Les enfants se rendant aux urgences avec des blessures liées à la batterie sont en augmentation, selon une étude

Selon un rapport publié Lundi dans la revue Pediatrics par une équipe de chercheurs de Safe Kids dans le monde et l’Hôpital national pour enfants. Les blessures liées aux piles désignent spécifiquement les enfants qui mettent des piles dans leur bouche, leur nez et leurs oreilles.

La majorité (85%) des blessures ont été causées par de petites piles bouton et des batteries lithium-ion qui sont courantes dans de nombreux foyers américains pour alimenter des appareils électroniques tels que des télécommandes de télévision, des montres, des jouets, des petits appareils électroménagers, des lampes de poche, des thermomètres, etc. Ces piles sont très petites et souvent faciles à retirer des appareils, ce qui présente un risque pour les bébés et les tout-petits.

Les chercheurs ont analysé les données de 2010 à 2019 et ont découvert que toutes les 75 minutes, des enfants de 18 ans ou moins aux États-Unis se rendaient aux urgences en raison d’une blessure causée par une batterie. Il a également constaté que la majorité des cas (84 %) concernaient des enfants âgés de 5 ans ou moins.

Les données indiquent que les blessures augmentent également en gravité, et pas seulement en fréquence : 12 % des blessures liées à la batterie ont entraîné un besoin immédiat d’hospitalisation, ce qui a augmenté de 7 % entre 1990 et 2009.

“Malheureusement, les efforts de prévention passés n’ont pas encore permis de réduire considérablement les taux de blessures”, a déclaré Mark Chandler, auteur principal de l’étude et associé de recherche principal chez Safe Kids Worldwide. “Des efforts réglementaires et une sensibilisation accrue du public aux dangers sont nécessaires. Jusqu’à ce que des conceptions de compartiment de batterie sécurisées et, finalement, une technologie de batterie bouton plus sûre soient largement adoptées par l’industrie, ces blessures chez les enfants continueront.”

L’étude a révélé que 90 % des visites aux urgences liées aux piles impliquaient des piles ingérées (contre 77 % de 1990 à 2009). Selon Safe Kids Worldwide, les piles avalées peuvent potentiellement brûler l’œsophage d’un enfant, entraînant des blessures graves ou la mort.

Safe Kids Worldwide et les défenseurs de la sécurité ont mené des campagnes d’information publique avertissant les parents des dangers des piles et ont partagé des conseils pour aider à réduire les blessures liées aux piles, notamment en rangeant les piles dans des conteneurs verrouillés et en gardant les appareils à piles hors de vue et de portée. enfants.

Plus tôt ce mois-ci, le président Biden a signé la loi un projet de loi, connu sous le nom de loi de Reese, qui vise à renforcer les normes de sécurité pour les produits nécessitant des piles boutons. Cette loi exige que les produits portent une étiquette d’avertissement détaillant les risques des piles et recommandant que les piles restent hors de portée des enfants. La loi a été nommée en l’honneur de Reese Hamsmith, un enfant de 18 mois décédé en décembre 2020 après avoir avalé une pile bouton d’une télécommande.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.