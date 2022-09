Les enfants royaux commencent une nouvelle année scolaire à l’école de Windsor

LONDRES (AP) – Les enfants du duc et de la duchesse de Cambridge commencent l’année scolaire dans une nouvelle école jeudi après que la famille a échangé l’agitation du centre de Londres contre le rythme de vie plus lent en dehors de la capitale.

En préparation du premier jour de cours, le palais a publié des photos du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis visitant l’école Lambbrook, près de Windsor, lors d’un événement de bienvenue pour les nouveaux élèves qui a eu lieu avant le début du trimestre.

Le prince William et sa femme, Kate, ont choisi l’école préparatoire de plein air avec ses 52 acres (21 hectares) de terrain après avoir décidé de déménager à Windsor, à environ 30 miles (48 kilomètres) de leur ancienne maison au palais de Kensington, dans le centre de Londres.

Les frais de scolarité coûteront à William et Kate plus de 50 000 livres (57 400 $) par an.

La famille est maintenant basée à Adelaide Cottage, une maison historique près du château de Windsor, où la reine Elizabeth II a passé la plupart de son temps depuis le début de la pandémie de COVID-19. La reine a donné à William et Kate la permission de louer la maison de quatre chambres qui a été construite pour la reine Adélaïde en 1831.

The Associated Press