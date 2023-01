Les enfants peuvent se rappeler des souvenirs comme les adultes, selon une étude canadienne

Une nouvelle recherche de l’Université York suggère que nous sous-estimons peut-être ce dont les enfants sont capables en ce qui concerne leurs souvenirs.

L’étude, publiée mercredi dans la revue Cognitive Research: Principles and Implications, a révélé que des enfants dès l’âge de quatre ans rivalisaient avec des adultes en utilisant une technique compliquée connue sous le nom de “regroupement temporel” lors du rappel d’informations.

Quatre groupes d’enfants âgés de 4 à 10 ans ont été emmenés dans un camp d’été d’une semaine au zoo de Toronto et ont vu différentes expositions. À la fin du camp, lorsqu’on leur a demandé de nommer les animaux qu’ils ont vus au zoo, leurs réponses ont surpris les chercheurs.

“Nous étions intéressés par le nombre d’animaux dont les enfants d’âges différents se souvenaient. Nous avons trouvé le modèle attendu selon lequel les enfants plus âgés se souvenaient de plus d’animaux que les enfants plus jeunes. Mais nous étions surtout intéressés par l’ordre de leur rappel. Les enfants présentaient-ils un regroupement temporel ? Et nous avons découvert qu’ils l’étaient. Thanujeni Pathman, professeur de psychologie à York et chef de l’équipe de recherche, a déclaré dans un communiqué de presse.

Le regroupement temporel – l’idée que les gens se souviennent des choses dans des groupes basés sur le moment de ces expériences – est un processus bien documenté chez les adultes. Les chercheurs ont découvert que des enfants aussi jeunes que quatre recherchent des souvenirs en utilisant ce même processus, a noté la recherche.

“Si la réponse de rappel d’un enfant était” autruche, gorille “, il s’agirait d’animaux qu’il a vus dans différents contextes spatiaux et temporels. Ce n’est pas un exemple de regroupement temporel. Mais si l’enfant disait “autruche, zèbre” – ces animaux ont été expérimentés ensemble, donc la réponse montrerait un regroupement temporel “, a ajouté Pathman.

Selon les recherches, une partie du cerveau de l’enfant s’appelle l’hippocampe. continue de se développer plus tard dans l’enfance qu’on ne le pensait auparavant. Les chercheurs affirment que la nouvelle étude confirme les conclusions antérieures selon lesquelles il y a un saut de mémoire vers l’âge de sept ou huit ans.



