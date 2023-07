Les enfants sont invités à participer gratuitement au Cops N Bobbers Fishing Derby le 30 juillet – Shaw Local

Les enfants de 5 à 12 ans sont invités à Joignez-vous aux agents locaux chargés de l’application des lois pour le premier Derby de pêche Cops N Bobbers de 9 h à midi le dimanche 30 juillet au parc Shamrock Hills, 6204 Hillside Road à Crystal Lake.

Cet événement est organisé à la mémoire de l’officier de police du district de Crystal Lake Park, Gary Svejcar. Cet événement est gratuit, mais l’inscription est obligatoire. Inscrivez-vous en ligne sur crystallakeparks.org en utilisant le code de programme 142306-01. Apportez votre propre canne ou empruntez-en une au quartier du parc.

Les catégories de prix comprendront le premier poisson, le plus gros poisson, le plus petit poisson et le plus de poissons pêchés.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à John Longo à [email protected].