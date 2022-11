Les enfants sont durement touchés par les virus respiratoires. Voici ce que les scientifiques savent – et ce qu’ils ne savent pas

Les hôpitaux pédiatriques demeurent sous une pression intense au Canada en raison de la résurgence des virus respiratoires infantiles, des pénuries continues d’analgésiques pour enfants et du retour de la saison annuelle de la grippe.

Dans tout le pays, les infections par le virus respiratoire syncytial (VRS) sont supérieures aux niveaux attendus pour cette période de l’année et continuent d’augmenter, les données fédérales montrent . La grippe se propage également largement, et plus tôt que d’habitude .

Il est clair que les travailleurs de la santé se démènent pour soigner des niveaux “sans précédent” de jeunes patients gravement malades, avec certains établissements canadiens recourant maintenant aux annulations de chirurgie et transferts de patients afin de faire de la place.

Ce qui est moins clair, c’est : pourquoi y a-t-il tant d’enfants malades en même temps ?

Alors que les scientifiques disent qu’il est difficile de connaître la réponse complète, ils ont quelques théories.

Le RSV revient après la chute de la pandémie

En ce qui concerne la pression du RSV, une infection si répandue que la plupart des gens attrapent le virus au moment où ils sont tout-petits, il peut y avoir un effet d’entraînement dès les premiers jours de la pandémie de COVID-19.

L’immunologiste Deepta Bhattacharya, professeur à l’Université de l’Arizona, a déclaré que les cas de VRS étaient tombés à des niveaux très bas en 2020, “vraisemblablement à cause des atténuations du COVID” – une gamme de précautions qui comprenaient la distanciation sociale, le port de masques et des verrouillages généralisés au cours desquels un important partie de la main-d’œuvre a commencé à travailler à domicile.

Le fait de sauter une année d’infections a un impact sur l’ensemble de la population, a-t-il déclaré, car la production d’anticorps du système immunitaire après une infection par le VRS diminue assez rapidement.

Cela signifie que plus de personnes sont susceptibles d’être infectées en premier lieu, et celles qui fais être infectées n’ont pas autant d’anticorps pour ralentir le virus, et les mères qui n’ont pas été exposées récemment ne transfèrent pas autant d’anticorps à leurs nourrissons par le lait maternel, a expliqué Bhattacharya.

C’est une situation plusieurs scientifiques canadiens ont mis en garde contre dans un commentaire sur le VRS publié en juillet 2021 dans le Canadian Medical Association Journal.

“Pendant de nombreux mois, le Canada n’a vu pratiquement aucun cas d’infection par le VRS, ce qui peut signifier que les femmes enceintes et les nourrissons ont été moins exposés et que, par conséquent, les niveaux d’immunité pédiatrique peuvent être faibles”, a écrit le groupe, ajoutant qu’une résurgence des cas pourrait épuiser les ressources dans unités de soins intensifs pédiatriques à travers le pays.

La transmission du virus fluctue chaque année

Canada finalement expérimenté un pic de mi-pandémie dans les cas de VRS au début de 2021 – mais cela n’a pas conduit au niveau actuel de pression hospitalière. Notamment, à ce moment-là, la grippe n’avait toujours pas complètement refait surface, avec juste une légère augmentation des cas assez tard dans la saison typique de la grippe.

Avec la grippe maintenant fermement de retour dans le mélange, aux côtés d’une liste d’infections respiratoires, y compris COVID, les co-infections pourraient également être un facteur dans les taux de maladies graves, a déclaré Dawn Bowdish, immunologiste à l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario.

Chaque virus fonctionne – et a un impact sur le corps – un peu différemment. La recherche sur les adultes suggère que les personnes qui sont infectées par plusieurs virus à la fois, comme ceux derrière COVID, ainsi que la grippe ou le VRS, peut faire face à de moins bons résultats dit Bowdish.

