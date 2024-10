Les enfants sont fondamentalement programmés pour sur-explorer, selon une étude : ScienceAlert

Les enfants d’âge préscolaire excellent dans beaucoup de choses, mais se concentrer efficacement sur une tâche n’est généralement pas l’un de leurs points forts.

Les recherches suggèrent que de nombreux enfants de cet âge ont du mal à se concentrer sur les détails les plus pertinents d’une tâche, consacrant souvent du temps et de l’énergie à collecter des informations qui ne les aideront pas.

Selon une nouvelle étude menée auprès d’enfants de 4, 5 et 6 ans, ce n’est pas parce que les enfants ne peuvent généralement pas comprendre la tâche ou y prêter attention. Leurs cerveaux sont suffisamment matures pour faire les deux, rapportent les auteurs.

Au lieu de cela, les enfants de cette tranche d’âge semblent largement répartir leur attention pour l’une des deux raisons possibles : pure curiosité, ou cela peut indiquer que leur mémoire de travail n’est pas suffisamment développée pour éviter de « surexplorer » pendant qu’ils poursuivent un objectif.

« Les enfants ne semblent pas pouvoir s’empêcher de rassembler plus d’informations que ce dont ils ont besoin pour accomplir une tâche, même s’ils savent exactement ce dont ils ont besoin. » dit Vladimir Sloutsky, co-auteur de l’étude et professeur de psychologie à l’Ohio State University.

Dans des recherches antérieuresSloutsky et ses collègues ont démontré cette large répartition de l’attention, constatant que les enfants semblent incapables d’ignorer les informations non pertinentes pour les aider à accomplir leurs tâches plus efficacement, comme les adultes ont tendance à le faire.

Pourtant, les raisons pour lesquelles les enfants distribuent si largement leur attention restent insaisissables.

Même lorsque les enfants réussissent à se concentrer sur une tâche (dans ce cas, motivés par de petites récompenses comme des autocollants), ils explorent toujours trop, consommant des informations qui ne les aideront pas à atteindre leur objectif, montrent les chercheurs dans la nouvelle étude.

Dans l’espoir de faire la lumière sur la raison pour laquelle cette tendance est si forte, les chercheurs ont conçu une expérience sur écran pour tester si la distraction pouvait offrir une explication.

Les enfants et les adultes ont été invités à identifier deux types de créatures fictives ressemblant à des oiseaux sur un ordinateur, que les chercheurs ont appelés Hibi et Gora. Chaque créature avait une combinaison unique de couleurs et de formes pour diverses parties du corps, notamment la corne, la tête, le bec, le corps central, les ailes, les pieds et la queue.

Pour six parties du corps, la combinaison couleur-forme a prédit l’identité d’une créature avec une précision de 67 %. Cependant, une partie du corps correspondait toujours à 100 % à un seul type de créature, quelque chose que les enfants et les adultes ont appris rapidement au début.

En commençant par les parties cachées, les chercheurs ont demandé aux enfants et aux adultes de sélectionner chaque partie individuellement pour révéler à quel type de créature ils avaient affaire. Les participants à l’étude ont obtenu des scores plus élevés pour avoir identifié rapidement la créature, révélant le moins de parties du corps possible.

Les adultes ont compris cela, selon l’étude. Une fois qu’ils savaient quelle partie du corps révélerait toujours l’identité de la créature, ils découvraient toujours cette partie du corps en premier, démasquant ainsi la créature en un minimum de pas.

Cependant, les enfants ont abordé la situation différemment. Comme les adultes, ils commenceraient également par découvrir la partie du corps qui prédisait toujours l’identité d’une créature, démontrant qu’eux aussi avaient appris cette association et compris sa valeur stratégique.

Mais au lieu de sceller leur réponse, les enfants continuaient à découvrir d’autres parties du corps avant d’identifier la créature.

« Il n’y avait rien pour distraire les enfants – tout était dissimulé. Ils pouvaient faire comme les adultes et cliquer uniquement sur la partie du corps qui identifiait la créature, mais ils ne l’ont pas fait », a déclaré Sloutsky. dit. « Ils ont simplement découvert d’autres parties du corps avant de faire leur choix. »

Bien sûr, il est possible que les enfants aient simplement apprécié la révélation individuelle de chaque partie du corps plus qu’ils ne se soucient de leur réussite à identifier efficacement la créature. Peut-être qu’ils aimaient simplement appuyer sur les boutons, soulignent les chercheurs.

Pour expliquer cela, une autre expérience a proposé aux enfants et aux adultes un bouton « express », qui révélerait la créature entière et toutes les parties de son corps en un seul clic. Ils ont également conservé la possibilité de tapoter et de révéler chaque partie du corps individuellement.

Les enfants ont principalement choisi le bouton express dans cette configuration, selon l’étude, suggérant qu’ils n’avaient pas simplement appuyé sur les boutons pour s’amuser plus tôt.

Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour clarifier les origines de cette exploration supplémentaire, affirment les chercheurs. Même si cela peut être motivé par la curiosité, Sloutsky soupçonne que c’est parce que les enfants de cet âge n’ont pas encore une mémoire de travail pleinement développée.

« Les enfants ont appris qu’une partie du corps leur dira ce qu’est la créature, mais ils peuvent craindre de ne pas s’en souvenir correctement. Leur mémoire de travail est encore en développement », a déclaré Sloutsky. dit.

« Ils veulent résoudre cette incertitude en continuant à prélever des échantillons, en regardant d’autres parties du corps pour voir si elles correspondent à ce qu’ils pensent », a-t-il déclaré. dit.

À mesure que la mémoire de travail des enfants se développe, leur confiance dans ce qu’elle peut faire devrait également se développer, ce qui se traduira par un comportement plus proche de celui des adultes, ajoute Sloutsky.

L’étude a été publiée dans Sciences psychologiques.