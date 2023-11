Les enfants qui survivent aux fusillades subissent d’énormes obstacles et coûts en matière de santé

Actualités KFF Santé

Oronde McClain a été touché par une balle perdue au coin d’une rue de Philadelphie alors qu’il avait 10 ans.

La balle a brisé l’arrière de son crâne, le brisant en 36 morceaux. Le cœur de McClain s’est arrêté et il est resté techniquement mort pendant deux minutes et 17 secondes.

Bien qu’une équipe hospitalière l’ait ramené à la vie, McClain ne s’est jamais complètement rétabli. Les médecins ont retiré la moitié de son crâne et l’ont remplacé par une plaque de gel, mais il reste des éclats d’obus.

La fusillade l’a laissé dans le coma pendant sept semaines et dans un fauteuil roulant pendant près de deux ans. Les intimidateurs de l’école ont amplifié sa douleur, se moquant de son discours et du casque qu’il portait pour protéger son cerveau. McClain a déclaré avoir tenté de se suicider à plusieurs reprises lorsqu’il était adolescent. Il reste partiellement paralysé du côté droit et souffre de convulsions et de troubles de stress post-traumatique.

“Les gens qui meurent ont droit à des funérailles et à des lâchers de ballons”, a déclaré McClain, aujourd’hui âgé de 33 ans. “Les survivants n’ont rien.”

Pourtant, les besoins médicaux des survivants de la violence armée et de leurs familles sont vastes.

Dans l’année qui a suivi leur tir, les enfants et adolescents survivants étaient plus de deux fois plus susceptibles que les autres enfants de souffrir de troubles de la douleur, a déclaré Zirui Song, professeur agrégé de politique de soins de santé et de médecine à la Harvard Medical School et co-auteur de un nouvelle étude en matière de santé. Les survivants par balle de l’étude – âgés de 19 ans et moins – étaient 68 % plus susceptibles que les autres enfants d’avoir un diagnostic psychiatrique et 144 % plus susceptibles de développer un trouble lié à l’usage de substances.

Aux États-Unis, les blessures par arme à feu étaient la principale cause de décès chez les personnes âgées de 1 à 19 ans en 2020 et 2021, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Plus de 48 000 Américains de tous âges ont été tué par arme à feu en 2022. Et en moyenne environ 85 000 Américains survivre à des blessures par balle chaque année.

« Le public entend parler des fusillades massives et du nombre de personnes décédées », a déclaré Song. « Le nombre de personnes touchées par la violence armée à feu est bien plus important que les seuls décès. »

La plupart des Américains disent qu’eux-mêmes ou un membre de leur famille a été victime de violence arméenotamment en étant témoin d’une fusillade, en étant menacé par une personne armée ou en se faisant tirer dessus, selon une enquête du KFF.

« Nous sommes désormais une nation de survivants et nous avons l’obligation non remplie d’aider les familles et les communautés à guérir, tant physiquement qu’émotionnellement », a déclaré Megan Ranney, doyenne de l’école de santé publique de Yale.

Se faire tirer dessus ajoutait en moyenne 35 000 $ aux coûts de soins de santé de chaque jeune étudié, par rapport aux dépenses de ceux qui n’avaient pas été abattus. Plus la blessure est grave, plus le coût et l’étendue des complications médicales sont élevés, selon l’étude basée sur les données des régimes d’assurance maladie parrainés par l’employeur.

Même si la mère de McClain bénéficiait d’une assurance maladie auprès de son employeur, le régime ne couvrait pas le coût de son fauteuil roulant. L’assurance n’a pas payé les cours de danse ou de théâtre, que ses thérapeutes lui recommandaient pour améliorer sa parole et ses mouvements. Même si ses grands-parents ont aidé à payer les frais médicaux, sa famille a quand même organisé des collectes de fonds pour couvrir les frais supplémentaires.

L’étude est l’une des premières à évaluer les effets de la fusillade d’un enfant sur l’ensemble de la famille, a déclaré Ranney, qui n’a pas participé à la recherche.

