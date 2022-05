Les enfants survivants de la fusillade dans une école du Texas ont du mal à se souvenir de ce qu’ils ont vu, entendu

Trois jours après qu’un homme armé de 18 ans est entré dans la Robb Elementary School à Uvalde, au Texas, et a tiré sur deux salles de classe pleines d’élèves de troisième et de quatrième année, et comme les responsables ont admis que la police a attendu trop longtemps pour entrer dans les salles de classe et l’arrêter, l’impact dévastateur et bouleversant sur les enfants qui ont survécu et les proches des personnes tuées est évident dans toute la petite ville soudée.

Le jour même où la nouvelle est apparue, Joe Garcia, le mari d’Irma Garcia, l’un des deux enseignants tués, avec 19 élèves mardi, avait subi une crise cardiaque mortelle peu de temps après être venu à l’école pour déposer des fleurs en l’honneur de sa femme, des survivants, des amis, des parents et de parfaits inconnus ont continué à affluer vers plusieurs sites commémoratifs de la ville, laissant des piles de bouquets, d’animaux en peluche, de souvenirs et de messages griffonnés à la main qui ont grandi comme la journée avançait.

Accompagné de sa mère et de sa sœur, Fernando Rodriguez, neuf ans, est venu déposer des fleurs devant Robb Elementary. Il se trouvait dans l’une des salles de classe de l’école lorsque Salvador Ramos est entré par une porte non verrouillée à l’arrière du bâtiment vers 11 h 40, heure locale, et a commencé à tirer, traversant deux salles de classe adjacentes et tirant plus de 100 coups avant qu’il ne soit mortellement abattu par un agent de la patrouille frontalière.

REGARDER | Un étudiant de 9 ans se souvient avoir “entendu les coups de feu”:

“Je me souviens juste d’avoir entendu les coups de feu” Fernando Rodriguez, 9 ans, a déclaré à Makda Ghebreslassie de CBC qu’il s’était caché dans sa salle de classe à l’école primaire Robb alors que le tireur a tiré sur ses camarades de classe et a finalement été secouru par la police qui a brisé la fenêtre de sa classe.

Fernando ne se souvient pas combien de temps il est resté caché après que son professeur lui ait dit, ainsi qu’à ses camarades de classe, “de se cacher et de se taire pour qu’ils ne nous attrapent pas”. Il n’a pas vu le tireur, mais ce qu’il a entendu l’a marqué.

“Je me souviens juste d’avoir entendu les coups de feu, le tireur tirant partout”, a-t-il déclaré jeudi à Makda Ghebreslassie de CBC, sa voix faible et fragile tremblant alors qu’il retenait ses larmes.

Il a dit que les officiers ont finalement sauvé sa classe et les ont emmenés dans une église en face de l’école.

“J’ai pu sortir parce que la police a cassé la fenêtre”, a déclaré Fernando.

REGARDER | Les responsables admettent que la police a attendu trop longtemps pour entrer dans une salle de classe au Texas :

La police n’agit pas plus rapidement “mauvaise décision”, déplore un responsable du Texas Bien qu’il y ait «beaucoup d’officiers pour faire tout ce qui devait être fait», il y a eu un écart de 40 minutes dans la réponse de la police à la fusillade dans une école du Texas, a déclaré Steven McCraw, directeur du département de la sécurité publique du Texas.

Se cacher dans la salle de bain

Albriella Melchior, neuf ans, a également entendu les coups de feu et a vu le tireur passer devant la salle de bain où elle se trouvait lorsque la fusillade a commencé.

“Il a tiré avant de passer les toilettes, alors elle a fini par avoir la chance de retourner dans une cabine de toilettes”, a déclaré sa mère, Celeste Ivarra. “Elle était juste baissée, et elle regardait dehors et elle a dit qu’elle l’avait vu passer, juste en train de tirer. C’est alors qu’il a tiré sur le professeur.”

Albriella est restée seule dans la salle de bain pendant environ 15 minutes avant que deux agents du département du shérif du comté d’Uvalde n’entrent et n’appellent, demandant si quelqu’un était à l’intérieur.

Des enfants courent en toute sécurité après s’être échappés d’une fenêtre lors de la fusillade de masse à l’école élémentaire Robb à Uvalde, au Texas, mardi. Il a coûté la vie à 19 élèves et deux enseignants. (Pete Luna/Uvalde Leader-Nouvelles)

“Elle n’a pas répondu jusqu’à la deuxième fois qu’ils ont demandé”, a déclaré Ivarra, 30 ans. “Elle a vu qu’il y avait des badges et elle a dit:” Je suis là “et ils l’ont attrapée. Si elle était sortie, il [the gunman] l’aurait prise.”

Ivarra, qui exploite plusieurs ranchs de bétail et une entreprise de béton dans la région, a déclaré que l’expérience avait secoué sa fille – à tel point qu’elle n’a pas pu la convaincre de venir déposer des fleurs sur l’une des croix en bois blanc qui composent un mémorial aux victimes sur la place de la ville.

La croix est en l’honneur de l’ami d’Albriella, Eli Garcia, qui n’a pas survécu.

“Elle a peur”, a déclaré Ivarra à propos de la réticence de sa fille à venir sur le site. « Elle ne dort pas sans moi. Elle se douche dans mes toilettes. Elle ne mange pas. Elle pense qu’il va revenir la chercher…. Elle n’a jamais vu ni entendu de coups de feu auparavant.

Celeste Ivarra place des roses blanches sur une croix sur la place de la ville d’Uvalde, en l’honneur d’un camarade de classe de sa fille qui a été tué dans la fusillade. (Kazi Stastna/CBC)

Les chiens de thérapie aident les enfants à faire face

Ivarra faisait partie des dizaines de parents, camarades de classe et visiteurs de l’extérieur de la ville qui sont venus rendre hommage et déposer des monticules de fleurs au pied des 21 croix sur le site commémoratif jeudi.