À lui seul, le VRS est largement connu pour provoquer des symptômes bénins chez la plupart des enfants et des adultes en bonne santé, mais les nourrissons, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent être gravement malades.

La recherche suggère que dans certains cas, les infections dans la petite enfance peuvent être liées au développement ultérieur d’un VRS grave ou d’autres effets à long terme sur le système respiratoire – et c’est un virus capable d’infecter les gens encore et encore tout au long de leur vie.

REGARDER | Les autorités encouragent le masquage alors que les virus submergent le système de santé :

Les inquiétudes grandissent face à la triple menace de la flambée des maladies respiratoires L’Association médicale de l’Ontario exhorte les gens à porter des masques à l’intérieur et à se faire vacciner contre la grippe et le COVID-19, car l’inquiétude grandit qu’un pic de cas de grippe puisse submerger un système de santé qui voit déjà un afflux de patients atteints de VRS et de COVID.

“Le VRS était la principale cause d’hospitalisations de nourrissons bien avant que quiconque ne découvre le COVID-19”, a déclaré le médecin spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Amesh Adalja, qui travaille avec le Centre de sécurité sanitaire de l’Université Johns Hopkins. “Et le RSV a eu un impact considérable sur les adultes, similaire à la grippe.”

Et il devait toujours revenir, avec la grippe et d’autres agents pathogènes temporairement supprimés, a-t-il ajouté.

“Ce n’était pas comme si nous n’aurions toujours pas de virus respiratoires à cause du COVID”, a déclaré Adalja. “Et vous avez des enfants nés autour de la pandémie qui n’ont tout simplement pas attrapé le VRS.”

Une équipe de chercheurs canadiens a analysé plus d’une décennie de saisons de virus respiratoires, parallèlement à une modélisation mathématique pour d’éventuelles saisons futures, et a trouvé une “régularité frappante” dans la façon dont plusieurs virus alternaient entre des pics hivernaux doux et sévères, année par année.

Leur étude de 2021, publié dans la revue scientifique JAMA suggère un certain niveau de prévisibilité, a déclaré la Dre Lynora Saxinger, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de l’Alberta.

Les années de transmission plus faible sont généralement suivies d’une période de transmission plus agressive, en raison de la perte d’immunité dans toute une communauté, a-t-elle déclaré. Cela pourrait expliquer en partie le retour du VRS cette année et le début agressif de la saison de la grippe peu de temps après.

“L’année prochaine, nous nous attendons à une vague plus petite si la plupart des enfants sont exposés cette année”, a déclaré Bowdish.

Quel rôle le COVID a-t-il joué ?

En attendant, alors que les scientifiques s’efforcent de comprendre le paysage viral actuel, d’autres théories tentant d’expliquer la crise actuelle des soins de santé pédiatriques impliquent des impacts potentiels sur le système immunitaire des épisodes antérieurs de COVID-19, peut-être en ligne avec des post-COVID déjà documentés. problèmes de santé.

Après avoir été infectés par le SRAS-CoV-2, certains enfants sont confrontés à une maladie grave connue sous le nom de syndrome inflammatoire multisystémique, ou MIS-C. La cause reste incertaine, bien que l’on pense qu’il s’agit d’une réponse immunitaire hyperactive .

Dans des circonstances assez rares, d’autres enfants – et plus souvent des adultes – peuvent faire face à des problèmes persistants, parfois débilitants, longue COVID symptômes longtemps après une infection, qui pourraient également être liés aux impacts du virus sur le système immunitaire .

Dans les deux cas, les experts notent que les mécanismes en jeu ne sont toujours pas entièrement compris.

Mais cela signifie-t-il que le système immunitaire des enfants se détraque après avoir attrapé le COVID, les exposant au risque de tomber gravement malades à cause d’autres insectes ? Ce n’est pas probable, ont déclaré plusieurs experts médicaux à CBC News.

