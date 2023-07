Les enfants se lancent sur l’asphalte au Grundy County Speedway – Shaw Local

Les enfants de la foire du comté de Grundy lundi à Morris ont partagé un terrain d’entente avec les professionnels de la course de rue NASCAR de Chicago dimanche soir: chacun a eu du mal à obtenir de la traction sur l’asphalte.

Les enfants ont une excuse plus compréhensible. Ils roulaient sur des pneus en plastique, après tout.

Les courses pour enfants ne se sont pas déroulées exactement comme Cheryl Hryn s’y attendait au début, mais après être passées d’un format de tours raccourcis à une course d’accélération, les enfants de trois à cinq ans ont pu se familiariser avec les choses.

Cela ne s’est pas fait sans rire au début. L’annonceur a déclaré go et le pace car a décollé, se dirigeant parfaitement droit jusqu’au premier virage. Il a glissé, mais les enfants derrière lui n’ont pas tourné du tout. Ensuite, les enfants derrière eux ne se sont pas retournés, et bientôt il y avait plus que quelques enfants tout au long de la piste, abandonnant complètement le parcours de fortune composé de cônes.

« C’était un peu chaotique au début », a déclaré Hryn. « Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça, mais la façon dont la piste est en ce moment a probablement rendu les choses difficiles. Nous ne roulons pas avec des pneus en plastique, donc je ne sais pas à quoi je pensais.

Les voitures sont la création de Hryn, fabriquées à partir d’anciennes Power Wheels Lightning McQueen dont elle a remplacé les batteries afin de les rendre plus puissantes. Ensuite, elle a parlé aux pilotes qui s’affrontent généralement sur l’ovale complet du Grundy County Speedway. Chaque voiture est conçue après leurs voitures.

Hryn a déclaré qu’elle essayait de s’amuser davantage avec les enfants cette année, car elle a parrainé une soirée de vélo gratuite plus tôt dans l’année et il y aura une soirée de rentrée scolaire avec des sacs à dos gratuits remplis de fournitures scolaires le vendredi 5 août.