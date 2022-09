Les enfants séparés du propriétaire des Canucks disent qu’il les a battus et abusés psychologiquement, selon le tribunal

Quatre enfants adultes du propriétaire des Canucks de Vancouver, Francesco Aquilini, ont tous allégué qu’il les avait agressés physiquement et psychologiquement lorsqu’ils étaient jeunes, a entendu mardi un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Les allégations inquiétantes ont été révélées lors d’une audience sur la question de savoir si Aquilini est obligé de continuer à payer la pension alimentaire et à couvrir les dépenses universitaires de trois de ses enfants. Ils affirment notamment qu’il a battu un enfant endormi et jeté un enfant de cinq ans à travers une chambre.

Aquilini a nié les allégations d’abus, a déclaré le tribunal.

L’audience de mardi concernait une demande de son ex-femme, la psychothérapeute Tali’ah Aquilini, sollicitant une ordonnance déclarant que les trois plus jeunes restent “les enfants du mariage”, selon l’accord de règlement.

Cela obligerait Francesco Aquilini à continuer à subvenir aux besoins de ses enfants, même si son ex-femme a expurgé les noms des universités qu’ils fréquentent et d’autres informations personnelles dans les reçus soumis pour remboursement. Elle dit qu’elle a fait ces expurgations à la demande des enfants.

L’avocate de Tali’ah Aquilini, Claire Hunter, a lu des extraits d’une lettre que la sœur aînée d’Aquilini aurait envoyée à son père en mars 2020 au nom des trois frères et sœurs plus jeunes, expliquant pourquoi ils veulent que leurs informations personnelles ne soient pas divulguées.

“Votre relation avec nous est une conséquence directe de votre traitement envers nous, que vous vouliez le reconnaître ou non. Nous détenons tous de nombreux récits individuels de vos abus envers nous”, a-t-elle écrit.

“Je voudrais déclarer formellement que moi-même et mes frères et sœurs … ne souhaitons avoir aucun contact avec vous, et nous ne voudrions pas non plus que vous ayez accès à nos contacts, informations médicales ou autres informations concernant nos vies.”

Tali’ah Aquilini s’adresse aux journalistes devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 27 septembre 2022. (Murray Titus/CBC)

Le frère aîné est déjà considéré comme un adulte et n’a pas besoin du soutien de son père, a déclaré le tribunal.

Bien que Hunter ait déclaré que Francesco Aquilini avait nié les allégations d’abus, son avocat Ken McEwan ne les a pas abordées devant le tribunal, sauf pour dire qu’elles étaient “sans rapport” avec l’affaire en cours. Il a dit que la seule question est de savoir si son client a accès à suffisamment d’informations pour décider s’il existe une obligation légale de continuer à subvenir aux besoins des enfants.

McEwan a déclaré que Francesco Aquilini consentirait à ce que les reçus non expurgés soient fournis à son avocat sans les voir lui-même.

“Les suppressions d’informations personnelles sont vraiment un peu une question secondaire à des questions telles que, les enfants sont-ils dans des programmes appropriés pour eux?” McEwan a déclaré au tribunal.

Il a dit qu’il devait être en mesure de voir plus d’informations sur l’éducation des enfants, y compris s’ils assistaient régulièrement aux cours et réussissaient ou échouaient, ainsi que la justification de choses comme le logement étudiant, les pauses inexpliquées en classe, les vols d’avion et un ordinateur de 48 000 $.

Une déclaration publiée au nom d’Aquilini, d’abord publié par le Vancouver Suns’est dit “indigné” par les accusations portées par son ex-femme devant le tribunal de la famille et qu’il nie catégoriquement avoir jamais abusé de ses enfants.

“Le couple a divorcé et est parvenu à un règlement en 2013. M. Aquilini a respecté et continuera de respecter toutes les obligations de pension alimentaire requises par la loi, mais il s’inquiète de la véracité des informations fournies à l’appui des demandes financières”, a déclaré le dit la déclaration.

“Il est regrettable que des allégations sans fondement soient avancées à des fins accessoires. Il n’aura rien d’autre à dire pour le moment, car l’affaire est devant les tribunaux.”

Le divorce très controversé des Aquilinis a été réglé à l’amiable en 2013, juste avant le début du procès. Le règlement a fourni à Tali’ah Aquilini la garde exclusive et la tutelle de ses enfants.

Les quatre enfants ont eu très peu de contacts avec leur père depuis le divorce, a déclaré Hunter.

Des affidavits d’enfants décrivent des abus présumés

Les trois plus jeunes enfants ont maintenant 20, 22 et 24 ans, a déclaré le tribunal. L’un suit un programme d’études supérieures à l’étranger. L’un étudie le génie mécanique et le troisième est à l’école de médecine.

Hunter a déclaré que chacun des enfants avait révélé des abus physiques et psychologiques à leur mère, bien que de nombreux détails n’aient été révélés qu’après la séparation.

Chacun des enfants a soumis un affidavit au tribunal décrivant leurs allégations d’abus. Comme il est courant en droit de la famille, le dossier du tribunal a été scellé à l’accès du public, mais Hunter a lu des extraits pour le tribunal.

Le propriétaire des Canucks Francesco Aquilini, montré ici dans une photo d’archive, est divorcé de Tali’ah Aquilini depuis 2013. (Jeff Vinnick/Getty Images/fichier)

Un enfant s’est souvenu d’un incident au cours duquel il a dit que son père avait commencé à le battre pendant qu’il dormait et a continué à le battre jusqu’à ce qu’il se réveille. Un autre se souvient d’avoir reçu un coup de poing dans le ventre de Francesco Aquilini.

Dans le passage le plus long que Hunter a lu pour le tribunal, un enfant a décrit son père qui se fâchait contre les enfants parce qu’ils faisaient trop de bruit dans la salle de jeux familiale.

“Le répondant [Francesco Aquilini] puis nous a tous forcés à monter à l’étage dans nos chambres individuelles, nous sommes allés dans chaque chambre pour maltraiter physiquement chaque enfant. J’ai vu l’intimé jeter un autre enfant – à l’époque âgé de cinq ans – à travers la pièce”, indique l’affidavit.

“Je me suis enfermé dans ma salle de bain. L’intimé a cassé la serrure et a jeté son corps contre la porte pour entrer et me battre. J’ai appelé le demandeur [Tali’ah Aquilini] et lui a demandé de se dépêcher de rentrer chez elle, déclarant que j’avais peur que l’intimé me tue, et j’avais peur qu’il ait déjà tué mes frères et sœurs plus jeunes.”

Les deux parties conviennent que Francesco Aquilini a payé sa pension alimentaire jusqu’en août 2022.

Cependant, Hunter a déclaré que l’intervention du tribunal a été nécessaire à plusieurs reprises au fil des ans pour que ces paiements soient effectués, et Francesco Aquilini doit maintenant 140 000 $ en dépenses universitaires supplémentaires.

McEwan, d’autre part, a suggéré que son client ne devait rien et avait en fait trop payé pour la pension alimentaire.