 $ qu’il a gagnés dans l’émission dans sa course, ce qui peut coûter aux familles jusqu’à 150 000 $ par an, selon sa mère, Meghan, qui, comme son fils, soutient la législation sur les enfants influents dans l’Illinois et espère que des lois similaires être mis en œuvre dans d’autres États ou même au niveau fédéral.

Pour les enfants apparaissant sur les réseaux sociaux ou à la télévision, « c’est définitivement un travail pour eux », a-t-elle déclaré. Son fils « voulait aller jouer, mais à la place, il a dû aller s’asseoir sur un tabouret dans notre camping-car et faire des interviews ».

« Il devrait y avoir quelque chose pour compenser l’enfant pour ce qu’il traverse ou ce qu’il doit faire », a-t-elle déclaré.

La rédactrice AP Elaine Ganley à Paris a contribué à ce rapport.

Savage est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

