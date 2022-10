Les enfants sont plus à risque d’attraper la grippe cette saison, avertissent les experts

La circulation relativement faible de la grippe au cours des deux dernières années expose les jeunes enfants à un risque plus élevé que d’habitude de l’attraper cet automne et cet hiver, disent les experts qui craignent également que moins de mesures pandémiques et une réduction de la vaccination ne se propagent davantage.

Dans une moindre mesure, la résistance des adultes à la grippe est également plus faible qu’elle ne le serait autrement, car moins de personnes ont reçu le renforcement immunitaire d’une infection hivernale récente, explique le Dr Susy Hota, spécialiste des maladies infectieuses, soulignant l’importance supplémentaire des vaccins contre la grippe cette saison.

“Nos réponses immunitaires sont stimulées dans une certaine mesure lorsque nous voyons ces virus plus fréquemment”, a déclaré Hota, directeur médical de la prévention et du contrôle des infections au University Health Network.

“Nous n’avons pas vraiment eu cela au cours des deux dernières années. Ainsi, les gens pourraient devenir plus symptomatiques et contracter ces infections et les remarquer davantage au cours des deux prochaines années.”

Les mesures pandémiques visant à limiter la propagation de la COVID-19 n’ont entraîné que 69 cas de grippe confirmés au cours de la saison 2020-2021 et seulement des cas sporadiques en 2021-2022, selon une récente mise à jour du Comité consultatif national de l’immunisation, qui conseille l’Agence de la santé publique du Canada sur l’utilisation des vaccins.

Le bassin de patients potentiels atteints de grippe cet automne et cet hiver est plus important, tout comme les masques et les règles de distanciation ont chuté, explique l’immunologiste Dawn Bowdish de l’Université McMaster de Hamilton.

“En tant que population, nous sommes mûrs pour la grippe”, a-t-elle déclaré. “L’une des raisons pour lesquelles il semble se propager un peu plus tôt qu’il ne le serait dans une sorte d’année pré-COVID est qu’il y a tellement de personnes sensibles qui peuvent héberger cette infection.”

Comme Hota, elle dit que l’augmentation potentielle de la circulation dans les mois à venir est “un très gros problème” pour les enfants de moins de deux ans qui sont exposés pour la première fois et sont plus susceptibles de contracter une maladie grave.

Il en va probablement de même pour les enfants de trois et quatre ans qui, autrement, auraient pu attraper la grippe lorsqu’ils étaient bébés ou tout-petits, mais qui ont été épargnés grâce aux stratégies d’atténuation du COVID-19, ajoute-t-elle.

“Parce que nous avons affaire à tout un tas d’enfants qui n’ont pas eu beaucoup de stimulation … nous pouvons nous attendre à ce que cela puisse être vraiment problématique chez les jeunes enfants cette année”, a déclaré Bowdish.

REGARDER | Est-ce le COVID ou la grippe ? Comment faire la différence :

Est-ce le COVID ou la grippe ? Un médecin explique Le Dr Samir Gupta rappelle au public d’être conscient des symptômes du COVID et de la façon de tester correctement alors que nous entrons dans la saison de la grippe après les rassemblements de Thanksgiving.

Elle note qu’un scénario similaire s’est déroulé l’été dernier lorsqu’une vague de virus respiratoire syncytial, ou VRS, a envoyé des nourrissons, des tout-petits et des enfants d’âge préscolaire à l’hôpital et a mis à rude épreuve les ressources de soins de santé pédiatriques.

Alors qu’une myriade d’autres pressions continuent de mettre à rude épreuve le système de santé – y compris les infections à COVID-19 en cours dont de nombreux experts craignent qu’elles n’augmentent également – ​​il est particulièrement important de se faire vacciner contre la grippe cette année, ajoute Bowdish.

En ce qui concerne le risque de grippe pour la population dans son ensemble, l’expert en maladies infectieuses Matthew Miller ne s’attend pas à ce qu’une saison grippale manquante nous rende beaucoup plus vulnérables que les années précédentes.

