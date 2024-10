Les enfants se sont-ils faufilés dans Terrifier 3 via Wild Robot ?

Se faufiler dans un film est une tradition séculaire, qui doit être aussi vieille que le cinéma lui-même. Ça continue avec le non classé Terrifiant 3ce qui ne nuit pas à ces ventes de billets supplémentaires ; c’est actuellement le film numéro un en Amérique. Plutôt, Terrifiant c’est partager la richesse : selon les sources de distribution pour Le journaliste hollywoodienl’image familiale de DreamWorks Animation Le robot sauvage a vu ce qui est décrit comme une « augmentation notable » des ventes de billets au cours du long week-end. Les distributeurs pensent que les enfants achetaient Robot billets pour se faufiler Terrifiant.

Terrifiant 3 C’est une sorte de Far West en termes de qui est « autorisé » à le voir puisqu’il n’est pas classé. Puisqu’il s’agit d’un film indépendant, il n’est pas nécessaire de le soumettre à une classification (contrairement aux grands studios hollywoodiens, qui sont membres de la Motion Picture Association et sont donc tenus de soumettre tous leurs films à une classification). Ne pas être classé signifie que c’est aux cinémas de déterminer comment gérer la billetterie ; selon THRla plupart des cinémas (y compris AMC, Regal et Cinemark) le traitent comme un film classé R et ne le vendront pas Terrifiant billets pour les mineurs non accompagnés. Mais contrairement aux films NC-17, qui n’autorisent pas du tout les enfants à aller au cinéma, les films classés R autorisent les enfants à assister aux projections s’ils ont un tuteur. « Ce qui est effrayant, c’est que nous avons vu beaucoup de captures d’écran de personnes amenant leurs enfants au film », a déploré une source. THR.

C’est probablement « effrayant » parce que le contenu de Terrifiant 3 aurait probablement obtenu la note interdite NC-17 s’il avait effectivement été soumis à cet examen. (Common Sense Media décrit comme « ultra, ultra sanglant » et cite le fait que « les enfants sont en danger » ainsi que « des images extrêmement graphiques et dérangeantes » comme la mutilation génitale parmi ses qualités choquantes.) Mais le fait est que la plupart des gens ne se lancent pas dans Terrifiant 3 aveugle. Le troisième film est devenu le succès qu’il est aujourd’hui basé en grande partie sur la dynamique du bouche-à-oreille des films précédents. Une partie du succès marketing de Terrifiant 2en fait, c’étaient des histoires de gens vomissant et s’évanouissant en regardant le film. L’allure sinistre du petit slasher capable est ce qui a fait Terrifiant 3 un succès au box-office. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les jeunes qui vont au cinéma ne sont pas irrémédiablement marqués par l’ultra gore, mais c’est aussi une tradition séculaire du cinéma.