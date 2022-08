Les enfants philippins retournent à l’école après 2 ans perdus à cause du virus

Manille, Philippines –

Des millions d’élèves portant des masques faciaux sont revenus lundi dans les écoles primaires et secondaires à travers les Philippines pour leurs premiers cours en personne après deux ans de verrouillage des coronavirus qui craignent d’avoir aggravé les taux d’analphabétisme alarmants chez les enfants.

Les responsables ont été confrontés à des problèmes de taille, notamment des pénuries de salles de classe, des craintes persistantes liées au COVID-19, une tempête qui approche et des bâtiments scolaires endommagés par le tremblement de terre dans le nord du pays, pour accueillir à nouveau près de 28 millions d’élèves inscrits pour l’année scolaire.

Dans une école primaire de la ville de San Juan, dans la région de la capitale, les enseignants ont vérifié la température des élèves et vaporisé de l’alcool sur leurs mains avant de les laisser entrer dans les salles de classe.

Renaline Pemapelis, 27 ans, a donné avec enthousiasme des instructions de dernière minute à son fils, qui allait à l’école pour la première fois. “J’ai des sentiments mitigés, inquiète et excitée”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press.

Seulement environ 24 000 des écoles publiques du pays, soit environ 46%, ont pu commencer des cours en personne cinq fois par semaine à partir de lundi, tandis que les autres auront recours à un mélange de cours en personne et en ligne jusqu’au 2 novembre, date à laquelle toutes les écoles publiques et privées sont tenues de ramener tous les élèves dans les salles de classe, ont déclaré les responsables de l’éducation.

Mais environ 1 000 écoles ne pourront pas passer entièrement aux cours en présentiel pendant la période de transition pour diverses raisons, notamment les dommages causés au bâtiment scolaire par un puissant tremblement de terre le mois dernier dans le nord, ont déclaré des responsables.

Le ministère de l’Éducation a déclaré que certaines écoles devront diviser les classes en jusqu’à trois équipes par jour en raison de la pénurie de salles de classe, un problème de longue date, et pour éviter la surpopulation qui pourrait transformer les écoles en nouveaux centres d’épidémies de coronavirus.

“Nous disons toujours que notre objectif est un maximum de deux équipes seulement, mais il y aura des zones qui devront recourir à trois équipes car elles sont vraiment surpeuplées”, a déclaré vendredi le porte-parole du ministère de l’Éducation, Michael Poa. Malgré de nombreuses inquiétudes, les responsables de l’éducation ont assuré que “tous les systèmes sont partis” pour la reprise des cours de lundi, a-t-il déclaré.

Le sénateur Joel Villanueva, cependant, a déclaré que de telles assurances doivent être accompagnées de réelles améliorations sur le terrain.

“L’ère des salles de classe manquantes, du partage des tables et des chaises et des cours à l’ombre des arbres ne doit plus se produire”, a déclaré Villanueva, qui a déposé deux projets de loi demandant des indemnités supplémentaires pour l’épicerie, le transport et les soins médicaux pour les enseignants des écoles publiques.

Parmi les pays les plus touchés par la pandémie en Asie du Sud-Est, les Philippines, sous le président de l’époque, Rodrigo Duterte, ont imposé l’une des plus longues fermetures de coronavirus et fermetures d’écoles au monde. Duterte, dont le mandat de six ans s’est terminé le 30 juin, a rejeté les appels à la reprise des cours en personne par crainte que cela ne déclenche de nouvelles épidémies.

Les fermetures prolongées d’écoles ont fait craindre que les taux d’alphabétisation des enfants philippins – déjà à des niveaux alarmants avant la pandémie – ne s’aggravent.

Une étude de la Banque mondiale l’année dernière a montré qu’environ neuf enfants sur 10 aux Philippines souffraient de ” pauvreté d’apprentissage ” ou de l’incapacité des enfants de 10 ans à lire et à comprendre une histoire simple.

“Les fermetures prolongées d’écoles, la mauvaise atténuation des risques pour la santé et les chocs sur les revenus des ménages ont eu le plus grand impact sur la pauvreté d’apprentissage, ce qui a empêché de nombreux enfants aux Philippines de lire et de comprendre un texte simple à l’âge de 10 ans”, a déclaré l’UNICEF Philippines dans un communiqué.

“Les enfants vulnérables tels que les enfants handicapés, les enfants vivant dans des zones géographiquement isolées et défavorisées, et les enfants vivant dans des zones de catastrophe et de conflit s’en sortent bien plus mal”, a déclaré l’agence des Nations Unies pour l’enfance.

Poa a déclaré que 325 espaces d’apprentissage temporaires étaient en cours de construction dans le nord de la province d’Abra et dans les régions périphériques pour remplacer les bâtiments scolaires endommagés par le séisme du 27 juillet.

Les responsables de l’éducation se sont également précipités pour aider plus de 28 000 élèves à chercher de nouvelles écoles après la fermeture définitive d’au moins 425 écoles privées après l’arrivée de la pandémie en 2020, principalement en raison de pertes financières. Environ 10 000 élèves sont inscrits dans des écoles publiques, a déclaré Poa.

La pauvreté a également été un obstacle majeur à l’éducation. Des foules ont envahi les bureaux du ministère de la Protection sociale et du Développement samedi pour réclamer une aide en espèces aux étudiants indigents, entraînant la blessure d’au moins 26 personnes coincées dans les portes d’entrée.



Les journalistes d’Associated Press Joeal Calupitan et Aaron Favila ont contribué à ce rapport



