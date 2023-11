Les enfants qui survivent à des blessures par balle souffrent d’une augmentation de la douleur et de troubles psychiatriques (étude)

Les survivants de blessures par balle sont souvent confrontés à une convalescence longue et douloureuse. Lorsque les victimes d’armes à feu sont des enfants ou des adolescents, les membres de la famille sont également confrontés à des difficultés.

Au cours de l’année qui a suivi une blessure par arme à feu, les enfants et adolescents survivants ont subi une augmentation significative de la douleur, des troubles psychiatriques et liés à la consommation de substances par rapport à leurs pairs, selon une étude publiée lundi dans la revue Health Affairs. La santé mentale des membres de la famille a également été affectée.

“Nous ne pouvons pas traiter de telles blessures de manière isolée sans penser à tous les facteurs qui surviennent par la suite”, a déclaré le Dr Patrick Carter, médecin urgentiste et codirecteur de l’Institut de prévention des blessures par arme à feu de l’Université du Michigan. Carter n’a pas été impliqué dans l’étude.

Des chercheurs de l’Université Harvard et du Massachusetts General Hospital ont analysé 15 années de données sur les réclamations des régimes d’assurance maladie parrainés par les employeurs. Ils ont examiné les réclamations de 2 052 survivants de blessures par arme à feu – depuis les nourrissons jusqu’aux jeunes de 19 ans – au cours de l’année précédant et de l’année suivant la blessure. Ils ont ensuite comparé les données aux réclamations d’assurance maladie de près de 10 000 témoins appariés qui n’ont pas été blessés par une arme à feu.

Un an après une blessure par arme à feu, les enfants et les adolescents ont connu une augmentation de 117 % des troubles de la douleur, une augmentation de 68 % des troubles psychiatriques, notamment le SSPT, l’anxiété, la dépression et la psychose, et une augmentation de 144 % des troubles liés à l’usage de substances par rapport aux témoins. .

“Nos résultats suggèrent que les luttes quotidiennes des survivants pour récupérer, guérir, s’en sortir et passer au lendemain sont un chemin difficile”, a déclaré le Dr Zirui Song, l’un des auteurs de l’article et un des principaux auteurs de l’étude. médecin de soins et professeur agrégé de politique de santé et de médecine à la Harvard Medical School.

Les Centers for Disease Control and Prevention suivent les décès par balle aux États-Unis, mais il n’existe aucune donnée officielle sur les blessures non mortelles par arme à feu. Dans la nouvelle étude, on estime que plus de 85 000 personnes aux États-Unis survivent chaque année à des blessures par balle, soit environ le double du nombre de décès par balle, bien que la proportion d’enfants ne soit pas connue.

La famille partage le traumatisme

Les chercheurs ont également comparé les réclamations d’assurance maladie des parents et frères et sœurs des survivants à celles des membres de la famille des enfants qui n’ont pas subi de blessure par arme à feu. Les mères des survivants ont connu une augmentation de 30 % des troubles psychiatriques et les pères une augmentation de 31 % par rapport aux témoins.

« Cela illustre le traumatisme partagé vécu par les familles », a déclaré Song. Son analyse a également montré que les mères des survivants négligent peut-être leurs propres soins de santé. Leurs visites de routine au cabinet ont diminué de 6 %, l’imagerie de 14 % et les tests de laboratoire de 9 % par rapport aux témoins.

Dans l’étude, les frères et sœurs d’enfants et d’adolescents blessés par arme à feu n’ont pas montré d’augmentation des diagnostics et des services de santé mentale. Les données n’offrent pas d’explication, mais Song et ses collègues ont une hypothèse.

« Les frères et sœurs peuvent rester dans leur chambre au téléphone et sur Internet, évitant les interactions sociales, s’adaptant d’une manière qui n’est peut-être pas saine et qui est moins visible pour le système de santé », a déclaré Song.

En d’autres termes, ils ne reçoivent peut-être pas les soins appropriés dont ils ont besoin.

Les résultats fournissent davantage de preuves de la nécessité pour les cliniciens, les communautés et les décideurs politiques d’orienter les ressources en santé mentale vers les survivants et leurs familles, affirment les experts.

Les chercheurs ont limité leur étude à un an avant et un an après une blessure par arme à feu, car une étude plus longue aurait été moins rigoureuse. Cela aurait signifié suivre moins de personnes lorsque les employés quittent leur emploi.