Des gens passent devant l’hôpital St. Michael’s, à Toronto, le 12 octobre 2022. (Evan Mitsui/CBC)

Bowdish a qualifié la notion de “non prouvée mais pas impossible”, tandis que Bhattacharya a souligné qu’il existe peu de preuves suggérant que le COVID conduit à une suppression immunitaire durable contre d’autres infections.

Pendant la phase aiguë de COVID-19, les lymphocytes T dans votre sang – qui font partie du système immunitaire humain qui ciblent des envahisseurs étrangers spécifiques – diminuent en nombre. “Mais ensuite, ils reviennent à la normale après votre rétablissement”, a déclaré Bhattacharya.

“Je pense qu’il est possible que l’inflammation additive, si vous contractez le COVID et le VRS en succession rapprochée, puisse vous rendre vraiment malade”, a déclaré Bhattacharya. “Mais c’est très différent du COVID qui provoque une immunodéficience qui dure longtemps après la guérison.”

Le Dr David Naylor, coprésident du Groupe de travail canadien sur l’immunité à la COVID-19, a déclaré que le rôle « plausible » de la COVID dans la crise pédiatrique actuelle est un cofacteur, perturbant les réponses immunitaires et exacerbant l’impact de toutes ces premières expositions à d’autres virus.

“Les preuves de ce concept sont faibles jusqu’à présent”, a-t-il déclaré dans un e-mail à CBC News, “mais ce méchant virus est plein de mauvaises surprises”.

Appels aux masques, campagnes de vaccination

Les parents et les travailleurs de la santé ont du mal à s’occuper des enfants à un moment où les lits d’hôpitaux sont pleins et les étagères de médicaments vides.

Au cours des dernières semaines, plusieurs établissements de soins pédiatriques à travers le pays ont signalé être bien en surcapacité et à court de personnel, tandis que les responsables fédéraux disent qu’ils ont a finalement obtenu un approvisionnement étranger en médicaments contre la fièvre et la douleur pour enfants pour atténuer une pénurie de plusieurs mois, en espérant que les parents aient une plus grande capacité à traiter les enfants malades à la maison.

Les conversations autour de l’utilisation de masques pour atténuer la transmission du virus s’intensifient également, avec les principaux responsables de la santé publique de plusieurs régions appelant le public à se masquer cet automne et cet hiver .

Des campagnes de vaccination à grande échelle contre la grippe et le COVID sont également importantes, a déclaré Saxinger, parallèlement à d’autres mesures de protection.

Adalja, quant à lui, a appelé à une meilleure surveillance virale. Le VRS est resté un “fardeau pédiatrique sévère pendant des décennies après des décennies”, a-t-il déclaré, ajoutant que les tests de dépistage du virus devaient devenir plus routiniers.

REGARDER | L’hôpital reporte les chirurgies pour faire face à la recrudescence des maladies respiratoires : L’hôpital SickKids montre les réalités de l’augmentation des maladies respiratoires CBC News se voit accorder un accès rare à l’intérieur du Hospital for Sick Children de Toronto alors que le personnel tente de faire face à une augmentation du nombre d’enfants gravement malades atteints de maladies respiratoires.

En Ontario, données récentes de surveillance épidémiologique montre des signaux précoces et encourageants indiquant que la pression des virus respiratoires sur les hôpitaux pourrait commencer à diminuer, et à un moment donné dans les années à venir, il pourrait y avoir vaccins contre non seulement la grippe et le COVID, mais aussi le VRS devrait les essais cliniques se passent bien .

Pourtant, les enfants seront toujours plus vulnérables à ces types d’agents pathogènes, y compris certains trop jeunes pour être vaccinés, a averti la virologue Alyson Kelvin, chercheuse à la Vaccine and Infectious Disease Organization de l’Université de la Saskatchewan.

“Nous savons qu’ils constituent l’un des groupes les plus élevés d’hospitalisations pour virus respiratoires”, a-t-elle déclaré. “Et nous voulons toujours nous assurer que nous les protégeons.”