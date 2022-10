Les enfants restent actifs avec les programmes All Star Sports – Shaw Local

Il y a beaucoup à apprendre dans un sport, des bases à la bonne technique et à l’importance de l’esprit sportif. C’est là qu’intervient All Star Sports Instruction en partenariat avec le St. Charles Park District. Ensemble, ces organisations offrent un large éventail de programmes pour les enfants de 2 à 6 ans.

Les parents peuvent inscrire leurs enfants à des programmes tels que le T-ball, le football, le basket-ball et le flag-football, et il existe même une classe multisports qui comprend tous ces programmes. Amusez-vous avec Parent Tot Super Sports. Destiné aux enfants de 2 et 3 ans, ce programme permet aux tout-petits d’affiner leurs habiletés motrices simples comme attraper, lancer, frapper, tirer et passer dans des matchs de soccer, de hockey en salle, de basketball et plus encore.

«Nous faisons de notre mieux pour offrir une grande variété de sports afin de nous assurer que nous saisissons les opportunités que notre communauté recherche en matière de cours», a déclaré Cayla Greenfield, superviseure du Sportsplex pour le district de St. Charles Park. “All Star Sports Instruction est super dédié non seulement à initier les jeunes enfants à un sport, mais les instructeurs veulent vraiment s’amuser avec eux.”

Les programmes All Star Sports visent à enseigner aux enfants ce que signifie jouer en équipe tout en soulignant l’importance de l’écoute active pendant que les entraîneurs expliquent et instruisent.

“Si quelqu’un envisage de s’inscrire à une classe All Star, je suggérerais qu’il le fasse”, a déclaré Becca Alborn, résidente de St. Charles, dont le fils Brock est un participant de longue date aux programmes ayant commencé avec le T-ball à l’âge de 3 ans. “Je avons essayé d’autres programmes avec d’autres endroits et All Star et les entraîneurs nous ont ramenés tout de suite. Ils apprennent bien plus que les bases du sport. Les entraîneurs poussent les enfants à être sociaux et permettent à chaque enfant de gagner sa propre confiance à travers différents jeux.

Dans Jr. Soccer, les joueurs restent actifs tout en développant des compétences de pied, de dribble, de passes et de tirs.

Les entraîneurs pour Jr. T-Ball fournissent des instructions sur la capture, le lancer, le terrain, les bases de course et le bâton tout en se concentrant également sur le niveau de confiance des joueurs et l’amélioration de la coordination œil-main.

Dans Jr. Basketball, des activités amusantes et engageantes contribuent à améliorer le jeu de chaque joueur. Le jeu de jambes est un domaine clé et les participants bougent constamment à mesure qu’ils améliorent leurs dribbles, leurs passes et leurs tirs dans ce programme de plus en plus difficile.

Les enfants âgés de 4 à 6 ans apprendront à la fois les mouvements offensifs et défensifs du Jr. Flag Football, car chaque position sur le terrain est explorée. Les entraîneurs attirent l’attention sur les mécanismes appropriés des itinéraires de passe et des techniques de réception et de lancer, entre autres aspects du jeu. Le programme n’inclura aucun tacle et les contacts seront réduits au minimum.

Tous les programmes, à l’exception de Parent Tot Super Sports et Jr. Flag Football, sont ouverts aux participants des groupes d’âge de 3 à 4 ans et de 4 à 6 ans. Dans chaque offre, les instructeurs mettent l’accent sur le travail d’équipe et l’esprit sportif.

Les programmes, qui ont lieu au Sportsplex et au centre communautaire de Pottawatomie, commencent à la fin octobre et se poursuivent jusqu’à la mi-décembre.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, visitez stcparks.org/register.