La pédiatre Dr Katherine Hoops, membre du corps professoral du Johns Hopkins Center for Gun Violence Solutions, a déclaré que la lutte pour les survivants et les membres de leur famille se poursuivrait probablement au-delà de l’année suivant la blessure initiale.

“D’après ma propre expérience en marchant aux côtés des familles après des blessures violentes, ces choses ne disparaissent jamais ou il faut beaucoup de temps à une famille, une communauté ou un individu pour y faire face”, a déclaré Hoops, qui n’a pas participé à l’étude.

« Si vous parlez à quelqu’un qui a été abattu, qui a eu un enfant ou un membre de sa famille abattu ou qui a perdu un membre de sa famille à cause de la violence armée, il n’aura aucune difficulté à vous parler des conséquences physiques, émotionnelles, mentales et économiques à long terme. coûts », a déclaré le Dr Elinore Kaufman, chirurgienne traumatologue et directrice médicale du Penn Trauma Violence Recovery Program au Penn Presbyterian Medical Center de Philadelphie.

Pour Keely Roberts, qui avec son fils Cooper faisait partie des victimes de la fusillade du 4 juillet 2022 à Highland Park, dans l’Illinois, le rétablissement ressemble parfois à « deux pas en avant » suivis de « moments où il y a trois pas en arrière ».

Cooper, alors âgé de 8 ans, était paralysé et utilise désormais un fauteuil roulant. Roberts a déclaré que Cooper s’efforçait d’être positif, mais que, comme les enfants de l’étude, il avait du mal à faire face aux conséquences de la fusillade.

“Tout dans notre vie a été détruit, et son petit corps est tellement blessé”, a déclaré Roberts dans une interview.

Revenir à l’école est un réconfort pour Cooper mais aussi une source d’anxiété, de chagrin et de chagrin, a déclaré Roberts. “Il était si heureux de revoir ses amis et cela lui a apporté un immense réconfort, mais c’était aussi un rappel de ce qui lui avait été volé, de ce qui lui avait été si douloureusement enlevé.”

Roberts a déclaré que l’école et la communauté lui ont apporté un soutien considérable, tout comme les prestataires médicaux de son fils qui ont dit à la famille dès le premier jour qu’il y aurait des problèmes de santé mentale à venir. Les conseils ont aidé tous les membres de la famille, a-t-elle déclaré, même si les progrès sont inégaux.

Et comme les mères participant à la nouvelle recherche, Roberts a négligé ses propres soins de santé courants. Elle a pris un congé de son travail pour donner à Cooper les soins dont il a besoin, mais « il n’y a qu’un nombre limité d’heures dans la journée et quelque chose doit céder », a-t-elle déclaré.

Coûts des soins de santé en cas de blessure par arme à feu

Il n’est pas surprenant que l’étude ait montré que les coûts des soins de santé augmentaient en cas de blessure par arme à feu. Les dépenses de santé ont augmenté de 2 907 $ par mois, en moyenne, pour chaque enfant et adolescent survivant, par rapport aux témoins. On estime que 5 % des dépenses supplémentaires provenaient des poches des patients. L’assurance a augmenté de 95%.

L’étude présentait plusieurs limites, selon les chercheurs. Par exemple, les données sur les réclamations proviennent uniquement de l’assurance maladie commerciale. Mais une grande proportion de personnes victimes de blessures par arme à feu bénéficient de Medicaid – une assurance maladie gouvernementale pour les adultes et les enfants ayant des revenus et des ressources limités – ou ne sont pas assurées, a déclaré Kaufman.

La violence armée est fortement concentrée parmi les populations à faibles ressources et les personnes de couleur en raison du « racisme structurel et de la privation de droits aux États-Unis », a déclaré Kaufman. « Cette étude ne représente donc pas la population la plus vulnérable », a-t-elle ajouté.

Song et ses collègues entreprennent actuellement une étude similaire auprès des bénéficiaires de Medicaid.

Malgré ses limites, Carter, de l’Université du Michigan, a déclaré que la nouvelle recherche constitue une contribution importante qui éclairera le débat sur la violence armée, en particulier sur la nécessité d’investir dans la prévention.

« Si nous pouvons prévenir les blessures causées par les armes à feu, nous éviterons alors tous ces énormes coûts physiques, mentaux et économiques qui en découlent », a déclaré Carter.