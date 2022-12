Les enfants seuls à la maison semblent totalement méconnaissables maintenant 32 ans après le film de Noël emblématique à succès

C’est la saison pour se souvenir des enfants stars de l’un des plus grands films de Noël de tous les temps.

Trente-deux ans après sa sortie originale, Seul à la maison n’a rien perdu de son attrait et continue d’être un succès festif chaque fois qu’il est diffusé sur le petit écran.

Moins attrayant est l’âge que vous ressentirez lorsque vous verrez à quoi ressemblent les enfants du film maintenant.

Commençons d’abord par la plus grande enfant star des années 90 :

Kevin McCallister

Home Alone et sa suite, Lost In New York, ont fait de Macaulay Culkin un nom familier.

Au sommet de sa gloire, l’homme de 42 ans a été qualifié d’enfant acteur le plus titré depuis Shirley Temple, mais ses jeunes années ont été troublées.

L’acteur a divorcé de ses parents en 1994 et les a poursuivis en justice pour les empêcher de contrôler son fonds en fiducie de 20 millions de dollars.

Agé de 24 ans, il a été arrêté pour possession de marijuana et a été en proie à des rumeurs de dépendance à l’héroïne après la fin de sa relation de huit ans avec Mila Kunis fin 2010.

Il avait précédemment abordé les rumeurs en disant au Guardian : “Je ne prenais pas six mille dollars d’héroïne par mois”, mais n’a pas nié avoir pris la drogue.

Après être sorti des projecteurs, il a fait un retour dans le show business avec le premier film de Seth Green Changeland – qui est sorti en 2019.

Macaulay, qui est en couple avec l’actrice Brenda Song depuis 2017, a joué un rôle principal dans American Horror Story saison 10, mais a décidé de ne pas faire une apparition dans le redémarrage de Home Alone sur Disney + en 2021.

Mégane

Hillary Wolf a joué la sœur aînée de Kevin, Megan, et n’a pas joué depuis Home Alone 2: Lost in New York.

Après avoir pris sa retraite d’acteur à 15 ans, elle est devenue olympienne, représentant les États-Unis pour le judo en 1996 et 2000.

Aujourd’hui âgée de 45 ans, elle est mariée à temps plein, mère de deux fils et auteure publiée de The Not So Zen Mom.

Bourdonner

Le méchant frère aîné de Kevin, Buzz, était joué par Devin Ratray, qui n’avait que 13 ans lorsqu’il a joué dans son rôle le plus célèbre.

Aujourd’hui âgé de 45 ans, il continue à jouer – plus récemment, il est apparu dans les films de 2013 Nebraska, Blue Ruin et RIPD et dans le film de 2016 Master Minds.

Il est également dans un groupe appelé Little Bill and the Beckleys.

Plus complet

Le vrai frère de Macaulay, Kieran Culkin, a joué son cousin Fuller dans les films populaires.

Le joueur de 40 ans a continué à jouer et a été nominé pour le Golden Globe du meilleur acteur pour son rôle d’évasion Igby Goes Down, en 2002.

Kieran est également apparu dans Fargo et était précédemment sorti avec Emma Stone. Il a épousé son partenaire actuel Jazz Charton en 2013 et ils ont deux enfants ensemble.

Il a été acclamé par la critique pour le rôle de Roman Roy dans Succession – une comédie noire de HBO basée sur le fonctionnement interne d’une famille de magnats des médias.

Succession reviendra pour une quatrième saison au début de l’année prochaine.

Jef

Un autre des horribles frères et sœurs de Kevin, Jeff l’a appelé “une maladie”.

Joué par Mike C. Maronna, le joueur de 45 ans travaille désormais derrière les caméras – en tant que technicien d’éclairage sur des films.

Il fait également un podcast intitulé Danny et Mike.

Linnie

Angela Goethals, également âgée de 45 ans, a joué la sœur aînée de Kevin, Linnie – la fille derrière la tristement célèbre scène Les Incompétents.

Elle a ensuite joué dans Jerry Maguire (1996), Spanglish (2004) et des émissions comme Grey’s Anatomy, CSI et 24.

Elle a épousé son collègue acteur Russell Soder en 2005 et le couple a un enfant ensemble.