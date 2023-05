Les enfants réfugiés isolés bloqués au Soudan risquent de se rendre au Royaume-Uni sur de petits bateaux,

Les enfants réfugiés isolés bloqués au Soudan pourraient être contraints de se rendre au Royaume-Uni dans de petits bateaux parce que les ministres britanniques n’aident pas les personnes ayant droit au regroupement familial à échapper aux combats, ont averti des organisations caritatives.

Les demandeurs d’asile qui ont obtenu le statut de réfugié au Royaume-Uni peuvent demander à faire venir leur conjoint, leurs enfants ou leurs frères et sœurs plus jeunes – l’une des rares voies sûres et légales ouvertes aux réfugiés.

Pour devenir éligibles, le ministère de l’Intérieur a déclaré que les membres de la famille doivent soumettre des données biométriques dans un centre de demande de visa dans un pays voisin du Soudan, « les voyages à travers le Soudan étant effectués à vos risques et périls ».

Nick Beales, responsable des campagnes de l’association caritative Ramfel, soutient 10 résidents britanniques qui tentent de faire venir au Royaume-Uni 13 enfants réfugiés seuls, principalement d’Érythrée et bloqués au Soudan. Il a qualifié l’approche du gouvernement de « honteuse ».

Beales a déclaré : « Suella Braverman [the home secretary] a déclaré qu’aucune personne fuyant le Soudan ne devrait se rendre au Royaume-Uni par bateau, mais la fermeture du centre de demande de visa de Khartoum rend même impossible de demander à venir ici.

Il a ajouté qu’il était « impossible d’exagérer le niveau de risque » auquel ces enfants étaient exposés, comme l’enlèvement, la traite et l’exploitation.

De nombreux réfugiés bloqués au Soudan avaient fui l’Érythrée voisine et attendaient à Khartoum que leurs visas soient traités afin de rejoindre leurs proches au Royaume-Uni.

Un jeune réfugié érythréen tente de secourir sa sœur de 14 ans. Des passeurs l’ont emmenée de l’autre côté de la frontière soudanaise jusqu’à Juba, au Soudan du Sud, mais la retiennent jusqu’à ce que sa famille leur verse 2 000 £.

« Même si les passeurs la libèrent, elle devra se rendre à l’ambassade britannique à Juba. Elle n’a que 14 ans, comment va-t-elle faire ça ? il a dit.

Le Guardian avait précédemment rapporté le cas d’une femme très enceinte bloquée à Khartoum avec sa fille de trois ans. Son mari, réfugié à Wolverhampton, a demandé le regroupement familial il y a plus d’un an.

03:43 Pourquoi la violence a éclaté au Soudan – vidéo explicative

La femme et sa fille ont réussi à s’échapper de Khartoum et ont atteint Port-Soudan où elles sont bloquées à la frontière. Elle pouvait accoucher à tout moment.

Un autre homme, un réfugié érythréen de 21 ans vivant au Royaume-Uni, a déclaré : « J’essayais de faire venir mes deux frères âgés de 14 et 17 ans mais je n’ai pas réussi à entrer en contact avec eux depuis plus d’une semaine. Ils sont trop jeunes. Je m’inquiète pour leur vie. Je prie tout le temps pour qu’ils soient en sécurité.

Des sources du ministère de l’Intérieur ont accepté que davantage puisse être fait. «Nous nous engageons à améliorer et à accélérer les délais de traitement des demandes de regroupement familial et reconnaissons la nécessité de consacrer davantage de ressources pour soutenir ces voies sûres et légales, ainsi que de revoir les processus pour rationaliser la prise de décision afin de la rendre plus efficace pour nos clients. Ce processus est en cours », ont-ils déclaré.

Beales a déclaré: «En réponse à la crise au Soudan, le gouvernement doit prendre des mesures décisives et accélérer et simplifier les processus de demande d’autorisation d’entrée pour ceux qui demandent à être réunis avec des membres de leur famille basés au Royaume-Uni. La réponse inadéquate du gouvernement a laissé les enfants vulnérables ayant des liens familiaux évidents au Royaume-Uni en grave danger. »

Emily Graham, responsable des campagnes de l’association caritative Safe Passage International, a déclaré qu’une route sûre depuis le Soudan était nécessaire immédiatement. « Ce gouvernement devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider les réfugiés à retrouver la sécurité et la famille ici au Royaume-Uni », a-t-elle ajouté.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Le Royaume-Uni a effectué de loin l’évacuation la plus longue et la plus importante de tous les pays occidentaux depuis le Soudan, mettant 2 450 personnes en sécurité. La prévention d’une urgence humanitaire au Soudan est notre priorité en ce moment. Parallèlement à l’effort d’évacuation du Royaume-Uni, nous travaillons avec des partenaires internationaux et les Nations Unies pour mettre fin aux combats.