Les enfants plongent dans une expérience océanique immersive au Okanagan Science Center

Les enfants du centre des sciences Okanagan de Vernon ont eu une vue rapprochée et immersive de la vie océanique mercredi, grâce au programme Sea Dome d’Ocean Wise.

Ocean Wise, une association de conservation des océans à but non lucratif basée à Vancouver, a apporté son tout nouveau projecteur à dôme de six mètres au centre pour guider les leçons sur la santé des océans et encourager les gens à prendre des mesures pour aider les océans à prospérer.

Ocean Wise a apporté son projecteur Sea Dome escamotable au Centre des sciences d’Okanagan le mercredi 17 août 2022. (Brendan Shykora – Morning Star)

“C’est une projection à 360 degrés en 4K et elle montre beaucoup de séquences sous-marines vraiment amusantes”, a déclaré Kaja Verret Holding, directrice adjointe de l’équipe mobile d’Ocean Wise, qui a voyagé dans l’Ouest canadien cette année dans le cadre d’un quatre- tournée nationale de l’année.

“Ce que nous cherchons à faire, c’est d’intéresser les gens aux animaux marins et aux différents écosystèmes, de les faire commencer à penser à l’océan, puis à établir leurs propres liens personnels avec l’océan, ainsi qu’à s’arrêter un instant pour voir comment l’océan nous aide et comment nous pouvons aussi aider l’océan.

@kelownacapnews Découvrez la mer sous un dôme au Centre des sciences de l’Okanagan #vernon #ocean #oceanlife #mermaid #fish #water #ocean #okanagan #science ♬ The Little Mermaid: Under The Sea – Geek Music

Mercredi, un groupe d’enfants du camp d’été a observé des baleines, des pieuvres, des méduses et d’autres créatures marines se frayer un chemin autour de l’écran en forme de dôme. L’équipe mobile avait également des artefacts marins allant des carapaces de tortues de mer à une côte de baleine à bosse que les invités pouvaient voir et toucher.

L’expérience vise à montrer les liens entre la santé des océans, le changement climatique et la vie quotidienne tout en passionnant les enfants pour la conservation des océans.

« C’est une excellente occasion de pouvoir amener l’océan ici à Vernon », a déclaré Dione Chambers, directrice exécutive du centre, qui s’attendait à ce qu’environ 100 personnes parcourent l’exposition.

L’événement d’une journée seulement s’est déplacé au parc animalier de la Colombie-Britannique à Kamloops le jeudi 18 août. Des visites dans les écoles du Lower Mainland auront lieu cet automne.

Ceux qui ont raté l’expérience du dôme de mercredi n’auront pas à attendre longtemps pour une autre occasion. Chambers a déclaré que l’Okanagan Science Center avait récemment collecté des fonds pour un nouveau projecteur et serait en mesure d’offrir 27 spectacles de dôme différents d’ici la fin septembre, avec des thèmes tels que l’astronomie, la géologie, les océans et les dinosaures.

Brendan Shykora

Protection des océansScienceVernon