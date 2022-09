SEATTLE (AP) – Les enseignants, les administrateurs et les parents bénévoles ont accueilli les enfants à l’école à Seattle mercredi après une semaine de grève des éducateurs qui a retardé le début des cours.

Les écoles publiques de Seattle et la Seattle Education Association ont annoncé lundi soir qu’elles étaient parvenues à un accord de principe sur un nouveau contrat, et les membres du syndicat ont voté mardi pour suspendre le débrayage en attendant la ratification du contrat.

Il s’agit d’un accord de trois ans qui maintiendra les ratios d’élèves en éducation spécialisée par rapport au personnel, ajoutera du personnel de santé mentale de base dans toutes les écoles et augmentera les salaires au-dessus des marqueurs d’inflation, a déclaré la Seattle Education Association, bien que les conditions exactes n’aient pas été divulguées.

“Nous devrions être incroyablement fiers de ce que nous avons accompli ensemble”, a déclaré le syndicat sur son fil Twitter. “Nous avons remporté un excellent accord de principe et entamé une conversation importante avec notre communauté sur le soutien à nos étudiants.”

La grève a commencé le 7 septembre, qui devait être le premier jour pour environ 49 000 étudiants du district. Alors que 95% des membres votants du syndicat ont approuvé la grève, seuls 57% ont voté en faveur de la résolution de mardi de la suspendre, a indiqué le syndicat.

Les enseignants faisant du piquetage ont déclaré que leur principale préoccupation était l’aide éducative et émotionnelle aux élèves, en particulier ceux qui ont des besoins spéciaux ou des difficultés d’apprentissage qui ont été exacerbées par la pandémie.

“Ce fut un effort incroyable des deux côtés, et nous accordons la priorité aux besoins de nos élèves”, a déclaré le surintendant Brent Jones dans un message vidéo aux familles.

Les enseignants de la ville ont connu de saines augmentations depuis leur dernière grève en 2015, beaucoup gagnant plus de 100 000 $, en grande partie grâce à un nouveau modèle de financement public de l’éducation. Le syndicat avait déclaré qu’il se concentrait principalement sur l’obtention d’augmentations pour ses membres les moins bien rémunérés, y compris les assistants pédagogiques et le personnel de la réception. Les paraéducateurs des écoles publiques de Seattle commencent à 19 $ de l’heure, ce qui est loin d’être suffisant pour se permettre de vivre dans la ville, selon beaucoup.

Le district avait cherché à augmenter le temps que les enfants handicapés passent dans les salles de classe d’enseignement général, et également à éliminer les ratios déterminant le nombre d’élèves pouvant être affectés à chaque professionnel de l’éducation spécialisée. Le district a déclaré que cela lui permettrait de se concentrer sur les besoins des élèves plutôt que sur des ratios de personnel fixes, mais les enseignants craignaient que cela signifie moins de soutien, une charge de travail plus élevée et moins de temps à consacrer à chaque élève.

Un autre problème pour les écoles publiques de Seattle est la baisse des inscriptions. Les projections montrent que le plus grand district scolaire de l’État de Washington perdra plusieurs milliers d’élèves au cours des prochaines années, ce qui, selon les responsables, se traduira par d’importants déficits budgétaires.

Les districts du pays ont été confrontés à des problèmes de main-d’œuvre car la pandémie a exercé une pression extraordinaire sur les enseignants et les élèves.

Les enseignants de Minneapolis, Chicago et Sacramento sont sortis plus tôt cette année avant d’obtenir de nouveaux accords.

