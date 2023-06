Les enfants réfugiés détenus par le Royaume-Uni risquent de « TSPT, de dépression et de comportements suicidaires », avertissent les organismes de santé

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les enfants migrants détenus en vertu de nouvelles lois controversées pourraient être à risque de trouble de stress post-traumatique, de dépression clinique et de comportement suicidaire, a averti le gouvernement une coalition d’organisations médicales de premier plan.

Les groupes ont écrit au ministre de l’Intérieur Suella Braverman et au secrétaire à la Santé Steve Barclay pour condamner les dispositions sur la détention d’enfants énoncées dans le projet de loi sur la migration illégale et ont demandé une réunion urgente avec le couple.

La lettre, coordonnée par la coalition de campagne Together With Refugees et signée par le Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH), la British Medical Association (BMA), le Royal College of General Practitioners (RCGP), le Royal College of Psychiatry (RCP) et la Faculté de santé publique, vient au début de la Semaine des réfugiés.

Les organismes ont averti que la détention d’enfants peut voir les jeunes souffrir d’une « détérioration significative de leur santé mentale et physique », des recherches montrant que les problèmes signalés peuvent inclure « une régression émotionnelle et psychologique, un trouble de stress post-traumatique (SSPT), une dépression clinique et des tendances suicidaires ». comportement ».

La lettre indiquait : « De manière significative, les conséquences de la détention ont continué d’avoir un impact sur la vie et le bien-être des enfants longtemps après leur libération.

« Les enfants détenus n’ont pas non plus accès à une éducation appropriée qui réponde à leurs besoins et sont coupés de toute interaction avec leurs pairs, ce qui peut avoir des effets à long terme sur leur développement. »

Le projet de loi, qui est actuellement débattu à la Chambre des Lords, permettrait la détention d’enfants arrivant au Royaume-Uni par des moyens non autorisés et contiendrait le pouvoir d’éloigner les jeunes non accompagnés.

Les personnes autorisées à rester ne seraient autorisées à le faire que jusqu’à l’âge de 18 ans et ne pourraient pas s’installer au Royaume-Uni.

Le Premier ministre Rishi Sunak a précédemment répondu aux critiques des plans en disant que les enfants ne peuvent pas être exemptés car cela pourrait à son tour créer « un facteur d’attraction » pour que les gens fassent la traversée.

M. Sunak a insisté sur le fait que les enfants « ne seront pas séparés des familles » et seront logés dans des « logements appropriés ».

Mais la lettre indiquait que les garanties introduites en 2014, y compris les limites de durée de détention « sont de la plus haute importance ».

Il disait : « En tant qu’organismes médicaux et organisations de réfugiés, nous condamnons les dispositions relatives à la détention d’enfants énoncées dans le projet de loi sur la migration illégale et demandons une réunion urgente avec vous pour discuter de notre préoccupation.

Parmi les signataires de la lettre figuraient le professeur Kevin Fenton, président de la faculté de santé publique, qui a exhorté le gouvernement à « mettre fin à ces propositions épouvantables », et le professeur Andrew Rowland du RCPCH, qui a déclaré que « détenir des enfants pendant des périodes indéterminées peut causer des dommages et des traumatismes inimaginables ».

Le Dr Jan Wise, président du comité d’éthique de la BMA, a déclaré que de nombreux enfants migrants auront déjà « enduré un voyage migratoire traumatisant et que la détention risque d’exacerber les problèmes qu’ils pourraient avoir ».

Le Dr Adrian James, président du RCP, a déclaré que le potentiel du projet de loi à autoriser la détention d’enfants pour des périodes indéterminées est « totalement inacceptable, surtout lorsqu’ils font déjà partie des membres les plus vulnérables de la société ».

Il a ajouté : « Au cours des années précédentes, la politique gouvernementale a cherché à imposer des limites strictes à la détention des enfants. Il est alarmant d’assister à un si gigantesque pas en arrière, retour à une façon de penser dépassée et tout simplement fausse.

« Nous demandons au gouvernement de supprimer immédiatement toutes les dispositions du projet de loi qui permettraient que cela se produise et de se concentrer plutôt sur le soutien et les garanties qui devraient être mis en place pour répondre aux besoins des enfants.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Il est essentiel que nous envoyions un message clair que l’exploitation des enfants, utilisés par les trafiquants et transportés à travers la Manche, ne peut pas continuer. C’est pourquoi les familles et les enfants qui viennent illégalement au Royaume-Uni ne seront pas exemptés de détention et d’expulsion en vertu du projet de loi sur la migration illégale.

« Alors que cette législation donne au ministre de l’Intérieur le pouvoir d’expulser un enfant non accompagné de moins de 18 ans du Royaume-Uni, nous avons modifié le projet de loi pour préciser que cela ne sera exercé que dans des circonstances très limitées, par exemple à des fins de réunion avec un parent. ou renvoyer quelqu’un dans son pays d’origine sûr.

« Nous avons en outre précisé qu’un enfant non accompagné ne peut également être détenu que dans des circonstances très limitées. Les statistiques ne tiennent pas compte de la manière dont le projet de loi sera mis en œuvre et n’incluent aucune allocation pour l’effet dissuasif des mesures du projet de loi.