Miller, directeur de l’Institut Michael G. DeGroote de recherche sur les maladies infectieuses à McMaster, affirme que de nombreux adultes peuvent compter sur un certain niveau d’immunité généré par une exposition à vie à la grippe saisonnière, y compris les personnes âgées qui ne montent généralement pas aussi fort d’un réponse immunitaire que les groupes d’âge plus jeunes.

Cette immunité peut durer des années, voire des décennies, si quelqu’un rencontre une souche grippale étroitement liée à quelque chose qu’il a déjà vu.

“Pendant la pandémie de grippe porcine, les personnes âgées ont été protégées de manière disproportionnée contre la mort parce que ce virus ressemblait beaucoup au virus qui a causé la grippe espagnole de 1918”, a déclaré Miller, également professeur agrégé de biochimie et de sciences biomédicales à McMaster.

“Les personnes très âgées et exposées à la grippe espagnole de 1918 et à des virus similaires qui ont circulé dans l’année peu de temps après avaient en fait encore une protection jusqu’en 2009.”

Il y a eu des occasions où la même souche recircule pendant plusieurs années, mais si elle change, cette immunité préexistante devient beaucoup moins efficace, dit Miller.

Grâce aux mesures pandémiques qui ont également protégé la plupart des gens contre l’infection grippale, Bowdish dit que les types de grippe qui circulent actuellement sont assez différents de ceux d’avant l’épidémie de COVID-19.

“En raison de toute la distanciation sociale (et) du masquage, de nombreuses lignées du virus de la grippe ont en fait disparu”, a-t-elle déclaré.

REGARDER | Des experts se préparent à une saison grippale chargée sans restrictions pandémiques :

Les médecins se préparent à une saison grippale chargée sans restrictions pandémiques Les écoles, les bureaux et les médecins se préparent à une saison chargée du virus du rhume et de la grippe cet automne maintenant que la plupart des Canadiens ont repris leurs activités pré-pandémiques. Les scientifiques ne savent pas trop à quoi s’attendre, mais ils disent que la dernière saison grippale en Australie pourrait fournir des informations.

Des indices sur la souche dominante de cette saison peuvent être trouvés dans ce qui a circulé dans l’hémisphère sud, dit Miller, notant que nous pouvons le plus souvent nous attendre à voir la même version émerger au Canada.

“Mais ce n’est pas toujours ce qui se passe à l’entraînement, car, bien sûr, entre la saison australienne et notre saison, il y a des écarts et le virus dominant peut changer entre-temps”, a-t-il déclaré.

Pourtant, Miller a déclaré qu’il est probable que quelqu’un qui est tombé malade en 2019 bénéficiera de certaines protections cette saison, estimant que tout changement apporté à la grippe de cette année sera “modeste”.

Alors que des pays comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud ont été particulièrement touchés, Bowdish dit qu’il n’est pas clair si c’est parce que le virus lui-même a développé des mutations particulièrement problématiques, parce que les taux de vaccination ont été insuffisants ou parce que le vaccin ne correspondait pas très bien à la souche.

Danielle Paes, de l’Association des pharmaciens du Canada, mentionne un sondage auprès de 1 500 adultes en août qui a révélé que seulement 50% des répondants ont déclaré qu’ils se feraient vacciner cette année, en baisse de six points par rapport à une enquête de 2021. La marge d’erreur est de plus ou moins 2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Paes dit que l’intérêt décroissant pour le vaccin contre la grippe pourrait également exacerber l’impact de la grippe cette saison.

Hota souligne que la reprise de nombreuses activités pré-pandémiques est l’un des principaux facteurs à l’origine des infections grippales cette saison, notant que les mandats de masque ont chuté, que les gens ont repris leurs déplacements et se rassemblent à nouveau à l’intérieur.

« Au cours des années précédentes, nous avons eu des mesures de santé publique et une sorte de restriction dans la circulation des personnes ou la socialisation ou la capacité des gens à se rassembler », a-t-elle déclaré.

“C’est définitivement différent cette année.”