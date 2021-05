Les enfants qui prennent du poids à la maison en raison du verrouillage peuvent être plus à risque de Covid-19 dans la troisième vague

Les parents paniqués à Bangalore se précipitent vers les pédiatres car leurs enfants tombent souvent malades. Alors que les experts avertissent que la troisième vague de covid affecte davantage les enfants que les adultes, la santé des enfants sème l’alarme. Mais ce que les parents ne prennent pas en compte, c’est la prise de poids des enfants qui a atteint l’état d ‘«obésité» et qui est la cause profonde de toutes les autres maladies pour lesquelles ils recherchent un médecin.

Peu de parents s’en rendent compte, mais l’obésité réduit également l’immunité chez les enfants. Les enfants restent à l’intérieur depuis plus d’un an maintenant. Un mode de vie sédentaire les a rendus obèses et inactifs. La malbouffe n’a fait qu’aggraver le problème persistant. La baisse des niveaux d’immunité est certainement une menace non seulement pour les enfants, mais pour tout le monde dans le scénario actuel.

Selon les experts, la troisième vague de Covid devrait cibler les enfants de moins de 12 ans. Il est donc conseillé aux parents de se faire vacciner au plus tôt et de s’assurer que les enfants sont en bonne santé. Une forte immunité entraînera moins de pertes.

Au départ, les enfants restaient à l’intérieur mais étaient occupés par des cours en ligne. Plus tard, lorsque la situation sombre a duré plus longtemps que prévu, elle a commencé à nuire au bien-être psychologique des enfants. Rester seul, ne pas rencontrer d’amis, ne pas socialiser, le manque d’activités scolaires ont tous joué un rôle important en rendant les enfants ennuyeux et paresseux. Ils sont collés aux médias sociaux et aux gadgets et les parents n’ont pas d’autre arrangement car ils sont eux-mêmes occupés à travailler à la maison.

L’obésité peut certainement être attribuée à l’abaissement des niveaux immunitaires chez les enfants, explique le Dr Somashekar, pédiatre principal aux hôpitaux MS Ramiah, à Bengaluru. L’obésité entraîne également des problèmes respiratoires chez les enfants. Si l’on a observé, les enfants obèses ont du mal à marcher même quelques pas sans haleter. Les problèmes liés au métabolisme et aux douleurs articulaires sont également liés à l’obésité, ajoute-t-il.

Éviter la malbouffe, manger sainement et faire des activités physiques régulières sont les facteurs clés pour se débarrasser de ce surplus de graisse chez les enfants. Les parents doivent surveiller les habitudes alimentaires des enfants, quelle que soit leur activité. Des habitudes saines sont le seul moyen de mener une vie saine et les enfants doivent apprendre et pratiquer tôt dans la vie, selon les experts.

