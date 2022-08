Les enfants ukrainiens portent le fardeau de la guerre : photos

Cela aurait pu sembler autrefois une activité estivale insondable, mais l’Ukraine elle-même est devenue insondable, et donc un programme pour apprendre aux enfants comment réduire le risque des mines ne semble plus si étrange.

Le cours est organisé par Soloma Cats, une fondation caritative qui travaille avec des spécialistes du service d’urgence de l’État et de la police nationale. Pendant une semaine, dans cinq districts de Kyiv, les enfants et leurs parents reçoivent des cours de sécurité sur les mines et les engins non explosés.