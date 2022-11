Les enfants stars de Bollywood qui sont de vrais fêtards

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a été l’une des émissions préférées du public. Depuis Hina Khan et Karan Mehra jours, le spectacle est aimé de tous. Actuellement, Harshad Chopda et Pranali Rathod sont en tête avec Abhimanyu et Akshara. Leur saga amoureuse a connu plusieurs rebondissements. L’un des obstacles constants dans leur vie a été Aarohi joué par Karishma Sawant. Maintenant, Abhi et Akshara sont ensemble mais Aarohi cause des problèmes. Dans le dernier épisode, Aarohi a accusé Abhimanyu de l’avoir giflée et cela a laissé Akshara furieux.

Entertainment News: les fans d’AbhiRa ne peuvent pas surmonter la progression du personnage d’Akshara dans la série

Aarohi a joué la carte de la victime dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et a accusé Abhimanyu de la maltraiter. Elle affirme qu’il l’a critiquée lorsqu’elle a posé des questions sur les fichiers et l’a humiliée. Mais, Abhimanyu a nié ses affirmations et a déclaré qu’il n’avait pas levé la main sur Aarohi. Il a refusé de s’excuser en déclarant qu’il n’avait commis aucune erreur. Akshara devient également furieux contre Aarohi. Elle avertit Aarohi d’arrêter de jouer à ses jeux stupides et dit qu’elle causera des ravages dans sa vie si elle franchit les limites.

Les fans d’AbhiRa sont totalement impressionnés par le dialogue seeti-maar d’Aarohi et par la façon dont elle a fait confiance à Abhimanyu. Découvrez les tweets ci-dessous :

La croyance inébranlable qu’elle a sur l’intégrité de son mari montre la croissance de leur relation, ils ont construit un mur solide contre le monde #abhira #yrkkh pic.twitter.com/8pQBgzNZfR Tanou ? (@tk_abhira) 26 novembre 2022

Meilleure progression de personnage dans toute l’histoire de yrkkh oui, je dis cela en tant que spectateur régulier de #yrkkh depuis 14 ans ??#yrkkh #AksharaBirla #pranalirathod #abhira pic.twitter.com/P0sJqoLL1C Harshali est l’amour (@sonali75549169) 26 novembre 2022

« DÉSOLÉ MAIS PAS DÉSOLÉ » C’est Abhimanyu Birla ? Il s’est excusé même lorsque sa main n’a même pas touché son visage correctement#HarshadChopda #yrkkh #AbhimanyuBirla pic.twitter.com/MSaeHRVUFW – ???????????? (@Harshadrules) 26 novembre 2022

Eh bien, ce qui se passera ensuite à Yeh Rishta Kya Kehlata Hai sera intéressant à regarder. Les deux sœurs sont maintenant à couteaux tirés et les fans sont sûrs d’avoir un drame intéressant.