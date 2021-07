Les enfants qui s’occupent de parents vieillissants ressentent de la colère, du stress et de la frustration

La plupart d’entre nous viennent au monde en considérant nos parents comme sains, forts et éternels. Au fur et à mesure que nous grandissons et qu’ils vieillissent, le sentiment naïf qu’ils sont une partie perpétuelle de nos vies s’estompe. Leur audition s’affaiblit, leur démarche ralentit, leurs souvenirs s’obscurcissent, et pour les enfants adultes, l’expérience peut provoquer des sentiments de colère, d’anxiété, de peur et de frustration.

« De nombreuses personnes ont du mal à assister au déclin lié à l’âge du fonctionnement de leurs parents », a déclaré Laura Carstensen, professeur de psychologie à l’Université de Stanford et directrice de son Center on Longevity. « Les scripts culturels qui valorisent grandement l’agence et l’autonomie assimilent la vulnérabilité à l’échec. En poussant ce message à son extrême, nous échouons tous à un moment donné. »

C’est une transition stressante, disent les experts, lorsque les enfants adultes commencent à voir leurs parents moins comme des soignants capables et plus comme ceux qui ont eux-mêmes besoin de soins. Les enfants commencent à se demander à quelle vitesse un déclin s’accélérera, à quel point leurs parents sont financièrement solides, quelle sera leur future situation de vie. Les rôles changeants entre l’enfant et le parent peuvent remettre en cause la dynamique familiale, rendue plus compliquée par les stéréotypes négatifs sur le vieillissement, qui contribuent au sentiment que vieillir est quelque chose que les gens doivent résister ou nier.

« C’est un changement étrange par rapport à l’époque où ils étaient responsables de vous. Maintenant, vous pourriez être responsable d’eux, et ils n’écoutent pas vos ordres comme le ferait un enfant de 8 ans », a déclaré Alan Castel, chercheur principal à l’UCLA’s Memory. & Lifespan Cognition Lab et auteur de « Better with Age: The Psychology of Successful Aging ».

Une volonté de nier le déclin

Il y a un deuil subtil que les enfants vivent lorsque leurs parents vieillissants commencent à perdre leur fonctionnement. Les enfants peuvent vouloir nier le déclin de leurs parents, ce qui, selon les experts, peut être amplifié par une culture qui suggère que le vieillissement doit être combattu ou caché.

La teinture pour les cheveux et la crème antirides sont adoptées tandis que les appareils auditifs et les marcheurs sont évités.

Les stéréotypes négatifs sur le vieillissement peuvent compliquer la dynamique entre les enfants adultes qui voient leurs parents avoir besoin d’aide et les parents qui sont enclins à rejeter tout ce qui les identifie comme plus âgés ou plus vulnérables.

« Quand vous pensez à une personne âgée, vous pensez peut-être sage ou gentille, mais explicitement et implicitement, nous considérons également les personnes âgées comme des conducteurs malodorants, lents, mauvais, têtus ou grincheux », a déclaré Castel.

Les défis de la « génération sandwich »

Les contraintes naturelles et normales liées à la lutte avec un parent vieillissant sont rendues d’autant plus difficiles par les exigences concurrentes de la prestation de soins.

Selon le Pew Research Center, près de la moitié des adultes dans la quarantaine et la cinquantaine ont un parent de 65 ans ou plus et élèvent un jeune enfant ou soutiennent financièrement un enfant de 18 ans ou plus. Environ une personne sur sept soutient financièrement à la fois un parent âgé et un enfant.

Parmi tous les adultes dont au moins un parent est âgé de 65 ans ou plus, 30 % disent que leurs parents ont besoin d’aide pour prendre soin d’eux-mêmes. Le même chiffre vaut pour le soutien émotionnel.

Ces adultes font partie de ce que les experts appellent la « génération sandwich », ceux qui s’occupent à la fois de leurs propres enfants et de parents vieillissants. Le stress financier et émotionnel incessant des deux peut avoir des conséquences néfastes et conduire à ce que Castel appelle le « stress du soignant », surtout lorsque le parent âgé ne veut pas de soins.

« Il y a tellement de frustration à vouloir respecter un parent, mais aussi aider », a-t-il déclaré.

Communiquer, choisir des batailles et rechercher du soutien

Lorsque la santé d’un parent se détériore, une bonne communication peut faciliter la transition.

« Il s’agit de réfléchir à la manière de communiquer efficacement les choses sans être condescendant », a déclaré Castel. « Parfois, il dit : ‘Je t’aime et je fais ça parce que ça peut améliorer ta vie à certains égards. Je sais que ce n’est pas confortable.' »

Castel suggère de poser aux parents plus âgés des questions telles que « Est-ce que vous aimez quand je fais ça ? » ou « Savez-vous pourquoi je fais ça ? »

Un parent plus âgé peut dire : « Je déteste quand tu me répètes de porter un appareil auditif. Mais l’enfant peut répondre par : « Eh bien, j’ai l’impression que je dois répéter des choses ou parfois vous manquez des choses. Je suis heureux de répéter des choses si c’est important, mais cela me cause une certaine frustration. »

Les enfants doivent choisir leurs batailles. Si l’audition d’un parent diminue, mais qu’il peut toujours participer à une conversation, n’appuyez peut-être pas sur l’aide auditive. Si la mémoire diminue, mais que personne ne se perd en rentrant à la maison, continuer à observer peut être une bonne stratégie.

Les enfants peuvent être clairs avec leurs parents qu’ils ne pourront peut-être plus faire autant de choses qu’avant, tout en assurant à leurs parents qu’ils feront de leur mieux pour les aider à participer aux activités les plus significatives pour eux.

Les enfants peuvent également aider à naviguer dans la transition en recherchant du soutien, que ce soit auprès des frères et sœurs ou des groupes de soutien des soignants.

« Accepter le vieillissement et la mortalité peut être libérateur »

Vieillir est normal, même si notre culture suggère le contraire. Les experts disent qu’il est important que les gens acceptent le processus et reconnaissent qu’il y a des choses qui s’améliorent avec l’âge. Les personnes âgées peuvent être plus intelligentes sur le plan émotionnel, plus judicieuses et plus délibérées d’une manière qui les sert bien.

« La réalité est que pratiquement toutes les personnes rencontreront des problèmes physiques en vieillissant », a déclaré Carstensen. « Le problème est moins d’éviter l’inévitable et plus de vivre une vie satisfaisante avec des limitations. Accepter le vieillissement et la mortalité peut être libérateur. »

L’acceptation peut être l’objectif, bien que regarder un parent vieillir puisse être difficile non seulement à cause de ce qui lui arrive, mais aussi à cause de ce que l’enfant sait qu’il lui arrivera aussi.

« Cela nous fait peur », a déclaré Castel. « Nous pensons : ‘Cela pourrait être moi un jour. Et en fait, si tout se passe bien, ce sera moi un jour.’ Une chose à vous dire, c’est : « Comment est-ce que je veux que mon enfant me traite ? » »