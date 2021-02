Près d’un an après le premier lock-out en Belgique, les parents s’inquiètent toujours de l’impact à long terme des fermetures d’écoles sur leurs enfants.

Une mère de quatre enfants s’est entretenue avec Euronews sous couvert d’anonymat depuis le sud du pays, affirmant qu’elle se sentait impuissante à essayer d’aider son enfant.

«Ma fille, j’avais tellement peur pour elle et sa santé mentale», a-t-elle déclaré. « Elle n’allait pas à l’école. Elle ne voyait ni amis ni professeurs. Elle s’est repliée sur elle-même. Elle a développé des problèmes physiques pour exprimer, à sa manière, qu’elle ne comprenait pas ce qui se passait et qu’elle ne pouvait pas Je ne vois pas ses amis. En tant que mère, c’est difficile de voir ta petite fille comme ça. »

Et selon un étude par Eurochild – un groupe de défense des droits des enfants à Bruxelles – la pandémie a provoqué de graves perturbations sociales et émotionnelles.

« Nos expériences dans l’enfance durent toute une vie, donc ce que vivent les enfants se poursuivra jusqu’à l’âge adulte », a déclaré Jana Hainsworth, secrétaire générale d’Eurochild à Euronews.

« Les enfants grandissent grâce à l’interaction sociale … mais ce niveau d’interruption, à mesure que les enfants grandissent et trouvent leur identité, peut être vraiment dévastateur. »

Eurochild affirme que les verrouillages et les fermetures d’écoles aggravent sérieusement les inégalités sociales et que les enfants deviendront les causes à long terme du COVID-19.