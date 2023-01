Les enfants se blessent en mangeant une collation à base d’azote liquide “ haleine de dragon ” dans la tendance indonésienne Tiktok

Plus de 20 enfants ont été blessés en Indonésie après avoir participé à une tendance TikTok dans laquelle ils sont filmés en train de dévorer une collation de rue infusée d’azote liquide connue familièrement sous le nom de “souffle de dragon”.

Le gouvernement a mis en garde contre les dangers de l’utilisation d’azote liquide dans les aliments prêts à consommer et a appelé à une plus grande vigilance après que certains enfants aient subi des brûlures d’estomac et une intoxication alimentaire en mangeant du chiki ngebul ou des chikibulis – un assortiment arc-en-ciel de bonbons enrobés d’un nuage d’azote liquide brume.

L’azote liquide donne l’impression que la collation fume lorsqu’elle est consommée, mais si elle est consommée avant que l’azote liquide ne se soit évaporé, il existe un risque de brûlures et de perforations intestinales, et dans les cas les plus graves, cela peut entraîner la mort, a déclaré le Dr Dicky Budiman. , médecin indonésien et chercheur en sécurité sanitaire mondiale à l’université Griffith.

Les brûlures cutanées et les difficultés respiratoires graves sont d’autres risques potentiels, a déclaré le directeur général du ministère indonésien de la Santé, Maxi Rein Rondonuwu, dans un communiqué.

Aucun décès n’a été signalé, mais le ministère a indiqué qu’environ 25 enfants ont été touchés, dont deux hospitalisés. Budiman a déclaré que le nombre d’enfants touchés pourrait être beaucoup plus élevé.

Le ministère a demandé aux agences sanitaires locales de surveiller les restaurants utilisant de l’azote liquide tout en les informant de la manière dont les consommateurs peuvent en profiter en toute sécurité. Il est déconseillé aux « points de vente mobiles d’aliments ambulants » de vendre de telles collations. Il a également demandé aux écoles d’éduquer les enfants sur les dangers.

Sur TikTok, des dizaines de vidéos, accompagnées de musique de danse, montrent des adolescents et de jeunes enfants avec des vrilles de fumée sortant de la bouche alors qu’ils dévorent du chiki ngebul. Dans une vidéo qui a accumulé près de 60 000 vues, on peut voir un tout-petit en train de souffler de la fumée à travers le trou du bonbon.

Bien que la collation existe depuis plusieurs années et que l’azote liquide soit couramment utilisé dans les aliments, ces collations sont désormais plus faciles d’accès qu’elles ne l’ont toujours été, a déclaré Budiman.

“Peut-être que maintenant ça diminue [in price] et non seulement plus facile d’accès, mais aussi le nombre de nouvelles entreprises utilisant cet azote liquide augmente également », a-t-il déclaré. Ils sont souvent vendus par des marchands ambulants, et de nombreux manipulateurs d’aliments ne savent pas comment utiliser correctement l’azote liquide, tandis que les enfants ne sont pas conscients de ses dangers, a déclaré Budiman.

« Pour certains adolescents, l’expérience [of] choses dangereuses [generates] plus d’enthousiasme. Ils [are] hâte de l’essayer. C’est une chose dangereuse », a-t-il dit.