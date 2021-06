Les enfants «pourraient se faire vacciner à l’école» alors que le gouvernement envisage un déploiement de masse si les jabs pour les adolescents obtiennent le feu vert

Les ENFANTS pourraient être vaccinés à l’école dans le cadre d’un déploiement de masse des jabs si les jabs pour les adolescents obtiennent le feu vert.

Il a été révélé qu’il y avait des discussions « en direct » sur l’opportunité de vacciner les moins de 18 ans sur le terrain de l’école afin qu’ils n’aient pas à consulter un médecin généraliste ou un hôpital.

Une file d’enfants attend de passer un test Covid-19 à flux latéral Crédit : AFP

On s’attend à ce que les chefs syndicaux encouragent cette décision car cela signifie que les vaccinations à l’école éviteront aux parents d’avoir à emmener leurs enfants dans des centres, a rapporté le Mirror.

Cependant, les experts pourraient mettre un terme à l’idée, après que l’on s’attend à ce que les rapports du Comité conjoint sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) indiquent que davantage de données sont nécessaires avant de vacciner les enfants.

Selon The Telegaph, le comité doit publier une déclaration peu de temps après que les membres aient soulevé des inquiétudes quant à l’éthique de la vaccination des enfants pour protéger prétendument le reste de la société.

Mais malgré cela, des sources de Whitehall affirment que les propositions de vaccination des plus de 12 ans battaient leur plein.

Les ministres n’auraient toujours pas reçu d’avis du JCVI.

Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré au Mirror : « Les vaccins sauvent des vies. Le vaccin Pfizer a été homologué pour les 12-15 ans par la MHRA et un certain nombre de pays vont vacciner les enfants de ces tranches d’âge.

« Les ministres n’ont pas reçu d’avis et aucune décision n’a été prise. »

Cela survient après qu’une source gouvernementale a déclaré au Mirror « qu’il y a une discussion à avoir » sur la vaccination des enfants âgés de 12 à 17 ans dans les cours d’école, affirmant qu’il s’agit d’un problème « en direct ».

La source a souligné que l’obtention du consentement des parents pour les tests avait déjà été plus facile que certains ne l’avaient prévu, donc le consentement pour les vaccins ne serait pas un grand pas de plus.

Mais il y a aussi un argument en faveur de l’utilisation de l’infrastructure existante des centres de vaccination et aucune décision n’a été prise, a ajouté la source.

Une deuxième source gouvernementale a déclaré qu’il n’y avait pas de proposition formelle à ce stade, mais a ajouté: « Il y a une planification opérationnelle en cours ».

Le secrétaire général adjoint d’UNISON, Jon Richards, a déclaré: « Si les scientifiques décident que le vaccin est sans danger pour les élèves et que l’introduction de vaccins dans les écoles secondaires sera efficace pour lutter contre le virus, le gouvernement doit ouvrir le bal. »

La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a déclaré aujourd’hui que « le gouvernement examinera de très près les recommandations du JCVI » sur l’opportunité de vacciner les enfants.

Elle a ajouté: « Je crois comprendre qu’ils ne recommandent pas la vaccination des moins de 18 ans et nous en dirons plus en temps voulu à ce sujet. »

Downing Street a insisté sur le fait qu’aucun conseil n’avait encore été reçu sur les coups des enfants et qu’il n’y avait pas eu de décision.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré : « L’avis viendrait de JCVI en premier lieu, et ils n’ont fait aucun commentaire à ce sujet à ce stade.

« Nous attendons cela et nous avons constamment suivi les conseils de JCVI sur la priorisation. »

Une source de Whitehall a déclaré: « Personne ne va donner le feu vert à la vaccination de masse des enfants à ce stade.

« Les scientifiques veulent voir plus de données en provenance des États-Unis et d’ailleurs avant de prendre une position ferme dans un sens ou dans l’autre.

« Personne ne prendra de décision finale à ce stade. Le JCVI voudra peser les avantages et les risques avant de vacciner les enfants, et il veut plus de données. »

La décision risque de décevoir certains au gouvernement.

Il est entendu que les ministres ont déjà demandé aux responsables d’être prêts à déployer des jabs pour les enfants cet été.

On pense que bon nombre des vaccins actuels sont déjà sans danger pour les jeunes.

Le professeur Chris Whitty a déclaré que les responsables britanniques évaluaient la valeur de la vaccination des écoliers – en raison des dommages causés par l’absence de leur éducation.

Le comité préparerait une déclaration qui pourrait être publiée d’ici la fin de la semaine.

Il fait suite à une réunion de lundi où les membres ont évoqué les graves problèmes éthiques liés à la vaccination des jeunes.

Et ils vont maintenant faire valoir qu’il faut plus de temps pour examiner l’impact de la vaccination des enfants dans d’autres pays – y compris Israël et les États-Unis – avant le lancement d’un programme au Royaume-Uni.

Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen sont tous testés sur les moins de 18 ans.

Dans son propre essai clinique, Pfizer a découvert que le vaccin semblait efficace à 100 %.

Cependant, aucune décision ferme n’a été prise au sein du gouvernement sur la question – malgré le fait que les syndicats d’enseignants appellent les jeunes à se faire vacciner.

En effet, il est très peu probable que les enfants soient gravement touchés par le coronavirus – ce qui signifie que le vaccin ne serait pas administré pour protéger leur santé, mais pour augmenter les chances d’un retour à la normalité.

Hier soir, le médecin-chef de l’Angleterre a déclaré que les autorités cherchaient à savoir si les élèves pouvaient être vaccinés dans le but de garantir que les écoles ne soient plus perturbées à l’avenir.

DÉBAT D’ÉTHIQUE

« Il y a deux raisons possibles pour lesquelles vous voudriez vacciner les enfants, potentiellement, mais avec prudence », a déclaré le professeur Whitty.

« Le premier serait les groupes qui sont réellement à haut risque de Covid, et je pense que le JCVI proposera des conseils à ce sujet sur les groupes qu’ils pensent être particulièrement à risque.

« Ces enfants, en particulier, devraient être vaccinés pour réduire le risque qu’ils soient atteints d’une maladie grave et – dans un très, très petit nombre de cas, mais cela arrive, la mortalité.

« Mais la question plus large concerne également l’effet sur l’éducation des enfants.

« Les multiples perturbations que Covid pourrait avoir vont-elles avoir un impact très négatif sur leurs chances dans la vie, y compris l’effet qu’il aura sur le risque à long terme de mauvaise santé physique et mentale ?

« Ce sera une décision qui devra être basée sur les données dont nous disposons.

« Mais pour le moment, la grande priorité, comme l’a dit le Premier ministre, est de faire passer tous les adultes jusqu’à 18 ans, de s’assurer qu’ils sont vaccinés puis doublement vaccinés. »

Il a averti que « l’élément clé » pour les jeunes est la « sécurité ».

« Nous savons que les risques, en termes de maladie physique pour les enfants, autres que pour certains enfants ayant d’importants problèmes de santé physique préexistants, sont beaucoup, beaucoup plus faibles que pour les adultes », a-t-il déclaré.

« Donc, vous ne voudriez pas vacciner à moins que le vaccin ne soit très sûr.

« Les vaccins sont maintenant homologués dans certains pays et nous accumulons des données de sécurité sur la sécurité de ces vaccins chez les enfants. »

On pense qu’il prévoit de vacciner les adolescents à l’école pour faciliter la tâche des parents