Les troubles psychiatriques étaient 30 % plus fréquents chez les parents d’enfants blessés par arme à feu que chez les parents d’enfants indemnes. Leurs mères effectuaient 75 % plus de visites de santé mentale que les autres mamans.

Ranney a noté que les soignants des survivants de la fusillade négligent souvent leurs propres besoins. Dans l’étude, les parents et les frères et sœurs des enfants blessés ont effectué moins de visites pour leurs propres soins médicaux de routine, tests de laboratoire et procédures.

Les médecins peuvent désormais sauver la plupart des victimes par balle, a déclaré Jessica Beard, chirurgienne traumatologue à l’hôpital universitaire Temple, qui n’a pas participé à l’étude.

“Des gens d’Europe viennent dans notre hôpital pour apprendre comment traiter les personnes qui ont été abattues”, a déclaré Beard, qui est également directeur de recherche au Philadelphia Center for Gun Violence Reporting. « Nous avons plus d’expérience en matière de blessures par balle que de nombreux chirurgiens sur le champ de bataille. Chirurgiens militaires sera posté dans les hôpitaux à Philadelphie pour apprendre à pratiquer la chirurgie de combat.

Les survivants de blessures par balle ont souvent besoin de soins continus de la part de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, de fabricants de prothèses et autres, ce qui peut poser des difficultés supplémentaires aux résidents ruraux, qui peuvent devoir parcourir de longues distances plusieurs fois par semaine pour accéder à des services spécialisés. Même dans les grandes villes américaines, les hôpitaux et les systèmes de santé les mieux équipés pour soigner les survivants d’une fusillade peuvent s’avérer hors de portée pour les familles qui dépendent des transports publics.

Utiliser les transports en commun aurait été particulièrement difficile lorsque McClain était en fauteuil roulant. Il a dit qu’il se sentait chanceux que son grand-père puisse le conduire à l’hôpital pendant les deux premières années après sa fusillade. Plus tard, lorsque McClain a pu marcher, il a pris deux bus et un métro pour se rendre à l’hôpital. Aujourd’hui, McClain se déplace seul pour se faire soigner et bénéficie d’une assurance maladie auprès de son employeur.

Les dommages psychologiques causés par les fusillades sur des enfants pourraient être encore plus importants que ne l’indique l’étude, a déclaré Ranney. Les attitudes négatives entourant la maladie mentale ont peut-être empêché certains patients de reconnaître qu’ils étaient déprimés, de sorte que leurs difficultés n’ont pas été enregistrées dans les notes des médecins ou dans les relevés de paiement, a-t-elle déclaré. De même, les enfants qui ont peur d’être punis n’ont peut-être pas parlé à leur médecin de leur consommation de substances illégales.

McClain a déclaré qu’il n’avait vu un thérapeute qu’une ou deux fois. «Je criais après les médecins», a déclaré McClain. «J’ai dit: ‘Ne me dis pas que tu sais ce que je ressens, parce que tu ne comprends pas.’»

Pourtant, McClain a trouvé un sens à son expérience.

L’année dernière, il a coproduit un documentaire intitulé « Ils ne se soucient pas de nous, n’est-ce pas ?» avec le Philadelphia Center for Gun Violence Reporting, où il travaille. Dans le film, de jeunes survivants parlent de porter des sweats à capuche pour cacher leurs cicatrices, de parcourir le monde en fauteuil roulant et de lutter contre l’infertilité causée par leurs blessures. McClain travaille maintenant à améliorer la couverture médiatique de la violence armée en créant un répertoire de survivants de la fusillade désireux de partager leurs histoires.

« Ma thérapie aide les gens », a-t-il déclaré. “Je dois me réveiller et sauver quelqu’un chaque jour.”

Les survivants sont les victimes oubliées de l’épidémie de violence armée qui frappe le pays, a déclaré McClain. Beaucoup se sentent abandonnés.

“Ils vous poussent hors de l’hôpital comme si vous meniez une vie normale”, a déclaré McClain. « Mais tu n’auras jamais une vie normale. Vous êtes dans ce club dans lequel vous ne voulez pas être.