Jennifer Mittleman et sa collègue Becky Langer sont venues sur le site avec trois chiens entraînés pour réconforter ceux qui ont subi un traumatisme ou une perte. Ils font partie d’une organisation à but non lucratif basée dans le New Jersey appelée Crisis Response Canines et venaient de rentrer de Buffalo, où un homme armé a tué 10 personnes dans un supermarché le 14 mai dans ce que la police a qualifié de crime de haine à caractère raciste.

Judah Perez, 3 ans, et sa sœur, Nuri, 6 ans, jouent avec deux chiens de thérapie de crise sous le regard de la maîtresse-chien Jennifer Mittleman et de la tante des enfants, Miia Arango. (Kazi Stastna/CBC)

“Nous avons sorti les chiens et rencontré certaines des familles et des enfants qui étaient réellement présents dans les écoles lorsque la fusillade s’est produite”, a déclaré Mittleman.

Alors que Judah Perez, trois ans, sa sœur, Nuri, 6 ans, et leur frère Noah, 9 ans, se sont agenouillés pour caresser et jouer avec un berger allemand nommé Tarik et un laboratoire noir nommé Exon, Mittleman a parlé du confort que de telles interactions peuvent apporter.

“Même si c’est pour cinq minutes … ils peuvent simplement s’asseoir et se sentir à nouveau normaux et caresser un chien”, a-t-elle déclaré. “Nous n’avons pas besoin de parler. Un chien ne juge pas. Un chien n’attend pas de réponse spécifique d’un membre de la famille, d’un enfant, d’un premier intervenant.”

REGARDER | Les chiens de thérapie apportent du réconfort aux enfants traumatisés :

Des chiens réconfortent des enfants traumatisés à Uvalde, au Texas L’organisation à but non lucratif Crisis Response Canines a amené trois chiens de thérapie sur un site commémoratif à Uvalde, au Texas, pour aider les personnes touchées par la fusillade dans une école qui a coûté la vie à 19 élèves et deux enseignants.

Une attente paniquée pour les parents

Les frères et sœurs Perez sont venus au mémorial avec leur tante, Miia Arango, qui se trouvait dans un hôpital local mardi lorsqu’elle a entendu une alerte concernant la fusillade à Robb Elementary par radio d’un policier qui se trouvait à l’hôpital. Elle a couru à l’école de Noah, qui n’était pas Robb Elementary – mais à l’époque, on pensait que d’autres écoles pourraient être à risque.

Elle a fini par attendre cinq heures à l’extérieur de l’école avec d’autres parents alors que les élèves s’abritaient à l’intérieur de manière préventive avant que la menace ne soit déclarée terminée.

REGARDER | Les parents exigent des comptes après la fusillade :

Les parents d’Uvalde, au Texas, exigent des réponses sur la réponse de la police Le tireur qui a massacré 19 enfants et deux enseignants dans une école primaire du Texas mardi était à l’intérieur pendant plus d’une heure avant d’être tué par des agents des forces de l’ordre.

“Nous attendaient nos enfants, paniqués. Nous ne savions pas ce qui se passait », a déclaré Arango. « Enfin, lorsque la menace a cessé et que nous l’avons récupéré, tous les enfants étaient simplement traumatisés. Mon neveu était pâle. Il était sous le choc. Il ne pouvait même pas m’entendre.”

Elle a dit qu’elle était heureuse pour les chiens de thérapie et les autres services de soutien, tels que les conseillers, qui ont afflué à Uvalde.

“Nous apprécions tous ceux qui viennent nous donner les ressources nécessaires pour traiter … parce que même si les enfants, vous savez, ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, ils ont toujours des sentiments et ils entendent toujours ce qui se passe.”

Un soldat de la Texas Highway Patrol place un objet sur un mémorial à l’extérieur de l’école élémentaire Robb, qui reste bloquée alors qu’une enquête sur la fusillade se poursuit. (Michael M. Santiago/Getty Images)

“Ça n’aurait pas dû arriver”

Maria Martinez, 48 ans, et sa fille Jamie, 18 ans, faisaient partie de celles qui sont venues apporter une partie de ce soutien. Ils ont parcouru 450 kilomètres depuis Houston pour déposer des fleurs à Robb Elementary, qui reste bloquée par la police, mais les agents placent des fleurs autour du panneau de l’école devant au nom de ceux qui viennent rendre hommage.

“Cela touche à la maison”, a déclaré Martinez. “J’ai perdu mon fils à cause de la violence armée, et je suis contrarié que cela se produise. Ces enfants avaient toute une vie devant eux.”

Maria Martinez, 48 ans, à droite, et sa fille Jamie, 18 ans, ont parcouru 450 kilomètres depuis Houston pour déposer des fleurs à l’école et montrer leur soutien à la communauté. Martinez a déclaré qu’elle avait perdu son propre fils à cause de la violence armée. (Carly Thomas/CBC)

Elle a dit qu’elle était en colère que Ramos ait pu mettre la main sur des armes à feu, dont deux fusils semi-automatiques et 375 cartouches, selon des responsables de l’application des lois.

“Je blâme vraiment le gouverneur”, a-t-elle déclaré, faisant référence au gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui a résisté aux appels à adopter des lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu. “Cela ne se produirait pas si quelqu’un ne pouvait pas simplement acheter une arme à feu. Cela n’aurait pas dû arriver.”

REGARDER | Des enfants et des défenseurs du contrôle des armes manifestent devant la convention de la NRA :